Aytun Çıray: "6'lı masanın içerisine en yüksek düzeyde sızma oldu"

2023 Genel Seçimlerindeki bocalamalar ve başarısızlıkların ardından, Genel Başkan Meral Akşener'in yönlendirmesiyle 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ittifaksız girerek hezimete uğrayan İYİ Parti’de, istifalar art arda gelirken Meral Akşener'in 6'lı masaya AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sızmasını sağladığı iddiası ortaya atıldı. genel başkanlığı bırakacağını açıklayan Meral Akşener'e ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Meral Akşener: İttifak siyasetini reddediyoruz

İYİ Parti’nin eski Genel Sekreteri Aytun Çıray. Salı gecesi Halk TV'de katıldığı programda "6'lı masanın devrilmesi" olarak bilinen Meral Akşener'in Millet İttifakı'ndan çekilmesi vakasının bir danışıklı dövüş olduğunu ileri sürdü.

Çıray “Meral Akşener, Recep Tayyip Erdoğan ile dirsek temasındaydı ve 6’lı masadan planlı olarak kalktı” dedi.

TÜRKİYE SİYASETİ VE 'DÜN DÜNDÜR' ANLAYIŞI Akşener masadan hırsla kalktı ...

ERTUĞRUL KÜRKÇÜ YAZDI Akrep ve kaplumbağa

Timur Soykan: "Bir sızma

olduğunu mu düşünüyorsunuz?"

Programda Gazeteci Timur Soykan’ın “2019’daki elde edilen başarıdan sonra Cumhur İttifakı tarafından ya da Erdoğan tarafından içeri bir sızma olduğunu mu düşünüyorsunuz? Öyle bir mühendislikten mi bahsediyorsunuz?” sorusunu Çıray, olumlu yanıtladı.

Çıray: "En üst düzeyde sızma..."

Soruyu “içeride doğrudan doğruya en üst düzeyde sızma olduğunu düşünüyorum." diye yanıtlayan Çıray, " Zamanla elimizdeki bilgi ve belgeler artacaktır. Retrospektif olarak baktığımızda -biz tıpta böyle deriz- bu aşamada teşhisi arttıracak bilgi ve belgelerin yavaş yavaş oluşmaya başladığını görüyoruz.” dedi.

Akşener'e Bahçeli'den "bırakma" çağrısı

Yoğunlaşan eleştiriler karşısında genel başkanlığa aday olmayacağını açıklayan Akşener'in 27 Nisan'da yapılacak kurultayda genel başkanlığa talip olduklarını açıklayan Müsavat Dervişoğlu, Koray Aydın, Tolga Akalın ve Günay Kodaz arasında Akşener'in tercihini Dervişoğlu'ndan yana kullanacağı haberleri yayılırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Akşener'e "devam" çağrısı geldi.

Bahçeli, Çıray'ın iddialarını doğrularcasına büyük bir kavga ile MHP'den ayrılmak zorunda bıraktığı Meral Akşener'e "Önümüzdeki siyasi istikrarı, siyasi partilerdeki istikrarla ilişkilendirerek sayın Meral Akşener'in ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamına, onunla beraber aday olmak isteyen insanların etrafında kenetlenerek Türkiye'nin etrafında kenetlenmesi gerektiği" çağrısında bulundu.

Bahçeli Akşener'e ve ekibine "istişareyle partilerini güçlendirmelerini" önerdi.

(AEK)