Ayvalık Uluslararası Film Festivali 14 Eylül’de başlıyor

Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin 2026 programı açıklandı. Beşinci yılını kutlayacak festivalde kurmaca, belgesel, kısa film, animasyon ve deneysel yapımların yanı sıra söyleşiler, paneller, konserler ve çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenecek.

Gösterimler Ayvalık Belediyesi Rauf Denktaş Kültür Merkezi, Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi ve Fabrika Ayvalık’ta yapılacak; söyleşi ve konuşmalara ASKEV Sera ev sahipliği yapacak.

Festival Almodóvar ile açılacak

Festivalin açılışı 14 Eylül akşamı Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’da yapılacak.

Açılış töreninin ardından Pedro Almodóvar’ın Cannes Film Festivali’nde yarışan yeni filmi Buruk Noel / Bitter Christmas / Amarga Navidad Türkiye’de ilk kez gösterilecek. Film, büyük bir kaybın ardından kendisini işine veren bir yönetmenin hikâyesinden hareketle kurmaca ile gerçeklik arasındaki ilişkiyi ele alıyor.

Açılış gecesinde ayrıca bu yıl ilk kez verilecek 200 bin TL değerindeki “Kahve İçen Yorulmaz Geleceğin Sinemacıları Ödülü” de sahibini bulacak. Ödülün seçici kurulunda Alin Taşçıyan, Berkay Ateş, Elif Ergezen, Cem Kaya ve Pelin Esmer yer alıyor.

Orta sınıfların krizi perdeye taşınıyor

Festivalde Türkiye’den uzun metraj kurmaca filmler “Orta Sınıflar Nereye Gidiyor?” başlığı altında bir araya geliyor.

Yedi filmlik seçki, ekonomik ve toplumsal dönüşümün farklı kuşaklardan orta sınıflar üzerindeki etkisine bakıyor. Tema kapsamında Fatih Özgüven’in moderatörlüğünde Polat Alpman, Arda Ekşigil, Enis Köstepen ve Pınar Yorgancıoğlu’nun katılacağı bir konuşma da düzenlenecek.

Seçkide İlker Çatak’ın politik paylaşımları nedeniyle işlerini kaybeden tiyatrocu bir çiftin yaşamına odaklanan Sarı Zarfları; Ziya Demirel’in En Güzel Cenaze Şarkıları, Ali Vatansever’in Bir Arada Yalnız, Melik Kuru’nun İsimsiz Eserler Mezarlığı, Banu Sıvacı’nın Günyüzü, Pınar Yorgancıoğlu’nun Karanlıkta Islık Çalanlar ve Elif Eda’nın Süt Çiftliği filmleri bulunuyor.

Antakya’dan Yusufeli’ne müşterekler ve yaşam alanları

Festivalin politik ve ekolojik hattını güçlendiren bölümlerden biri “Gaiaporosis: Müştereklerin Tüketilmesi”.

Füsun Türetken’in hazırladığı bölüm; hammadde çıkarımı, ekolojik tahribat ve dijital ekonomilerin demokratik yaşam üzerindeki etkilerini birlikte tartışmaya açıyor. Programda Lucrecia Martel’in yerli halkların toprak mücadelesini anlatan Bizim Toprağımız, Yeşim Ustaoğlu ile Selen Heinz’ın Yusufeli Barajı nedeniyle yerinden edilen insanların izini sürdüğü Kuru Taşın Başı, Ursula Biemann ve Paulo Tavares’in Orman Kanunu ile Angela Melitopoulos’un Geçişler filmleri yer alıyor.

Beytna Kolektif ve Ayvalık Tabiat Platformu işbirliğiyle gösterilecek iki belgesel ise 6 Şubat depremlerinin ardından Antakya’ya bakıyor.

Nesime Karateke’nin Seva belgeseli kadınların, çocukların ve gençlerin sanat, üretim ve dayanışmayla yaşamı yeniden kurma çabasına; Sheida Kiran’ın Gitmedik Buradayız filmi ise Dikmece’de zeytinliklerini ve yaşam alanlarını korumaya çalışan köylülerin mücadelesine odaklanıyor.

Göç, İran ve müzik belgesellerde

Belgesel seçkisinde göç, hafıza, sanat, müzik ve politik mücadeleler de yer buluyor.

Bingöl Elmas’ın Yeni Hanı İstanbul’un Aksaray semtinde yaşayan farklı ülkelerden sığınmacıların gündelik hayatına odaklanırken; Pegah Ahangarani’nin Devrim Provaları filmi İran’ın yakın tarihini kişisel hafıza üzerinden takip ediyor.

Caner Kaya’nın yönettiği Yaşamaya Mecbursun! ise Bulutsuzluk Özlemi’nin hikâyesinden hareketle 1970’lerin sonundan 2020’lere uzanan bir Türkiye portresi çiziyor. Film kapsamında 18 Eylül’de Pür Cunda’da Bulutsuzluk Özlemi konseri de düzenlenecek.

Animasyonlara özel bölüm

Festival bu yıl ilk kez animasyon sinemasına da ayrı bir bölüm ayırıyor. “Mumyaların Hayal Görmeye Gittiği Yer” başlıklı seçkide altı film gösterilecek. Bölüm kapsamında Kutlukhan Kutlu da bir konuşma yapacak.

Programda Louis Clichy’nin Demir Çocuk, Phuong Mai Nguyen’in Dalgalarda, Leah Nelson’ın Çöz Beni, Kohei Kadowaki’nin Biz Uzaylıyız, Sylvain Chomet’nin Muhteşem Bir Hayat filmlerinin yanı sıra Katsuhiro Ôtomo’nun 1988 tarihli Akirası da restore edilmiş kopyasıyla gösterilecek.

Kısa filmlerde aidiyet, rıza ve dayanışma

Kısa filmler bu yıl “Akbank Sanat ile Kısalar” başlığı altında gösterilecek. Yerli ve uluslararası yapımlardan oluşan seçkide aidiyet, hafıza, kuşaklar arası ilişkiler, rıza, dayanışma ve gündelik mücadeleler öne çıkıyor.

Seçkide Simay Başık’ın Yerden Yüksek filmi iki genç kadının karşılaşmasını, Sevgi Şanlı’nın Birbirimize filmi ise 18 yaşındaki Güneş’in hikâyesi üzerinden rıza meselesini anlatıyor. Beril Tan’ın Alisinde ise 76 yaşındaki yalnız yaşayan Ermeni bir kadının kentsel dönüşüme karşı mücadelesi merkeze alınıyor.

Çocuklar için ücretsiz gösterim

Festivalin “Çocuklar İçin” bölümünde Vincent Bal ve Wip Vernooij’in yönettiği Cesur Kedi Moxy / Miss Moxy gösterilecek.

Film, 19 Eylül saat 20.30’da Yeni Mahalle Düğün Alanı’nda ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak. Gösterim öncesinde Ayvalık Çocuk Çalışmaları Topluluğu çocuklar için atölyeler düzenleyecek.

Biletler 5 Eylül’de satışta

Festival biletleri 5 Eylül’den itibaren Biletix, Biletinial ve Fabrika Ayvalık’taki gişeden alınabilecek.

5-13 Eylül arasındaki ön satış döneminde biletler indirimli 200 TL, tam 250 TL; 14 Eylül’den itibaren ise indirimli 250 TL, tam 300 TL olacak. Açılış gecesi biletleri 500 TL.

(NÖ)