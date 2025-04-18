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Yayın Tarihi: 18 Nisan 2025 16:29
 ~ Son Güncelleme: 18 Nisan 2025 17:20
3 dk Okuma

Ayşegül Doğan: Sırrı Süreyya Önder, bizi birleştirmeye devam ediyor

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, TBMM Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna dair hastane önünde konuştu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ayşegül Doğan: Sırrı Süreyya Önder, bizi birleştirmeye devam ediyor
Fotoğraf: DEM Parti Basın Bürosu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, TBMM Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, son durumuna dair bugün saat 16.30 civarında Florence Nightingale Hastanesi’nde açıklama yaptı. 

Doğan'ın, Önder'in doktorlarıyla paralel olarak yaptığı açıklama özetle şöyle:

"Kötü haber olmaması, işlerin yolunda gittiğini gösteriyor. Doktorların yaptığı açıklamaya göre, şu ana kadar durumu stabil. Bu stabilizasyona çok şey borçluyuz. Bu stabilizasyon da hastanede öngörülen sürecin bir parçası. Tabii bu, yüksek hayati riskin devam etmediği anlamına gelmiyor. Burada hâlâ büyük bir yaşam mücadelesi veriyor sevgili Sırrı Süreyya Önder. Tıpkı kızı sevgili Ceren'in dediği ve bizim de en iyi tanıklık ettiğimiz şeyi yapıyor. Direniyor. Direnmeye devam ediyor, biz de umutlu bekleyişimi sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki Sırrı Süreyya Önder, oradan kalkıp bir şekilde aramıza katılacak ve çok görmek istediği o kalıcı barışı görecek, bunun kurucularından biri olmak için de gayret göstermeye devam edecek.

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"Hekimlerin yaptığı açıklamadan sonra bugün bir de biz sizleri bilgilendirmek istedik. Şu saate kadar, yani sabah saatlerinden şu ana kadar bu stabilizasyon dışında yeni bir gelişme yok. Biz burada, dayanışma ve geçmiş olsun dilekleri için gelenlerle birlikte umutlu bekleyişimizi, şifa nöbetimizi sürdüreceğiz. Bu direnişe güç katmaya devam ederek bekliyor olacağız. Daha somut haberler için ancak hekimlerin yapacağı açıklamalara göre bizler de size açıklama yapabileceğiz. Bir kez daha gördük ki; Sırrı Süreyya Önder, yaşam mücadelesi verirken de çalışmaya, koşmaya, koşturmaya, direnmeye, bizi birleştirmeye devam ediyor. Sesini bize duyurarak döneceği günü beklemeye devam edeceğiz. Tüm Türkiye halklarına, gözü, gönlü ve şifa dilekleri burada olanlara, yüreği burada atan herkese de Sırrı Süreyya Önder adına, DEM Parti ailesi adına, onu sevenler adına, Türkiye’de hepimizin içine sinecek bir barışın sağlanmasını isteyen herkes adına teşekkür ediyorum. Sağlıklı haberlerle yeniden buluşmak üzere."

Öte yandan, hastane de bugün yaptığı açıklamada, Önder'in yoğun bakım tedavi sürecinin devam ettiğini belirtti.

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Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan gecesi geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası ameliyat oldu. Ana aort damarında boydan boya yırtılma meydana geldiği belirlenen Önder'in ameliyatı yaklaşık 12 saat sürdü. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan milletvekilinin beş gün uyutulacağı açıklandı. Önder'in sağlık durumu başta DEM Partililer olmak üzere iktidar yetkilileri tarafından da yakından takip ediliyor. 

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Sırrı Süreyya Önder ayşegül doğan dem parti
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