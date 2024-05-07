Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu anılacak

Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu çiftinin 9 Mayıs 2017'de Antalya'nın Finike ilçesine bağlı Kızılcık yaylasındaki evlerinde öldürülmelerinin üzerinden yedi yıl geçti.

Cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada, cinayetin azmettiricisi yargılanmadı.

Çiftin arkadaşları “Büyüknohutçu Dostları”, bu yılki anma programlarını duyurdu. Duyuruda şöyle dendi:

“Antalya Finike’de taş ve mermer ocaklarına karşı yaşamı savunan Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu, yedi yıl önce katledildi. Dava süreci iyi işlemedi ve cinayetin azmettiricisi yargılanmadı. Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu cinayeti, yedinci yılında hâlâ aydınlatılmadı. Adalet yerini bulmadı.

“Bu davanın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması hepimizin boynunun borcu ve insani bir sorumluluktur. İşte bu yüzden: Öldürülmelerinin yedinci yılında dostlarımız Aysin ve Ali’nin anı ve mücadelesini yaşatmak üzere herkesi yaşamı savunmaya çağırıyoruz. 9 Mayıs’ta Antalya’da buluşuyoruz.”

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