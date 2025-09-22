Ayvalık Uluslararası Film Festivali sona erdi

Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle 16-21 Eylül’de düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali, dünkü (21 Eylül) gösterimlerin ardından sona erdi.

Festival boyunca 20’yi aşkın ülkeden toplam 65 film seyirciyle buluştu. Gösterimler sonrasındaki söyleşiler ve yan etkinliklerle bu yıl dördüncü kez düzenlenen festival beş gün boyunca sinemayı Ayvalık’a taşıdı.

Direktörlüğünü Azize Tan’ın, program danışmanlığını Fatih Özgüven’in üstlendiği festivalde kadın hikâyelerini öne çıkaran, yaşadığımız dönemin gerçeklerine ayna tutan, farklı gelecek tahayyülleri kuran, geçmişin travmalarını gözler önüne seren filmler dikkat çekti.

Cannes, Berlin ve Venedik gibi festivallerde dünya prömiyeri yapan pek çok film Türkiye’de ilk defa Ayvalık’ta izleyiciyle buluştu.

Amir Etminan: “İran bizim ülkemiz ve kimse elimizden alamaz”

Genç Sinema

“Hep Aynı”, “Bu Kimin Hikâyesi”, “Kadın Olmak”, “Dünyanın Sonu Geldiğinde Ne Yapacağız?”, “Sinemanın Yazarları”, “Anısına: David Lynch”, “İki Film Birden”, “Farklı Gözle Bakanlar”, “Gitmesek de Görmesek de…”, “Sinematek ile” ve “Çocuklar İçin” başlıklı bölümlerin yanı sıra gösterim programına paralel olarak pek çok etkinlik düzenlendi. Ayrıca film ekipleri gösterimlerin ardından Ayvalık seyircisinin sorularını yanıtladı ve filmlere yönelik söyleşiler gerçekleştirdi.

Bu yıl Genç Sinema kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından gelen 38 öğrenci festival boyunca hem atölyelere katıldı hem de festival ekibinin parçası olarak çalıştı.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali Türkiye’den ve dünyanın farklı yerlerinden yönetmenler, oyuncular, yapımcılar, basın, sinema sektörü temsilcileri ve öğrencilerden oluşan 200’ü aşkın konuğu ağırladı, tüm seanslarda koltukları dolduran seyircilerin sayısı 12 bine yaklaştı. Diageo Türkiye’nin katkılarıyla verilen “Yeni Bir …” Ödülü’nün bu yılki sahibi ise “Ölü Mevsim” filminin yönetmeni Doğuş Algün oldu. Seçici kurulda bu yıl Serra Yılmaz, Nermin Er, Tolga Karaçelik, Ayris Alptekin ve Hasan Nadir Derin görev yaptı.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin basın sponsorları ise Ajandakolik, Altyazı, Anka Haber Ajansı, Ayvalık Magazin, Bağımsız Sinema, Bant Mag, Beyazperde, bianet, Birgün, Bu Hafta Ne İzlesem?, dadanizm, Dizidoktoru, Episode, Fil’m Hafızası, Gazete Ayvalık, Oksijen, Gazete Pencere, Kutsal Motor, Kültür Sanat Gazetesi, the Magger, T24 ve Üretim Kaydı oldu. (TY)