KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 15 Eylül 2025 13:09
 ~ Son Güncelleme: 15 Eylül 2025 13:11
2 dk Okuma

Ayvalık Uluslararası Film Festivali yarın başlıyor

Festivalin açılış gecesinde, Joachim Trier imzalı “Manevi Değer” filmi Türkiye’de ilk kez izleyiciyle buluşacak.

BİA Haber Merkezi

"Manevi Değer" filminden bir kare.

Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali, yarın (16 Eylül) başlıyor.

Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’da gerçekleşecek açılış gecesinde Joachim Trier imzalı Manevi Değer (Sentimental Value) Türkiye’de ilk kez gösterilecek.

Cafer Panahi, Christian Petzold, Kelly Reichardt, Richard Linklater, Dardenne Kardeşler, Sepideh Farsi, Kirill Serebrennikov, Rebecca Zlotowski, Oliver Laxe, Ari Aster, Mascha Schilinski, Diego Céspedes ve Huo Meng başta olmak üzere pek çok yönetmenin son filmleri de dünya prömiyerlerinin ardından Türkiye’de ilk kez Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nde gösterilecek.

Diageo Türkiye’nin katkılarıyla dördüncü kez verilecek 100 bin TL değerindeki “Yeni Bir …” Ödülü’nün sahibini bulacağı gecede Serra Yılmaz, Nermin Er, Tolga Karaçelik, Ayris Alptekin ve Hasan Nadir Derin’den oluşan seçici kurul, ödülü açıklamak üzere açılış gecesinde olacak.

Diğer etkinlikler

Festivalde farklı bölümlerde gösterilecek yapımların yanı sıra filmlerden esinle oluşturulan başlıklar etrafında söyleşiler, konuşmalar da düzenlenecek.

Festival süresince sanatçı Nermin Er’in son sergisinden “Bana Benden Yakın, Benden Yabancı – İçimde Dolaşan, Gezen Biri Var” başlıklı video yerleştirmesi izleyiciyle buluşacak.

Türker Süer, Pelin Esmer, Emine Yıldırım, Gürcan Keltek, Rezan Yeşilbaş ve Tolga Karaçelik de son filmleriyle Ayvalıklı izleyicilerle buluşacak. Deniz Türkali, Lale Mansur, Barış Gönenen, Ezgi Çelik, Merve Asya Özgür, Nazmi Kırık, Selin Yeninci, Selen Uçer, Gizem Bilgen, Ece Dizdar, Deniz Cengiz ve daha pek çok yönetmen, oyuncu, yapımcı ve senarist filmlerinin gösteriminde izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Festival programından detaylara buradan ulaşabilirsiniz. (TY)

ilgili haberler
Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin biletleri satışta
6 Eylül 2025
/haber/ayvalik-uluslararasi-film-festivalinin-biletleri-satista-311225
Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nde ‘yeşil gün’
21 Eylül 2024
/haber/ayvalik-uluslararasi-film-festivalinde-yesil-gun-299923
Ayvalık Uluslararası Film Festivali başladı
18 Eylül 2024
/haber/ayvalik-uluslararasi-film-festivali-basladi-299796
Ayvalık Film Festivali’nde gösterilecek Türkiye yapımları belli oldu
29 Ağustos 2024
/haber/ayvalik-film-festivalinde-gosterilecek-turkiye-yapimlari-belli-oldu-299123
