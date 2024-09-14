Ayşenur Ezgi Eygi, Didim'de son yolculuğuna uğurlandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verildi.

Eygi'nin Türkiye bayrağına sarılı naaşı, Altınkum Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından Merkez Camisi'ne getirildi.

Katılımın yoğun olmasından dolayı cenaze töreni, caminin önündeki Cumhuriyet Caddesi’nde yapıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bazı yurttaşların Filistin bayrağı taşıdığı cenaze töreninde, "Kahrolsun İsrail" sloganları atıldı. Polis merasim mangası tarafından cenaze aracından alınan naaş, musalla taşına konuldu.

Burada konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, bütün vicdanı paslanmamış, merhametini yitirmemiş, insanlığını kaybetmemiş insanlık alemine başsağlığı dilediğini söyledi.

Eygi için kılınan namaz ve helallik alınmasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bir konuşma yaptı.

Bugün büyük bir öfke ve hüznün içinde olduklarını, tüm İslam ümmetinin ve yeryüzünde insanlıktan nasibini almış milyarlarca insanın kalbinin ve zihninin Didim'de olduğunu belirten Kurtulmuş, "Ayşenur evladımız bundan sonra bütün milletimizin evladıdır. Bütün insanlık aleminin mahşeri vicdanının temsilcisidir. Milletimiz emin olsun, Ayşenur evladımızın kanı yerde kalmayacaktır. Ayşenur evladımızın katillerinden bütün uluslararası mahkemelerde hesap sorulacaktır. Bunun böyle bilinmesini istiyorum" dedi.

clis Başkanı’nı aradım. ‘Ankara’dan buraya kadar gelmişim, hepiniz adına bir konuşma yapmam uygun olur’ dedi. Ben de kendisine ‘Tarafsız bir Meclis Başkanı olarak konuşsaydınız münasip olurdu ancak son dönemdeki tutumlarınızdan sonra tarafsızlığınızı kabul etmek sorun yaratır. Bu nedenle Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı olarak benim varsa diğer siyasi partilerin genel başkanlarının da birer ikişer cümle kurması hem Ayşenur’un davasına hem Filistin davasına katkı sağlar. İsterseniz bunu siz teklif edin’ dedim. Ancak din görevlisinin mikrofonu uzatmasını sağlayarak fiili durum yarattılar, bu konuyu oldubittiye getirdiler. Cenaze uğurlanana kadar hiçbir şey söylemedim. Cenazeyi yolcu ettikten sonra münasip bir dille kendisine bu konudaki tepkimi dile getirdim” dedi.

Konuşmaların ardından Eygi'nin naaşı, protokol üyelerinin de bulunduğu kalabalık bir konvoyla Asri Mezarlığa götürülerek dualarla toprağa verildi.

Törene Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, annesi Rabia Birden, eşi Hamid Ali Mazhar, dedesi Şeref Eygi ve yakınları ile yetkililer katıldı.

Ne olmuştu? İsrail askerleri, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen protesto eyleminde katılımcıların üzerine ateş açtı. Filistinlilere destek amacıyla eyleme katılan, 26 yaşındaki Türkiye-ABD vatandaşı Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Batı Şeria'nın Nablus kenti Valisi Gassan Daglas, Eygi'nin İsrailli keskin bir nişancı tarafından öldürüldüğünün otopsi raporuyla kanıtlandığını belirtti. İsrail ordusu, olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Eygi'nin ölümünü “cinayet” olarak nitelendirdi ve “Nablus kentinde İsrail işgal askerleri tarafından öldürüldüğünü” kaydetti. Beyaz Saray, olayla ilgili İsrail'den soruşturma talep etti. Eygi'nin ailesi ise ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bağımsız soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu. Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi. 2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekettendi.

Ayşenur Ezgi Eygi kimdir?

Filistinlilerden Beyta'da 'Ayşenur Ezgi Eygi' protestosu

(EMK)