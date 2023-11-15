Ayvacıklılar, Kısacık Altın Madeni’ni protesto etti

Pumice Madencilik Şirketi'nin Çanakkale Ayvacık İlçesi Kısacık köyü yakınlarından açmak istediği Altın Madeni Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi için dün (14 Kasım 2023) Kısacık köyü'nde ikinci kez Halkın Katılımı Toplantısı yapıldı.

Köy meydanında toplanan ve civar köylerden gelen vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri, toplantı başlamadan önce pankartları ves loganları ile projeye ilişkin tepkilerini gösterdi. Protestolara Ritm Orman grubunun müziği de eşlik etti.

Toplantıya, Güzelköy, Kısacık, Akçin, Süleymanköy, Alakeçili, Misvak, Dağahmetçe, Karagömlek, Tartışık, Büyükhusun ve Küçükhusun, Koşuburnu, Nusratlı köylüleri, Ayvacıklılar, Çanakkaleliler, Bayramiçliler, Edremit Körfezinde yaşayan yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kısacık köy meydanında alınan yoğun güvenlik önlemi ve şirket ve kamu görevlileri ile katılımcılar arasına çekilen bariyerler çok dikkat çekici idi.

Toplantı, ÇED şirketinin sunumu ile başladı. Şirket temsilcisi, yoğun tepkiler nedeniyle sunumunu kesmek zorunda kaldı.

"Proje istenmiyor"

Projeye ilişkin ilk sözü Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı ve Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği temsilcisi İrfan Mutluay kullandı. Projeyi kimsenin istemediğini, projenin su toplama havzasında başlayacağını, firmayla ilgili bilgilerin eksik olduğunu, daha sonra zenginleştirme projelerinin de geleceğini, binlerce ağacın kesileceğini belirtti.

"ÇED süreci sonlandırılmalı"

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim kurulu üyesi Seyhan Yüksek, şirketin işletme ruhsatının iki ay sonra biteceğini, bu sürede ÇED sürecinin de tamamlanamayacağının bilinmesine rağmen Bakanlığın ÇED sürecine neden başlattığının anlaşılamadığını, Bakanlığın acilen ÇED sürecini sonlandırması gerektiğini belirtti.

Ayrıca, projenin orman ekosistemine, tarım alanlarına, su kaynaklarına, Akçin ve Ayvacık Barajları’na yapacağı olumsuz etkilerden bahsederek, köylülerin geçimlik kaynaklarını yok edecek olan projenin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim kurulu üyesi Maden Mühendisi Esenay Hacıosmanoğlu da projedeki teknik yanlışlıkları ve çelişkileri anlattı.

Güzelköy’den Mehmet Ürer, Ünzile Şen, Mehmet Şen, köylerinin projeye çok yakın olduğunu, gece gündüz patlatmaların sesine ve tozuna maruz kalacaklarını, projeyi istemediklerini ifade ettiler. Süleymanköy’den katılan Mustafa Alper Ülgen bölgede çiftçilik yaptığını, Akçin göletinin suyunun kirlenmesi ve azalmasının bölgenin tarımına olumsuz etki yapacağını, bu nedenle projeye karşı olduğunu söyledi.

"Susuzluk artacak"

Dağahmetçe’den Özgür Sapmaz projeye bir buçuk kilometre mesafede ekoturizm ruhsatı aldıklarını ve altın madenciliğinin olduğu yerde ekoturizm yapılamayacağını söyledi.

Tartışık köyünden Erkut Ertürk projenin yer altı sularını etkileyeceğini ve susuzluğun artacağını söyledi.

Büyükhusun köyünden Cem Tüzün de projenin Ayvacık’ın içme suyu kaynağı olan Ayvacık Barajı için ve 15 köyün içme suyunu sağlayan grup suyu için büyük tehdit oluşturduğunu ve projeye karşı olduklarını söyledi.

Ayrıca İda Dayanışma Derneği’nde Ekrem Akgül, Gülpinar Sürdürülebilir Yaşam Derneği’nden Selma Kanbur, Burhaniye Çevre Platformu sözcüsü ve Ekoloji Birliği yürütme kurulu üyesi Süleyman Eryılmaz da söz alarak projenin zararlarını anlattılar ve bölgenin hem maden hem de RES ve JES’lerle kuşatıldığını söylediler. Kazdağları Kardeşliği de toplantıya katılarak destek verdi.

Siyasi partiler de destek verdi

“Gazete Halkım” gazetesinden Kemal Yüce çocuğunu kanserden kaybetmiş biri olarak proje müdürüne bu kadar kirletilen bir bölgede yaşayıp yaşayamayacaklarını sordu.

Küçükkuyu Doğa Sporları Derneği müzik grubu, Bayramiç'te gelen Ritim Orman grubu müzikli protestolarıyla toplantıya renk kattı. Ayrıca CHP, Sol Parti, TKP ve TİP üyeleri de toplantıya katılarak mücadeleye destek verdi.

Yurttaşlar, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın halkın istemediği bu projeyi reddetmesini ve ÇED sürecini sonlandırmasını istiyoruz" diye seslendi.

(EMK)