Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair konuştu.

Dün akşam yapılan ve barış sürecine ilişkin yeni adımların beklenen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısından beklenen kararın çıkmadığını söyledi.

Doğan, “Gözler MGK'deydi. Yüz yıllık soruna ilişkin ilk kez bu nitelikte bir yasal düzenlemeye kapı aralayacak ve bunun uygulanmasıyla ilgili kolaylaştırıcı bir zemin oluşturacak karar bekleniyordu. Ne yazık ki bu karar çıkmadı.” dedi. “Yeni olarak değerlendirebileceğimiz tek konu, kararlılığın ifade edilmiş olması.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve ilgili muhatapların sürekli siyasi kararlılık vurgusu yaptığını hatırlatan Doğan, “Ancak toplum da ‘Gerekleri niye yerine getirilmiyor?’ diye soruyor. Gereklerden biri, aylardır sürüncemede bırakılan çerçeve yasanın uygulanmasına ilişkin belirsizlikler. Bunlar bir an evvel giderilmeli. Artık bu tartışmadan çıkılmalı.” ifadelerini kullandı.

Sürecin rölantiye alındığı dönemlerde, kaygıların arttığı zamanlarda yapılan açıklamalardan hatırlatmalar yapan Doğan, “O hâlde ne bekleniyor? Tüm bu gelişmelere rağmen beklenen kararın MGK’den çıkmamış olması soruları artırıyor. Bu sorulara yanıt vermesi gerekenler doğrudan muhatapları.” dedi.

MGK "teyit, tespit" yapmadı, bildiri her zamanki gibi

“Süreç MGK etrafında dönen tartışmalara boğulmamalı”

Doğan devamında “Teyit-tespit raporu süreç için bir engele dönüşmemeli. Ya da toplumda yanıtsız bırakılan soruların sayısını arttırmamalı. Bir an evvel teyit-tespit tartışmaları sonlandırılmalı ve süreç ileri bir aşamaya taşınmalı. Barış ve Demokratik Toplum Süreci, MGK etrafında dönen tartışmalara boğulmamalı. Kamuoyunun beklentisi, bu kararın geciktirilmeden çıkmasıdır” ifadelerini kullandı.

Barış ve Siyasallaşma Kurulu'nun geciktirilmeden Abdullah Öcalan’ın koordinatörlüğünde çalışması gerektiğini belirtip "Kurulun üyeleri, bileşimi kamuoyuyla paylaşılmalı. İmralı Adası’na gerekli ziyaret yapılmalı ve kamuoyu bu konuda resmen bilgilendirilmeli” dedi.

Hasta tutsakların durumu

Doğan daha sonra konuyu hasta tutsaklara getirdi. Adalet Bakanlığı önündeki eylemi hatırlattı:

“Hala tutsaklar cezaevinde, hala tahliyeler engelleniyor ve hala Adalet Bakanlığı önünde ailelerin adalet arayışı sürüyorsa bu, bütün Türkiye kamuoyuna verilmesi gereken bir mesaj olarak algılanmalı ve bu şekilde de destek görmeli.

Ali Ürküt ve Nazmi Gür hasta tutsak. Zaten Kobani Davası tutsakları serbest bırakılmalılar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Artık biz bunları hatırlatmaktan bezdik sanmayın, hatırlatmaya devam edeceğiz. Tayfun Kahraman niye tutuluyor hapiste? Zaten o ayrı bir muamma. Üstelik ağır hasta tutsak. Pek çok raporu var. Tayfun Kahraman niye serbest bırakılmıyor? Murat Çalık niye serbest bırakılmıyor? Annesi günlerce aile fertleriyle birlikte bu çığlığı yetkililere duyurmaya çalıştı. Şimdi artık duyulmalı ve serbest bırakılmalı.

Sait Yıldırım ağır hasta tutsak ama serbest bırakılmıyor. Upuzun bir liste var. Ama Adalet Bakanlığı kapısının önündeki nöbeti görmemeyi yeğliyor.”

“Her kayıp bu ülkenin demokrasi meselesidir”

Doğan, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bir mağarada bulunan insan kemiklerini ilişkin de konuştu.

Olayı “korkunç bir durum” olarak nitelendiren Doğan “Ortaya çıkan görüntülerin, bu ülkenin 1990’lı yıllarının karanlığından kalan görüntüler olup olmadığı sorusu kamuoyunda gündeme geldi. O günden bugüne ilgili kurumlar bunun araştırılmasını istiyor. Ve yetkilileri yüzleşmeye davet ediyor. Ama sanki bu bir başka ülkede olmuş, gibi bir yaklaşım var. Konuyla ilgili tek bir yetkiliden herhangi bir açıklama duydunuz mu? Yok. Bu kemikler, bu görüntüler bize yalnız dünü hatırlatmıyor. Bugünün sorumluluklarını da hatırlatıyor. Aydınlatılmamış her kayıp, sonuçlandırılmamış her dosya bu ülkenin adalet ve demokrasi meselesidir ve yalnızca DEM Parti'nin meselesi değildir.” dedi.

“MGK’nin kararına ilişkin bilgi iletilmedi”

Ayşegül Doğan, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Meclis'te kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin olarak, Ayşegül Doğan şunları söyledi:

"Meclis’te kurulacak izleme komisyonuna ilişkin üye belirleme süreci için pazartesi gününe kadar süre tanındı. Henüz üyelerimizi belirlemedik. Üyelerimiz belirlendiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Zaten birkaç gün içerisinde üyeler belirlenmiş olacak ve ardından kamuoyuna duyurulacak. 'Hükümet tarafından MGK’nin bu toplantıda neden teyit-tespit kararını almadığına ilişkin size iletilmiş bir bilgi var mı?' diye sordunuz. Hayır, böyle bir bilgi yok. Bize iletilen herhangi bir bilgi bulunmuyor. Zaten herhangi bir görüşme de gerçekleşmedi.

Ayrıca, bu soruyu DEM Parti İmralı Heyeti’nin dün gerçekleştirdiği görüşme bağlamında soruyorsanız, orada da kendilerine bu konuya ilişkin iletilmiş herhangi bir bilgi yok. Biz de aracılığınızla sorumuzu yineliyoruz: Kamuoyu merak ediyor. Teyit-tespit kararının alınmasına engel teşkil eden ne oldu? Bu durum bir engele dönüşmemeli."

“Özel ile paylaşılacak”

DEM Parti İmralı Heyeti aracılığıyla Abdullah Öcalan’ın Özgür Özel’e bir mesaj ilettiği yönündeki iddialara ilişkin soruları da yanıtlayan Ayşegül Doğan, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Özel’e, Sayın Öcalan tarafından gönderilmiş bir mesaj olduğu doğru. Mesajın içeriğini biz bilmiyoruz. Ancak İmralı Heyetimiz bu konuya ilişkin gerekli açıklamayı yapacaktır. Bu görüşme gerçekleştirildikten sonra Sayın Özel de takdir ederlerse mesajı kamuoyuyla paylaşabilirler. İçeriğini bilmiyoruz ancak böyle bir mesajın heyetimiz aracılığıyla Sayın Özel’le paylaşılacağı bilgisi doğru. Takvim henüz netleşmedi.”

Ayrıca Ayşegül Doğan, gazetecilerin İmralı Adası’na gittiği ve adada canlı yayın yapılacağı yönündeki iddiaları da yalanladı.

(HA)