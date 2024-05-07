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Yayın Tarihi: 7 Mayıs 2024 12:52
 ~ Son Güncelleme: 7 Mayıs 2024 12:52
2 dk Okuma

Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu anılacak

“Büyüknohutçu Dostları”, öldürülmelerinin yedinci yılında Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu çiftini anmak için Antalya’da bir araya geliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu anılacak
Fotoğraf: Çiftin kızları Emine Büyüknohutçu'nun kişisel arşivi

Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu çiftinin 9 Mayıs 2017'de Antalya'nın Finike ilçesine bağlı Kızılcık yaylasındaki evlerinde öldürülmelerinin üzerinden yedi yıl geçti.

Cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada, cinayetin azmettiricisi yargılanmadı.

Çiftin arkadaşları “Büyüknohutçu Dostları”, bu yılki anma programlarını duyurdu. Duyuruda şöyle dendi:

“Antalya Finike’de taş ve mermer ocaklarına karşı yaşamı savunan Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu, yedi yıl önce katledildi. Dava süreci iyi işlemedi ve cinayetin azmettiricisi yargılanmadı. Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu cinayeti, yedinci yılında hâlâ aydınlatılmadı. Adalet yerini bulmadı.

“Bu davanın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması hepimizin boynunun borcu ve insani bir sorumluluktur. İşte bu yüzden: Öldürülmelerinin yedinci yılında dostlarımız Aysin ve Ali’nin anı ve mücadelesini yaşatmak üzere herkesi yaşamı savunmaya çağırıyoruz. 9 Mayıs’ta Antalya’da buluşuyoruz.” 

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Anma Programı

9 Mayıs 2024
13.00 Muratpaşa Andızlı Mezarlığı'nda Anma ve Basın Açıklaması
19.00 Belgesel Gösterimi
19.40 Konuşmalar
20:15 Dinleti (Promete) Değirmenönü Kültür Sanat Merkezi (Demirci Kara Mahallesi 1423 Sokak, No:4)

Büyüknohutçu Cinayeti belgeseli

Çiftin cinayetinin aydınlatılması ve dava sürecindeki hukuksuzluklara dikkat çekmek için SLOT Media tarafından çekilen "Büyüknohutçu Davası" belgeselini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. 


(TY)

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/haber/buyuknohutcu-cifti-cinayetinde-karanlik-noktalar-hala-aydinlatilmadi-187590
Büyüknohutçu Çiftinin Katil Zanlısı Cezaevinde Ölü Bulundu
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7 Temmuz 2022
/haber/buyuknohutcu-cinayeti-belgeseli-yayinda-sedat-peker-in-finike-de-ne-isi-vardi-264270
Büyüknohutçu Çiftinin Karşı Çıktığı Mermer Ocaklarından Biri Daha Kapandı
14 Ağustos 2017
/haber/buyuknohutcu-ciftinin-karsi-ciktigi-mermer-ocaklarindan-biri-daha-kapandi-189105
Emine Büyüknohutçu: Taş Ocaklarının Yakınına Kamp Kuracağız
19 Mayıs 2017
/haber/emine-buyuknohutcu-tas-ocaklarinin-yakinina-kamp-kuracagiz-186614
Öldürülen Büyüknohutçu çifti Antalya’da anılacak
6 Mayıs 2022
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/haber/yasam-savunuculari-oldurulen-buyuknohutcu-ciftini-andi-191254
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20 Nisan 2022
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