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Yayın Tarihi: 14 Eylül 2024 01:17
 ~ Son Güncelleme: 14 Eylül 2024 15:00
3 dk Okuma

FİLİSTİN'İN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN CAN VERDİ

Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi Didim'e ulaştı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail keskin nişancılarınca hedef alınarak vurulan Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi İstanbul ve İzmir üzerinden, defnedileceği Aydın'ın Didim ilçesine ulaştı. Eygi bugün toprağa verilecek.

Aydın

Aydın

Görseli Büyüt
Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi Didim'e ulaştı
Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi defnedilmek üzere getirildiği Didim'de

Batı Şeria'da Filistin'in İsrail tarafından işgaline karşı barışçı bir gösteri sırasında İsrail Ordusuna mensup bir keskin nişancı tarafından tek kurşunla vurularak öldürülen ABD-Türkiye yurttaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, Cuma geç vakitlerde Didim Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Flistin'den İstanbul'a, oradan İzmir'e getirilerek burada Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi karayolundan Aydın'ın Didim ilçesine ulaştırıldı.

Hastane önünde cenaze aracından indirilen Eygi'nin bayrağa sarılı tabutu, polis mangasınca taşınarak morga götürüldü.

Karşılama sırasında fenalık geçiren Eygi'nin annesi Rabia Birden'e sağlık yardımı verildi. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Mehmet Suat Eygi de kaymakam Can Kazım Kuruca tarafından teselli edildi.

Eygi'nin cenazesi, bugün Didim Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Didim Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Eygi’nin ABD’de yaşayan babası, annesi, ablası ve yeğeninin yanında ABD’den arkadaşları da defin töreninde hazır bulunacak.

Ayşenur mezuniyet töreninde Filistinlilerin kefiyesyle
                                                          Ayşenur, mezuniyet töreninde Filistinliler'in kefiyesiyle

Ne olmuştu?

Washington Üniversitesi'nde psikoloji ve Orta Doğu Dillerinde çift dal yüksek lisansı yapan 26 yaşındaki Türkiye-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi Batı Şeria'da İsrail işgali altındaki Filistinlilere destek olmak için gönüllü olarak çalışıyordu.

Eygi, İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'de sivil halka yönelik olarak sürdürdüğü mezalime karşı gerçekleştirilen bir protestoda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 6 Eylül'de öldürüldü.

Genç yaşta adalet ve eşitlik mücadelesine kendini adamış bir aktivist olan Eygi Filistin halkının yaşadığı zorlukları yakından takip ediyor ve onlara destek olmak için elinden geleni yapıyordu. Eygi, Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gibi sivil toplum kuruluşlarında gönüllü çalışarak Filistinlilere destek oluyordu.

Batı Şeria'nın Nablus kenti Valisi Gassan Daglas, Eygi'nin İsrailli keskin bir nişancı tarafından öldürüldüğünün otopsi raporuyla kanıtlandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada "Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz. İsrail, Filistinlilerin yardımına koşan ve soykırıma karşı barışçıl mücadele veren herkesi yıldırmaya çalışmaktadır. Bu şiddet politikası sonuç vermeyecektir. İnsanlığa karşı suç işleyen İsrail makamları ve onları kayıtsız şartsız destekleyenler, uluslararası mahkemeler önünde mutlaka hesap vereceklerdir." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller da yaptığı yazılı açıklamada Ayşenur Eygi adlı Amerikan vatandaşının bugün Batı Şeria'da trajik ölümünün farkındayız. Ailesine ve sevdiklerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz." dedi ve "Eygi'nin ölümüyle ilgili ivedi şekilde daha fazla bilgi topladıklarını, ABD vatandaşlarının güvenlik ve emniyetinden daha yüksek bir öncelikleri olmadığını" ifade etti.

İsrail ordusu, olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Eygi’nin ailesi, “Ayşenur'un öldürülmesi gibi akıl almaz bir trajedinin yasını tutarken ve anlamlandırmaya çalışırken kamuoyundan mahremiyet istiyoruz” diye seslendi.

Aile açıklamasında ayrıca, “Beyaz Saray'ın taziye açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını ancak Aysenur'un öldürülme koşulları göz önüne alındığında, bir İsrail soruşturmasının yeterli olmadığını" vurguladı.

Aile, "Başkan Biden, Başkan Yardımcısı Harris ve Dışişleri Bakanı Blinken'ı, bir ABD vatandaşının hukuka aykırı olarak öldürülmesine ilişkin bağımsız bir soruşturma emri vermeye ve suçlular için tam hesap verebilirliği sağlamaya" çağırdı.

(AEK)

Haber Yeri
BİA Haber Merkezi
Ayşenur Ezgi Eygi flistin Batı Şeria İşgal Altındaki Filistin Toprakları
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