Ayvalık Film Festivali’nde gösterilecek Türkiye yapımları belli oldu

Seyir Derneği'nin Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle 17-22 Eylül tarihlerinde düzenleyeceği Ayvalık Uluslararası Film Festivali'nde Türkiye'den 28 yapım yer alacak. Komili'nin tema sponsoru olduğu "Türkiye'den Filmler" bölümünde ödüllü yerli filmler, yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncuların katılımıyla izleyiciyle buluşacak.

Bu yılki filmlerde aile ilişkileri, yas, kayıp, büyüme hikâyeleri ve şehirdeki sıkışmışlık temaları işleniyor.

ASLI ÖZGE İLE ‘FARUK’ FİLMİ ÜZERİNE Kentsel dönüşüme Faruk’un gözünden bakmak

Öne çıkanlar

Başlangıçlar: Ozan Yoleri’nin filmi, resim restoratörü Defne'nin bunalım ve kayıplarla dolu hayatına odaklanıyor. Film, Tallinn Black Nights Film Festivali'nde NETPAC Ödülü ve İstanbul Film Festivali'nde Seyfi Teoman İlk Film Ödülü kazandı.

Beraber : Mete Gümürhan’ın filmi, annesini kaybeden ve babasının Türkiye’ye taşınma kararıyla yeni travmalar yaşayan Zeki'nin hikayesini anlatıyor.

: Mete Gümürhan’ın filmi, annesini kaybeden ve babasının Türkiye’ye taşınma kararıyla yeni travmalar yaşayan Zeki'nin hikayesini anlatıyor. Bildiğin Gibi Değil : Vuslat Saraçoğlu'nun filmi, babalarının ölümü sonrası bir araya gelen üç kardeşin karmaşık aile ilişkilerini ve saklı sırlarını keşfediyor.

: Vuslat Saraçoğlu'nun filmi, babalarının ölümü sonrası bir araya gelen üç kardeşin karmaşık aile ilişkilerini ve saklı sırlarını keşfediyor. Büyük Kuşatma : Sinan Kesova’nın filmi, geçmiş hatalarıyla yüzleşmeye çalışan Macit’in trajikomik hikayesini merkezine alıyor.

: Sinan Kesova’nın filmi, geçmiş hatalarıyla yüzleşmeye çalışan Macit’in trajikomik hikayesini merkezine alıyor. Faruk : Aslı Özge'nin filmi, İstanbul'da yaşadığı apartman yıkılmak üzere olan yaşlı bir adamın hikayesini anlatıyor.

: Aslı Özge'nin filmi, İstanbul'da yaşadığı apartman yıkılmak üzere olan yaşlı bir adamın hikayesini anlatıyor. Karganın Uykusu : Tunahan Kurt’un filmi, karısının ölümünden sonra oğluyla birlikte yaşayan Nasip’in, mülteci bir grupla ilişkisini konu alıyor.

: Tunahan Kurt’un filmi, karısının ölümünden sonra oğluyla birlikte yaşayan Nasip’in, mülteci bir grupla ilişkisini konu alıyor. Neandria : Reha Erdem’in filmi, genç bir kadının ekolojik sürdürülebilirlik temasını işliyor.

: Reha Erdem’in filmi, genç bir kadının ekolojik sürdürülebilirlik temasını işliyor. Tereddüt Çizgisi : Selman Nacar’ın filmi, bir ceza avukatının suç, adalet ve ahlak üçgeninde verdiği kararlarla yüzleşmesini ele alıyor.

: Selman Nacar’ın filmi, bir ceza avukatının suç, adalet ve ahlak üçgeninde verdiği kararlarla yüzleşmesini ele alıyor. Yurt: Nehir Tuna’nın filmi, 90'lı yıllarda Türkiye'deki siyasi kutuplaşma atmosferinde büyüyen Ahmet’in hikayesini anlatıyor.

Belgeseller ve kısa filmler

Festivalde, Berke Baş’ın “Dargeçit” ve İpek Kent ile Efe Öztezdoğan’ın “Eclipse” gibi belgeselleri de izleyiciyle buluşacak. Ayrıca, Ömer Ferhat Özmen'in “Eksi Bir” ve Can Merdan Doğan’ın “En Uzun Gece” gibi kısa filmler de gösterilecek.

Festival biletleri 7 Eylül'de satışa sunulacak. 17 Eylül'de başlayacak olan festival, Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi ve diğer mekanlarda gerçekleşecek. Festival, birçok sponsorun desteğiyle hayat buluyor. (TY)