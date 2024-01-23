Aysel Öymen hayatını kaybetti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de başsağlığı mesajı yayımladı.
Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen hayatını kaybetti.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Aysel Öymen, 1978'de Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü olmuştu.
Aysel Öymen, CHP'nin eski Genel Başkanı ve Anka Haber Ajansı'nın kurucusu gazeteci-yazar Altan Öymen’le 1956 yılında evlenmişti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aysel Öymen için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.
Vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğim Genel Başkanımız Altan Öymen'in değerli eşi, ilk kadın Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen'e Allah'tan rahmet, Öymen ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. pic.twitter.com/axVfBIXa60— Özgür Özel (@eczozgurozel) January 23, 2024
(EMK)