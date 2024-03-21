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Yayın Tarihi: 21 Mart 2024 09:52
 ~ Son Güncelleme: 21 Mart 2024 10:59
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Aysu Türkoğlu, Yeni Zelanda'da Cook Boğazı'nı geçerek yeni rekora imza attı

23 yaşındaki yüzücü, 13,8 derecelik suda, 23 kilometrelik bir parkuru gece saatlerinde 7 saat 21 dakika 40 saniye sürede geçti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Aysu Türkoğlu, Yeni Zelanda'da Cook Boğazı'nı geçerek yeni rekora imza attı

Ultra maraton sporcusu Aysu Türkoğlu, Yeni Zelanda'da Cook Boğazı'nı yüzüp geçerek yeni rekora imza attı.

23 yaşındaki Bodrumlu yüzücü Türkoğlu, 20 Mart'ta Yeni Zelanda Cook Boğazı Geçişi için Wellington'da 13,8 derecelik suda, 23 kilometrelik bir parkuru gece saatlerinde 7 saat 21 dakika 40 saniye sürede geçti.

Türkoğlu'na Cook Boğazı Geçişi için daha önce Kuzey Kanalı'nda destek veren ve ekibinde bulunan Menajeri Nesli Özel ve açık su yüzücüsü Murat Öz eşlik etti.

Sporcu, 2022'de de 60 kilometrelik Manş Kanalı parkurunu 16 saat 28 dakikada geçerek en genç Türkiyeli sporcu olmuştu.
 
Aysu Türkoğlu için bu yolculuğun özü salt fizikselliğin ötesine geçiyor. Kendisinin de ifade ettiği gibi, "Psikolojik ve zihinsel gücünüz ne kadar yüksekse, kanal geçişinde elde edebileceğiniz performans da o kadar yüksek olur. Bu nedenle, psikolojik yeterliliğiniz fiziksel yeterliliğiniz kadar önemli."(AÖ)

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