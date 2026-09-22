Ayşegül Doğan: Silahsızlanmaya ilişkin önemli gelişmeler bekliyoruz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin 5. Olağan Kongresi’nin ardından yapılan ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının sonuçlarını Ankara’daki genel merkezde düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Doğan, MYK toplantısında yeni dönem çalışmaları ve görev dağılımının yanı sıra 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama dönemi ile Barış ve Demokratik Toplum Süreci’nin ele alındığını söyledi.

“Yasa silsilesinin ilk adımı”

Meclis’te kabul edilen çerçeve yasayı sürecin ilk adımlarından biri olarak niteleyen Doğan, yasanın ardından devlet yetkilileri, Abdullah Öcalan ve “Hareket Yönetimi” arasında silahsızlanmaya ilişkin temasların sürdüğünü söyledi.

Doğan, “Bu bir yasa silsilesinin ilk adımı bizim için. Kürt meselesinde şiddetin devreden çıkarılmasına yönelik atılan adımlar, önemli siyasi ve hukuki imkanlar yarattığı kadar tarihsel sorumlulukları da ortaya çıkarıyor” dedi.

DEM Parti İmralı Heyeti’nin çerçeve yasanın kabulünün ardından Öcalan’la görüştüğünü hatırlatan Doğan, görüşmenin ardından başlayan temasların devam ettiğini belirtti.

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“Kurulu mekanizma çalışıyor”

Silahsızlanma çalışmalarına ilişkin “saha çalışmalarının karşılıklı olarak yürütüldüğünü” söyleyen Doğan, şunları kaydetti:

Önümüzdeki günlerde silahsızlanmaya dair önemli gelişmelerin olmasını bekliyoruz. Çünkü silahsızlanmaya ilişkin saha çalışmaları karşılıklı bir şekilde yürütülüyor. Yani bunun için kurulu mekanizma çalışıyor. Kamuoyuyla paylaşılabilecek somut gelişmeler olduğunda bunlar kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Öcalan’ın kurulda yer almasını istedi

Doğan, çalışmaların ilerleyebilmesi için Öcalan’ın Takip ve Değerlendirme Kurulu’nda yer alması gerektiğini söyledi.

Öcalan’ın “silahsızlanma ve siyasallaşma koordinatörü” olarak çalışmalara resmen başlamasının sürece katkı sağlayacağını savunan Doğan, silahsızlanma ve siyasallaşmaya ilişkin çalışma gruplarının da oluşturulması gerektiğini belirtti.

Doğan, “Bu süreç, çatışmadan demokratik siyasete kalıcı bir biçimde geçiş süreci. Tüm mekanizmaların da buna uygun bir şekilde çalışması gerekiyor” dedi.

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Dört alt komisyon için açıklama yapılmadı

Doğan, çerçeve yasayla oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu’nun ilk toplantısını 24 Ağustos’ta yaptığını, kurul bünyesinde dört alt komisyon oluşturulduğunu söyledi.

Ancak alt komisyonlarda kimlerin yer alacağına ve komisyonların nasıl çalışacağına ilişkin henüz kamuoyuna açıklama yapılmadığını belirten Doğan, kurullar arasında eşgüdüm sağlanması gerektiğini ifade etti.

Doğan, 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama döneminde Meclis’in sürece ilişkin önemli sorumlulukları bulunduğunu söyledi

(NÖ)