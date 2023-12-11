Ayşegül Doğan’a milletvekili olmadan önce açılan “örgüt üyeliği” davası durdu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan hakkında Demokratik Toplum Kongresi’nde (DTK) görev aldığı iddiasıyla “örgüt üyeliğinden” açılan davada Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi durma kararı verdi.

Doğan’ın katılmadığı duruşmada avukatları Mehmet Emin Aktar ve Ahmet Özmen’in hazır bulundu.

Avukatlar, önceki celsede Doğan’ın 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili seçilmesiyle Anayasa’nın 83. maddesinde düzenlenen “yasama dokunulmazlığı” kapsamında yargılanmasının durdurulması talebini yineledi.

Savcı yargılamanın sürmesini istedi

Yargılamanın durdurulması talebine karşılık iddia makamı da, talebin reddini istedi. Bunun üzerine Doğan’ın avukatı Mehmet Emin Aktar, yargılama ve tutuklamalara gerekçe yapılan Anayasa’nın 14’üncü maddesindeki “Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz” hükmünü hatırlattı.

Anayasa Mahkemesi’nin bu maddedeki suç biçiminin belirsizliği nedeniyle Leyla Güven ve Ömer Faruk Gergerlioğlu için ihlal kararı verdiğini hatırlatan Aktar, bu madde için Meclis’ten düzenleme talep ettiğini belirtti.

Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu kararına dikkati çeken Aktar, bu madde düzenlenmeden milletvekilleri hakkında açılan dosyalarda ise yargılanmanın durdurulması kararı verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Diyarbakır 8 ve 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2 ayrı dosyada yargılama durdurma kararı verdiğini de anlatan Aktar, müvekkili hakkındaki yargılamanın durdurulmasını ve adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi.

Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, “Yasama dokunmazlığı”nı düzenleyen Anayasa’nın 83. maddesi gereğince Doğan’ın yargılanmasının durdurulmasına, uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.

Ne olmuştu? Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan İMC TV’nin o dönemki program koordinatörü olan Ayşegül Doğan hakkında “silahlı örgüt kurmak ve yönetmek” suçlamasıyla dava açılmıştı. Doğan'ın avukatı Ahmet Özmen’in müvekkilinin DTK'ya üye olmadığını, buna rağmen karar merci olan Daimi Meclis Üyesi gibi gösterilmeye çalışıldığını söylemesine rağmen Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi Aralık 2020’de 6 yıl 3 ay hapis cezası vermişti. Nisan 2020’de Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi (İstinaf), mahkemenin Doğan hakkındaki kararını esastan bozmuştu. İstinaf, kararında Doğan’ın gelen davet üzerine konuşmacı olarak Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) toplantılarına katılmasının ve konuşma-haber takibi-röportaj yapmaktan ibaret eylemlerinin kendisine isnat edilen suç yönünden tek başına delil ya da örgütsel faaliyet olarak kabul edilemeyeceğine hükmetmişti. Bunun üzerine Doğan yeniden yargılanmaya başlamıştı.

Gazeteci Ayşegül Doğan yeniden yargılanıyor

(HA)