Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesinden çağrı: Bağımsız soruşturma istiyoruz

Türkiye - ABD vatandaşı barış aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürüldü.

Batı Şeria'nın Nablus kenti Valisi Gassan Daglas, Eygi'nin İsrailli keskin bir nişancı tarafından öldürüldüğünün otopsi raporuyla kanıtlandığını açıkladı.

İsrail ordusu, olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Eygi’nin ailesi, “Ayşenur'un öldürülmesi gibi akıl almaz bir trajedinin yasını tutarken ve anlamlandırmaya çalışırken kamuoyundan mahremiyet istiyoruz” diye seslendi.

"Tam hesap verebilirliği sağlamaya çağırıyoruz"

Ayrıca, açıklamasında, şöyle dedi:

“Beyaz Saray'ın taziye açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz, ancak Aysenur'un öldürülme koşulları göz önüne alındığında, bir İsrail soruşturması yeterli değil. Başkan Biden, Başkan Yardımcısı Harris ve Dışişleri Bakanı Blinken'ı, bir ABD vatandaşının hukuka aykırı olarak öldürülmesine ilişkin bağımsız bir soruşturma emri vermeye ve suçlular için tam hesap verebilirliği sağlamaya çağırıyoruz.”

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi. 2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekettendi.

Kararlı bir adalet savunucusuydu Ayşenur Ezgi Eygi’nin ailesinin açıklamasının tamamı şöyle: Bugün, sevgili Ayşenur Ezgi Eygi'nin gittiği gerçeğiyle boğuşurken, ailemiz ve camiamız şok ve keder içinde. Son nefesini verdiği zeytin ağacı gibi Ayşenur da güçlü, güzel ve besleyiciydi. Hayatımızdaki varlığı İsrail ordusu tarafından gereksizce, hukuka aykırı ve şiddetle alındı. Ayşenur sevgi dolu bir kız, kız kardeş, eş ve teyzeydi. Nazik, cesur, aptal, destekleyici ve bir güneş ışınıydı. Kalbini kollarına taktı. Başkalarına hizmet etmek için derin bir sorumluluk hissetti ve ihtiyacı olanlara eylemle bakan bir hayat yaşadı. Hayatı boyunca son derece tutkulu bir insan hakları aktivistiydi - kararlı ve sadık bir adalet savunucusuydu. 26 yaşına yeni giren Ayşenur, üç ay önce Washington Üniversitesi'nden Psikoloji ve Orta Doğu Dilleri ve Kültürleri okuduğu bölümden mezun oldu. Kampüste öğrenci liderliğindeki protestolarda aktifti, insan onurunu savundu ve Filistin halkına yönelik şiddetin sona ermesi çağrısında bulundu. Ayşenur, devam eden baskı ve şiddete maruz kalan Filistinli sivillerle dayanışma içinde olmak için Batı Şeria'ya gitmek zorunda hissetti. ABD vatandaşı olan Ayşenur, İsrail ordusunun tetikçisinden çıktığı videoda görülen bir kurşunla öldürüldüğünde barışçıl bir şekilde adalet için duruyordu. Beyaz Saray'ın taziye açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz, ancak Aysenur'un öldürülme koşulları göz önüne alındığında, bir İsrail soruşturması yeterli değil. Başkan Biden, Başkan Yardımcısı Harris ve Dışişleri Bakanı Blinken'ı, bir ABD vatandaşının hukuka aykırı olarak öldürülmesine ilişkin bağımsız bir soruşturma emri vermeye ve suçlular için tam hesap verebilirliği sağlamaya çağırıyoruz. Ayşenur'un öldürülmesi gibi akıl almaz bir trajedinin yasını tutarken ve anlamlandırmaya çalışırken kamuoyundan mahremiyet istiyoruz.

Ayşenur Ezgi Eygi kimdir?

FKÖ: Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesi dayanışmayı hedefliyor

(EMK)