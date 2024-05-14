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Yayın Tarihi: 14 Mayıs 2024 09:48
 ~ Son Güncelleme: 14 Mayıs 2024 09:58
3 dk Okuma

Ayten Gökçer kimdir?

Kariyeri boyunca birçok ödüle değer bulunan sanatçı, 1988'de Devlet Sanatçısı unvanına sahip oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ayten Gökçer kimdir?
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Sanatçı. 

Ankara Devlet Konservatuvarının bale bölümüne 1953'te giren sanatçı, 1958'de Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosunda yer aldı. 

1964 yılında tiyatro oyuncusu Cüneyt Gökçer ile dünyaevine giren Ayten Gökçer'in Aslı Gökçer Oba adında kızı var.

 Eşi tiyatrocu Cüneyt Gökçer, 23 Aralık 2009 yılında hayatını kaybetti.

Gökçer, sinemaya 1965'te “Taçsız Kral” filmiyle başladı.  Bir süre sonra sinemadan daha çok tiyatroya yönelen ünlü isim, "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı müzikalde başrol "Hürmüz"ü canlandırdı.

Kariyeri boyunca birçok ödüle değer bulunan sanatçı, 1988'de Devlet Sanatçısı unvanına sahip oldu.

 1999 yılında Yılan Hikâyesi adlı dizi ile televizyon dizilerinde oynamaya başladı.

14 Mayıs’ta hayatını kaybeden Gökçer, 26 Ocak 1940'ta İstanbul’da dünyaya geldi.

Gökçer, 12 Eylül Askeri Darbesi'ni savunmuştu

Gökçer, 4 Aralık 2012’de katıldığı bir televizyon programında, "Asker yanlış bir şey yapmaz. Dünyada en kansız müdahaleler bizdedir. 1-2 kişi gittiyse şükretmek lazım” demişti.

Gökçer, 12 Eylül darbesini de şu sözlerle savundu: 12 Eylül darbesi çok da kötü olmamıştır. Çünkü Türkiye'de çok kötü şeyler oluyordu. Can güvenliği yoktu. Halk asker gelsin diye bekliyordu... Birçok ülkenin başına korkular getiren bir ülkeyiz biz. Bizim yükselmemiz Amerika ve Avrupa’nın işine gelmiyor. Hep başımıza bir kürek vurmak istiyorlar.

"Atatürk'ün bize bıraktığı ülkeye sahip çıkmıyoruz. diyen Ayten Gökçer, “şehitlere” çok üzüldüğünü ve her gün ağladığını söyledi.

Gökçer sözlerine şöyle devam etti: Ben çok asker düşkünü bir sanatçıyım. Benim yanımda askere hiçbir şey söylenemez. Askere laf söylendiği zaman kendimi kontrol edemiyorum. Harp görmemiş bir nesil olduğu için insanlar Türkiye'nin üzerinde ne oyunlar oynandığını bilmiyorlar... Balyoz davasını çok yanlış buluyorum. Ben askerlerin Türkiye'ye zarar getirecek bir şey yapmak için toplandıklarına hiç inanmıyorum. Darbe planladıklarını söylüyorlar, kim bunu ispat edebiliyor? Bu kadar zamandır içerideler.

Askerin sağduyusuna her zaman inandığını söyleyen Ayten Gökçer, "Darbe olmasına üzülmedim. Binlerce çocuk perişan olmuştu ortada. Tarihe bakarsanız en kansız müdahaleler Türkiye'dedir. Diğer ülkelerin tarihine bakın, bir gecede omuz üstünde baş bırakmıyorlar. Bizde müdahaleler, "Buyurun şu adaya, buyurun Yassıadaya" diye geçmiştir" diye konuştu. Balçiçek İlter'in "Ama biz de Başbakan asmışız." diye araya girmesi üzerine ünlü oyuncu, "O da büyük bir yanlış ama 1-2 kişi gittiyse bu devirde yine de şükretmek lazım. Dünyadaki diğer müdahelelere bakın bir de" dedi.

Gökçer'in kazandığı ödüllerden bazıları ise şöyle:

1966 - 1967 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü
1970 - 1971 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü
1974 Gazeteciler Derneği En İyi Sanatçı ödülü
1975 Gazeteciler Derneği En İyi Kadın Sanatçı ödülü
1976 Tercüman gazetesi okuyucu oyları ile Yılın Sanatçısı ödülü
1982 Ses Mecmuası Yılın En İyi Kadın sanatçısı ödülü
1989 Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü
1990 Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü
1992 Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü
1997 Türk İş Kadınları derneği En İyi Sanatçı ödülü

Rol aldığı yapımlar

1965 - Taçsız Kral

1967 - 501 Numaralı Hücre

1967 - İçli Kız Funda

1972 - Damdaki Kemancı

1973 - Anneler Günü

1980 - IV. Murat

1981 - Bağdat Hatun

1988 - Önce Canan

1991 - Elif Ana

1999 - Yılan Hikayesi (dizi)

2003 - Patron Kim (dizi)

2005 - Çat Kapı (dizi)

2008 - Hoşçakal Güzin

Rol aldığı tiyatro oyunları

Ustalar sınıfı

Yılın kadını:Peter stone

Yedi kocalı hürmüz

Kim korkar hain kurttan

Gecikenler: Nazım kurşunlu

Hastalık hastası

Bağdat hatun

Cadı kazanı

Kaktüs çiçeği

Öp beni kate

Klinik bir vaka

Hortlaklar

Bu gece başka gece

Aşk acısı

Bernarda alba’nın evi

Polyanna

Su kızı

Mavi kuş

Oyuncakçı dede

Finten

Mança’lı don kişot

Benim adil hanımefendi

Onikinci gece

Woyzeck

Lisistrata

Lense ile lana

Don huan

Tufan

(EMK)

Ayten Gökçer sanatçı türk tiyatrosu
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