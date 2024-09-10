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Yayın Tarihi: 10 Eylül 2024 09:11
 ~ Son Güncelleme: 10 Eylül 2024 13:47
3 dk Okuma

Ayvalık'tan seslenen kadınlar: Narin için adalet istiyoruz

“Herkesin birbirini tanıdığı küçücük köyde her yanda Mobese kameraları varken, kaybolan bir çocuk günlerce bulunamadı. Köydeki erkek ittifakının arkasında hangi iktidar, hangi cemaat ilişkileri var?”

Gönül İlhan

Gönül İlhan

Gönül İlhan

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta bir grup insan ayakta duruyor ve bazıları güneş gözlüğü takıyor. En ön sırada yer alan, siyah gözlük ve siyah kıyafet giymiş bir kadın, elinde bir pankart tutuyor. Pankartta Türkçe olarak, “Çocuklar uyurken susulur, ölürken ses çıkarılır!” yazısı dikkat çekiyor. Fotoğraf, ciddi bir duruşa sahip kişilerin katıldığı bir protesto ya da farkındalık etkinliğini yansıtıyor gibi görünüyor. Katılımcıların çoğu kadın ve fotoğraf genel anlamda bir dayanışma veya toplumsal tepkiyi temsil ediyor olabilir. Güneşli bir açık hava ortamında çekilmiş.
Fotoğraflar: Gönül İlhan

Diyarbakır Bağlar'a bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolan ve cansız bedeni 19 gün sonra dere kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesi Ayvalık’ta protesto edildi.

Ayvalık’ta kadınlar diğer ilçelerle eşzamanlı olarak Cumhuriyet Alanı’nda toplandılar.

Eylemde sık sık, “Aile değil kadınız, kadınlar isyandayız”, “Karanlığa teslim olmayacağız”, “Üzgünüz öfkeliyiz susmayacağız”, “Failleri değil çocuğu koru”, Susma suça ortak olma”, “Koruma aklama yargıla”, “Narin için adalet”, “Susmuyoruz korkmuyoruz hesap soruyoruz”, “Kadın yaşam özgürlük”, “Jin jiyan azadi” sloganları atıldı.

“Mızrak çuvala sığmadı”

Basın açıklamasını Ayvalık Kadın İnisiyatifi adına Telli Işık, Şebnem Yüksel ve Zahide Özkan yaptı.

"Başka Narin’ler olmasın diye adalet istiyoruz”, denilen açıklamada özetle şunlar dile getirildi:

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta evinden Kuran kursuna gitmek üzere çıkan Narin Güran’dan on dokuz gün haber alınamadı; ta ki 8 Eylül’de cansız bedeni derede, bir çuval içinde bulunana kadar.

Narin’in kaybolmasıyla ilgili haberlere hemen yayın yasağı getirildi. Köydeki cemaat ilişkileri, ailenin ve köyün içindeki suç ortakları ve bu suç ortaklarının iktidarla ilişkisinin konuşulması, öğrenilmesi istenilmedi. Ancak mızrak çuvala sığmadı.

Tavşantepe Mahallesi muhtarı Salim Güran ‘kasten öldürme’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ şüpheleri ile tutuklandı. Anne, baba, ağabey, amca, akrabalar, komşular; Narin’in vahşice katledildiği cinayeti el birliği ile gizlediler.

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, "Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var çünkü aile, bizim dostlarımızdır" diyerek aileye sahip çıktı.

Herkesin birbirini tanıdığı küçücük köyde her yanda Mobese kameraları varken, kaybolan bir çocuk günlerce bulunamadı. Köydeki erkek ittifakının arkasında hangi iktidar, hangi cemaat ilişkileri var?

Türkiye kayıp çocuk vakalarında dünyada ilk sıralarda. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2008-2016 arasında Türkiye'de toplamda 104 bin 531 çocuk kayboldu. Ancak TÜİK, 2016'dan beri kaybolan veya kaybedilen çocuklara ilişkin veri açıklamadı.

‘Narin’e ne oldu’

Kadın ve çocuklara yönelik şiddet en fazla “kutsal aile” içinde yaşanmakta. Geldiğimiz durum iktidarın sürdürdüğü cezasızlık politikasının, failleri koruyup kollamasının bir sonucudur. Çocuk istismarına, kadın ve çocuk cinayetlerine dönük cezasızlık politikası sürdüğü sürece, hiçbirimiz güvende değiliz.

Narin’e ne oldu? Tüm ülke kamuoyu gerçekleri bilmek istiyor. Rabia Naz'ın ölümü hala aydınlatılmadı, Gülistan Doku dört yıldır bulunmadı.

Çocuklar istismar edilirken, öldürülürken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; aile sempozyumları düzenliyor; çocukların ve kadınların babaları, ağabeyleri, en yakınları tarafından öldürüldüğü aileyi kutsallaştırıyor, koruyor, yüceltiyor. Adeta bir cehennemde yaşatılmak isteniyoruz. Batsın sizin bu kutsal aileniz.

Bugün okullar açıldı. Narin’in sırası boş kalacak! Hesabını kim verecek?

8 yaşındaki kız çocuklarını, geleceğin öğretmeni, doktoru, idarecisi, olarak görmeyip sadece gelin olarak gören, Narin'in tabutunun üstüne gelinlik örten karanlık çağ dışı zihniyetinizi istemiyoruz.

Ne olmuştu?

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha kendisinde haber alınamayan Narin Güran’ın cesedi 19 gün sonra (8 Eylül’de) daha önce üç kez aranan Eğertutmaz Deresi’nde bulundu.

Sabah 08.45’te bulunan cesedin Adli Tıp Kurumu’na götürülmesinden üç saat sonra Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran, ağabeyi E. Güran, dört amcası ve tutuklu amca Salim Güran'ın eşi de dahil olmak üzere 24 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı.

Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

Arama çalışmalarının 9’uncu gününde Narin’in ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca Salim Güran ise 2 Eylül'de "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamasıyla tutuklandı.

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(Gİ/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Narin Güran Narin Güran protestoları Narin Güran cinayeti Diyarbakır diyarbakır adliyesi
Gönül İlhan
Gönül İlhan
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Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema bölümü mezunu. Yayımlanmış Kitapları: "Bilmek Yetiyor" (Kavram Yayınlar), "Bizim Mahalle Tenekeli Mahalle" (Heyamola Yayınlar), "Kalbibahar" (Kibele Yayınlar),...

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema bölümü mezunu. Yayımlanmış Kitapları: "Bilmek Yetiyor" (Kavram Yayınlar), "Bizim Mahalle Tenekeli Mahalle" (Heyamola Yayınlar), "Kalbibahar" (Kibele Yayınlar), "Bir Çift Kanat Bütün İstediğim" (Nota Bene Yayınları)

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