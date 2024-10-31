Ayşegül Doğan: Kürtlere hangi hukuku işletiyorsunuz?

Kent uzlaşısı ile belediye başkanı seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyım atanması ardından DEM parti adına yapılan açıklamada karar protesto edildi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan tarafından yapılan açıklamada "Daha önce de kayyım atadığınız, hepsini teker teker geri aldık" denildi.

Doğan'ın açıklamalarından bazı başlıklar şöyle:

"Van'da yapılanların aynısını yaşıyoruz. Seçilmesine izin veririz ama sonra algı yaratarak tutuklarız diyorlar. Verilmek istenen mesaj çok net: Algı, medya, yargı... Hemen tutuklarız sizi. Seçmen iradesinin gasbı nerede yaşanırsa yaşansın hep birlikte ses çıkarmalı ve direnmeliyiz. Peki neden şimdi, neden Esenyurt?"

"Haziran'da Hakkari ile ilgili kayyımdan bahsettiğimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yargı kanunu değil, hukuku konuşturdu' demişti. Üzerinden aylar geçti, son gelişmelerle birlikte eğer aynı hukuku işletiyorsanız ve işletecekseniz, o günkü sorumuzu yine soruyoruz; siz muhalefete, DEM Parti'ye, Kürtlere hangi hukuku işletiyorsunuz."

"Kent uzlaşısı iki partinin ittifakı değil. Bir yerleşim yerindeki tüm farklılıkların adayı olarak seçildi Ahmet Özer. Ama kamuoyunda gündeme gelen iddialar şöyle; suçu Kürt olmak, Vanlı olmak, Remzi Kartal ile aynı aileye mensup olmak, Kürt bir sanatçıya konser düzenlemekmiş. Ahmet Özer, 'Kaymakam ile birlikte açtık biz o konseri' diyor."

"Buradan siyasi hesap umanlar, kayyımlardan tek tek aldığımız belediyeleri hatırlasınlar. Kayyım atanacağı haberini, operasyonun detaylarını medyadan öğreniyoruz. Sonra 'hukuksuzluk yok' diyorlar. Neyin mesajı verilmek isteniyor?"

Kayyım bir yöntem olarak sürdürülemez. Bu rejimle bu ülke yönetilemez. Bir yerde hukuksuzluk, eşitsizlik varsa bu kartopu büyür ve hayatınızın her alanına sirayet eder. Esenyurt halkının iradesi olan Ahmet Özer'i serbest bırakın. Kayyım uygulamasından geri dönün. Yasa bunun tersine el verirken aksi bir uygulamayı tercih etmek farklı bir siyasi tercihi içerir.

"Adım atılırsa biz de istikameti görürüz"

Ayşegül Doğan, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Erdoğan'ın, Bahçeli'nin Öcalan çağrısı hakkındaki açıklamalarını Doğan şöyle değerlendirdi:

"Konunun muhatabı Öcalan. Erdoğan da Bahçeli için 'Cesur çıkışıyla istikamet çizdi' dedi. Ancak biz istikameti şu anda göremiyoruz. Yalnızca endişeler artırılıyor. Salt açıklama ile sınırlı kalmamak gerekiyor. Adım atılırsa biz de istikameti görürüz."

"Demirtaş'ı nasıl bir aktör olarak görüyorsunuz?" sorusuna da Doğan şu yanıtı verdi:

"Kürt meselesinin barışçıl yollarla çözümü için tüm aktörlerin yapabilecekleri var. Demirtaş da attığı tweette Öcalan'ın muhataplığına işaret ediyor."

(Mİ)