Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nden öğrencilere çağrı

Seyir Derneği'nin düzenlediği Ayvalık Uluslararası Film Festivali bu yıl 17-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Film gösterimi, panel ve söyleşilerin yer aldığı festivalde Genç Sinema programı için başvurular da başladı.

Bugüne kadar Türkiye’deki 30 farklı üniversiteden 70’ten fazla öğrenciyi Ayvalık’ta misafir eden festival kapsamında bu yıl da başvuran adaylar arasından 30 öğrenci seçilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da seçilen öğrenciler festival boyunca hem sektör profesyonellerinden eğitim alacak hem festival ekibiyle çalışarak deneyim kazanacak, hem de festival kapsamında proje üretecek.

Genç Sinema programı için başvurular 30 Haziran’a kadar devam ediyor.

Yazlık sinema keyfini Ayvalıklılara yeniden yaşatan Açık Hava Film Geceleri de 15-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Dünya festivallerinde prömiyer yapmış, Oscar ödüllerinde öne çıkan yapımlar, Ayvalık Belediyesi Yeni Binası’nın bahçesinde perdede olacak.(AÖ)

Gençlere yönelik projelere büyük önem veren Seyir Derneği, Türkiye’nin dört bir yanından gelecek öğrencileri üçüncü kez Ayvalık Uluslararası Film Festivali Genç Sinema programı kapsamında ağırlayacak.

Genç Sinema programının, başta sinema bölümünde okuyan ya da üniversitelerin sinema kulüplerine üye olan öğrenciler olmak üzere, sinema alanında kendisini geliştirmek isteyen tüm öğrencilere açık başvuruları bugünden itibaren www.ayvalikff.org adresinde yer alan başvuru formu üzerinden yapılabilir. Genç Sinema’ya başvurusu kabul edilen 30 öğrenci festival boyunca Ayvalık’ta yapımcılık, yazarlık, yönetmenlik, kurgu, post-prodüksiyon, oyuncu seçimi gibi farklı alanlarda profesyonel isimlerin vereceği atölye çalışmalarına katılacak, aynı zamanda festival organizasyonunun farklı alanlarında görev alarak festivalin önemli bir parçası olacaklar. Bu yıl ayrıca gruplara ayrılarak bir proje üretmeleri de hedefleniyor. Ulaşım, konaklama ve yemek masrafları festival tarafından karşılanacak öğrenciler, yılın dikkat çekici ve merakla beklenen festival filmlerini izleme, panel ve konuşmaları takip etme, sinemacılarla tanışma ve sohbet etme imkânı da bulacak. Öğrenciler başvurularını 30 Haziran 2024 tarihine kadar www.ayvalikff.org adresindeki form üzerinden yapabilirler.