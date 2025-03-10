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KADIN
Yayın Tarihi: 10 Mart 2025 11:00
 ~ Son Güncelleme: 10 Mart 2025 17:01
2 dk Okuma

Ayşenur: İçime dünyayı sığdırdım, tekerlekli sandalyemi asansöre sığdıramadım

Cam kemiği hastalığıyla mücadele eden Ayşenur’un bir radyo programı için çıktığı yolculuk, karşısına çıkan engellere rağmen unutulmaz bir deneyime dönüşüyor.

Alisa Çiçek Akyol
Alisa Çiçek Akyol

Alisa Çiçek Akyol
Görseli Büyüt
Ayşenur: İçime dünyayı sığdırdım, tekerlekli sandalyemi asansöre sığdıramadım

               *Ayşenur'un ismini değiştirdik.

Ayşenur cam kemiği hastalığıyla mücadele eden genç bir kadın. Kemikleri son derece hassas olduğu için en küçük bir darbede bile kırılma riski taşıyor. 

Hayatını tekerlekli sandalyede idame ediyor, ve oldukça hareketli ve enerjik bir yaşam sürüyor. Gitar eğitimi alarak müzikle tanışan Ayşenur, zamanla halk eğitimde hocalık yapmaya ve cafelerde canlı müzik performansları sergilemeye başladı.

Özel dersler veriyor ve sosyal medyada hayatına dair paylaşımları büyük ilgi görüyor. Bir gün, özel bir radyo programı için teklifle karşılaşıyor ve bir arkadaşıyla birlikte yola koyuluyor.

Ayşenur, yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Arabayı park ederken çok zorluk yaşadık. Radyoya yakın bir yerde benim inmem gerekiyordu çünkü tekerlekli sandalye için yollar ve kaldırımlar çok uygun değil. Bir lokanta, park yerini kullanmamıza izin verdi. O ana kadar en zor sürecimiz buydu diye düşündüm." Arabayı park ettikten sonra, radyoya gelen Ayşenur, görevlilerle buluşmak için binaya doğru ilerliyor. Ancak karşısında bambaşka bir engel var.

"Radyonun bulunduğu binanın önüne geldik. İçeri girince asansöre kadar 8 basamak olduğunu gördüm. Radyodaki arkadaşlarım ve görevli ekip, birlikte zorla asansörün önüne çıkabildik. Tam her şey bitti derken, yeni bir sorun daha karşımıza çıktı. Başkentin göbeğindeki bir binaya tekerlekli sandalyem sığmadı. Gerçi ben yayından çok önce gelmiştim, park sorununu düşünerek. Ama asansör hiç aklıma gelmemişti."

Ayşenur’un yaşadığı bu anlar, sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da zorlu bir süreci ortaya koyuyor. Ancak programcı, Ayşenur’un yaşadığı sıkıntılara karşı büyük bir üzüntü içindeydi. Ayşenur, o anı şöyle anlatıyor: "Radyo programını birlikte yapacağımız programcı da aşağıya inmişti. Bakışlarını asla unutamam; öyle üzgün ve çaresizdi ki, sanki binayı o yapmış ve bunları düşünememiş gibiydi."

Ayşenur'un tekerlekli sandalyesinin kolçakları ve ayak kısmı sökülmüş, ancak nihayetinde asansöre girmeyi başarmış. Diğer arkadaşları ise merdivenlerden koşarak dördüncü kata çıkmış, Ayşenur’u karşılamak için hazırlanmışlar. Ayşenur, “Tam her şey bitti derken, sandalyemin parçaları koridorda yeniden takıldı ve radyoya geldik. Ben gülüyor ve onları teselli ediyordum. Artık üzülmemeyi öğrenmiştim” diyor.

Son olarak şöyle diyor Ayşenur: ”Çok güzel bir canlı yayın oldu. Sonra gitme vakti gelmişti. Yeniden sandalyemin aksamları söküldü ve asansöre zar zor yerleştirildim. Aşağıdaki 8 basamağı da sorunsuz geçtik. İnsanlar bana gözleriyle sarıldı, ve ayrıldım.”

Bu haber, Uçan Süpürge Vakfı'nın Yerel Kadın Muhabirler Ağı projesi kapsamında yayınlandı.

(AÇA/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
yerel kadın muhabirlerin haberleri uçan süpürge. engelli kadınlar
Alisa Çiçek Akyol
Alisa Çiçek Akyol
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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Denetim ve Risk Yönetimi yüksek lisans mezunu olup bir kamu kurumunda denetmen. Uçan Süpürge Film Festivali gönüllüsü olup festivalde aktif görev almıştır....

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Denetim ve Risk Yönetimi yüksek lisans mezunu olup bir kamu kurumunda denetmen.

Uçan Süpürge Film Festivali gönüllüsü olup festivalde aktif görev almıştır. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin Kalite Topluluğunda denetim kurulu ve TEMA Vakfı üyesidir. Telli Turna Doğa Derneğinin Etimesgut ilçe başkanı.

6 Şubat depreminden etkilenen üniversite öğrencilerine mentörlük yapmıştır. Milli Kütüphanede görme engelliler yararına arşive sesli kitap okudu.

Çeşitli bakanlık, belediye, huzurevi ve üniversitelerde sunuculuk yapmıştır. Belediyeler ve huzurevlerinde yaşlılar, çocuklar ve engelli bireyler yararına etkinlik ve çalışmalar düzenlemiştir.

2008-2019 arası canlı radyo programları yapmış ve sunmuştur. TRT Avaz "Türk Dünyasından İzler" programında seslendirme yaptı.

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