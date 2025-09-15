Ayvalık Uluslararası Film Festivali yarın başlıyor

Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali, yarın (16 Eylül) başlıyor.

Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’da gerçekleşecek açılış gecesinde Joachim Trier imzalı Manevi Değer (Sentimental Value) Türkiye’de ilk kez gösterilecek.

Cafer Panahi, Christian Petzold, Kelly Reichardt, Richard Linklater, Dardenne Kardeşler, Sepideh Farsi, Kirill Serebrennikov, Rebecca Zlotowski, Oliver Laxe, Ari Aster, Mascha Schilinski, Diego Céspedes ve Huo Meng başta olmak üzere pek çok yönetmenin son filmleri de dünya prömiyerlerinin ardından Türkiye’de ilk kez Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nde gösterilecek.

Diageo Türkiye’nin katkılarıyla dördüncü kez verilecek 100 bin TL değerindeki “Yeni Bir …” Ödülü’nün sahibini bulacağı gecede Serra Yılmaz, Nermin Er, Tolga Karaçelik, Ayris Alptekin ve Hasan Nadir Derin’den oluşan seçici kurul, ödülü açıklamak üzere açılış gecesinde olacak.

Diğer etkinlikler

Festivalde farklı bölümlerde gösterilecek yapımların yanı sıra filmlerden esinle oluşturulan başlıklar etrafında söyleşiler, konuşmalar da düzenlenecek.

Festival süresince sanatçı Nermin Er’in son sergisinden “Bana Benden Yakın, Benden Yabancı – İçimde Dolaşan, Gezen Biri Var” başlıklı video yerleştirmesi izleyiciyle buluşacak.

Türker Süer, Pelin Esmer, Emine Yıldırım, Gürcan Keltek, Rezan Yeşilbaş ve Tolga Karaçelik de son filmleriyle Ayvalıklı izleyicilerle buluşacak. Deniz Türkali, Lale Mansur, Barış Gönenen, Ezgi Çelik, Merve Asya Özgür, Nazmi Kırık, Selin Yeninci, Selen Uçer, Gizem Bilgen, Ece Dizdar, Deniz Cengiz ve daha pek çok yönetmen, oyuncu, yapımcı ve senarist filmlerinin gösteriminde izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Festival programından detaylara buradan ulaşabilirsiniz. (TY)