Ayşenur Ezgi Eygi ve Filistin röportajına ‘Türklüğe hakaret’ davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Elif Bayburt’a ‘Filistin’ röportajı nedeniyle dava açtı.

Bayburt, İsrail’in insan hakları savunucusu aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’yi Batı Şeria'da öldürmesinin ardından Uluslararası Dayanışma Hareketi’nden (ISM) Rob Sadler ile bir röportaj gerçekleştirmişti.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu Atılım Dergisi’nde de yayımlanan röportaj için Bayburt’a ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama (TCK 301)’ suçlaması yöneltti. Bayburt’u Sadler’in "...Türkiye ve ABD hükümetleri, İsrail'in Filistin halkına dönük soykırımında suç ortağı” sözleriyle suçladı.

Röportajda Sadler Bayburt’un “Ayşenur Ezgi Eygi, hem Türkiye hem de ABD vatandaşı ancak, her iki ülkeden de Ayşenur'un ölümüne dair somut bir adım atılmadı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna yanıt veriyordu.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.

"Absürd"

Elif Bayburt, açılan davayı absürd olarak nitelendirdi. Suçlama konusunun kendi söylemi değil, röportaj yaptığı Sadler’ın ifadeleri olduğunu hatırlattı.

Bayburt "AyşenurEzgi hem Türkiye hem de ABD vatandaşıydı. Bu iki ülkenin hükümetlerinin nasıl bir tutum alabileceğine ilişkin Sadler’a fikrini sormuş, karşılığında suçlama yapılan cevabı almıştım. Bunun bir dava konusu yapılması iktidarın aylarca teşhir edildiği üzere, İsrail’le ilişkilerini örtme, buna dair en basit itirazı dahi bastırma yönündeki ısrarlı politikasının bir sonucu" dedi.

"Her türlü soruşturma, dava, baskı, yaşanan soykırım ve gösterilen direniş karşısında tali kalıyor" diye ekleyen Bayburt bir gazeteci olarak üzerine düşeni yaptığından bahsetti. "Ne olursa olsun gerçeğe ses olmak benim görevim" diye konuştu.

Ayşenur Ezgi Eygi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus şehrine bağlı Beyta köyünde İsrail askerleri tarafından hedef alınarak öldürüldü. Tarih 6 Eylül 2024’ü gösteriyordu. Türkiye’ye getirilen Eygi’ni cenazesi Aydın’da defnedildi. Eygi aynı zamanda ABD vatandaşıydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘İsrail’i lanetlemekle’, ABD de sorumlular hakkında soruşturma açılması çağrısı yapmakla yetindi. Ayşenur Ezgi Eygi kimdir?

(HA)