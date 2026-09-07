Ayvalık Film Festivali’nde sinema kent hafızası ve ekolojiyle buluşuyor

Seyir Derneği’nin Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle düzenlediği Ayvalık Uluslararası Film Festivali, bu yıl film gösterimlerinin yanı sıra sinema, sanat, kent kültürü ve güncel meseleler üzerine farklı disiplinlerden isimleri bir araya getirecek.

Festival boyunca ASKEV Sera ve Fabrika Ayvalık’ta gerçekleştirilecek tüm konuşmalar ücretsiz olacak.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali 14 Eylül’de başlıyor

Vural Sineması ve Ayvalık’ın kent hafızası

Etkinlik programı 15 Eylül saat 16.00’da ASKEV Sera’da düzenlenecek “Kent Hafızası” başlıklı konuşmayla başlayacak.

Seyir Derneği ve Ayvalık Belediyesi’nin birlikte yürüttüğü “Ayvalık’ta Bir Sinema” projesi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) Avrupa Birliği desteğiyle yürüttüğü Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı’ndan hibe almaya hak kazandı.

Proje, Ayvalık’ın kültürel hafızasında önemli bir yeri bulunan Vural’a yeniden sinema salonu işlevi kazandırmayı amaçlıyor.

Konuşmada Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Karasu, mimar Fatih Kurunaz, İnci Vural ve Azize Tan, Vural Sineması’nın geçmişini, kent hafızasındaki yerini ve yapının mimarı Bilge Kıray’ın çalışmalarını ele alacak. Proje kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle planlanan çalışmalar da paylaşılacak.

Sessiz filmler DJ performansıyla gösterilecek

Aynı gün saat 18.00’de Fabrika Ayvalık’ta, Hollanda Eye Filmmuseum işbirliğiyle hazırlanan Harika Çiçekler / Fantastic Flowers seçkisi gösterilecek.

1906-1920 yılları arasında üretilmiş kısa sessiz filmlerden oluşan seçki öncesinde küratör Elif Rongen, “Harika Çiçeklerin Rengi Solmasın” başlıklı bir konuşma yapacak.

Rongen, erken dönem sinemada kullanılan renklendirme tekniklerinin günümüz dijital sinemasına nasıl aktarıldığını anlatacak. Gösterime müzik küratörü Kornelia Binicewicz DJ performansıyla eşlik edecek.

Festivalde uluslararası film rüzgârı: Panahi, Huo Meng ve Wenger Ayvalık’ta

“Drakula İstanbul’da”nın restorasyon süreci anlatılacak

16 Eylül saat 18.00’de Fabrika Ayvalık’ta “Tekinsiz İstanbul’un Korkulu Mekânları” başlıklı konuşma düzenlenecek.

Yazar Şaziye Karlıklı, 1950’lerin İstanbul’undaki korku mekânlarından hareketle Drakula İstanbul’da filmine farklı bir perspektiften yaklaşacak. Atlas Post Prodüksiyon’dan Ahmet Hızarcı ise filmin restorasyon sürecini anlatacak.

Konuşmanın ardından saat 19.30’da, Kurukahveci Mehmet Efendi desteğiyle Sinematek/Sinema Evi tarafından restore edilen Drakula İstanbul’da ücretsiz gösterilecek.

Orta sınıfların krizi sinema üzerinden tartışılacak

Festivalde gösterilen uzun metraj yerli filmler bu yıl “Orta Sınıflar Nereye Gidiyor?” başlığı altında bir araya geliyor.

17 Eylül saat 16.00’da ASKEV Sera’da düzenlenecek konuşmada akademisyen Polat Alpman, senarist-yönetmen Arda Ekşigil, Karanlıkta Islık Çalanlar filminin yönetmeni Pınar Yorgancıoğlu ve Sarı Zarflar filminin senarist ve yapımcılarından Enis Köstepen yer alacak.

Fatih Özgüven’in moderatörlüğündeki buluşmada festival programındaki yerli filmlerde öne çıkan orta sınıf temsilleri ve orta sınıfların yaşadığı kriz tartışılacak.

Sinema ve ekoloji “müşterekler” üzerinden buluşacak

Festivalin 18 Eylül programında sinema ve ekoloji eksenindeki “Gaiaporosis: Müştereklerin Tüketilmesi” başlıklı konuşma yer alıyor.

ASKEV Sera’da saat 16.00’da başlayacak etkinlikte Prof. Dr. Füsun Türetken ile sanatçı ve yönetmen Angela Melitopoulos, hammadde çıkarımı yoluyla dünyanın maddi olarak tükenmesini ve dijital iletişimin altyapıları ile ekonomilerinin demokratik yaşam üzerindeki etkilerini konuşacak.

Türetken’in hazırladığı bölüm kapsamında Lucretia Martel’in Bizim Toprağımız, Ursula Biemann ve Paulo Tavares’in Orman Kanunu, Angela Melitopoulos’un Geçişler ile Yeşim Ustaoğlu ve Selen Heinz’ın Kuru Taşın Başı filmleri gösterilecek.

Cannes’dan Ayvalık’a: Kayıplar, yas ve yolculuk

Bulutsuzluk Özlemi Cunda’da sahne alacak

18 Eylül akşamı festival kapsamında Pür Cunda’da özel bir konser de düzenlenecek.

Caner Kaya’nın yönettiği ve Bulutsuzluk Özlemi’nin hikâyesini anlatan Yaşamaya Mecbursun! belgeseli vesilesiyle grup saat 20.30’da sahne alacak.

Konser biletleri 13 Eylül’e kadar 1.200 TL, 14 Eylül’den itibaren ise 1.500 TL’den satılacak.

Yaşamaya Mecbursun! belgeseli ise 17 Eylül’de Fabrika Ayvalık’ta gösterilecek.

Kısa filmlerin yeni anlatım biçimleri konuşulacak

Festivalin son günlerinden 19 Eylül’de ise kısa film üretimine odaklanan “Cesur ve Yeni Kısa” başlıklı bir buluşma düzenlenecek.

Saat 16.00’da ASKEV Sera’da gerçekleşecek konuşmada kısa film yönetmenleri, Akbank Sanat Kısa Film Festivali Sanat Yönetmeni Senem Erdine’nin moderatörlüğünde kısa filmlerdeki yeni anlatım biçimlerini tartışacak.

Etkinlik, festivalin bu yıldan itibaren Akbank Sanat işbirliğiyle düzenlediği ve yerli-yabancı kısa filmleri bir araya getiren “Akbank Sanat ile Kısalar” bölümü kapsamında yapılacak.

(NÖ)