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Yayın Tarihi: 23 Ocak 2024 13:00
 ~ Son Güncelleme: 24 Ocak 2024 11:42
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Aysel Öymen hayatını kaybetti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de başsağlığı mesajı yayımladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Aysel Öymen hayatını kaybetti
Fotoğraf: Aysel ve Altan Öymen

Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen hayatını kaybetti. 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Aysel Öymen, 1978'de Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü olmuştu. 

Aysel Öymen, CHP'nin eski Genel Başkanı ve Anka Haber Ajansı'nın kurucusu gazeteci-yazar Altan Öymen’le 1956 yılında evlenmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aysel Öymen için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

(EMK)

altan öymen Aysel Öymen
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