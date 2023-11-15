Ayşegül Doğan: "İyi Kürt, kötü Kürt oyunlarınız daha önce çok denendi, izin vermeyiz!"

HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan, CHP Genel Başkanı seçildikten sonra Kıbrıs'a yaptığı "ilk dış gezisi"nde hapisteki Kürt siyasetçiler üzerinden Erdfoğan'la polemiğe giren Özgür Özel'e sosyal medya hesabından sert eleştiriler yöneltti.

"Devlet ezberleriyle statükoya göz kırpan bir lider..."

Doğan Özel'in söylemlerinin içtenlik ve tutarlılığını sorguladı: "Bir yandan demokrat, insan haklarına saygılı görünmeye çalışan, öte yandan sorunları kördüğüme çevirmiş olan devlet ezberleriyle statükoya göz kırpan bir lider 'değişim' iddiasında gerçekten kararlı mı?" diye sordu.

"İyi Kürt, kötü Kürt oyunları"

HDP Sözcüsü, Özel'in Demirtaş ve Öcalan'ı karşı karşıya getiren kıyaslamalarını eleştirdi. "Yıllardır hiçbir hukuk normu gözetilmeden tecritte tutulan Sayın Öcalan hakkında bir şey söylemeden önce, onun temel hukuki hakları için kılınızı kıpırdattınız mı?" diye sordu.

Doğan, Özel'e "İyi Kürt, kötü Kürt oyunların[ın] daha önce çok denendi[ğini]" hatırlattı ve CHP Genel Başkanı'nı AKP Genel Başkanı'yla polemiklerinde Kürt liderleri "kullanmaması" konusunda uyardı: Karşılıklı düşmanlarınızı tartarken de Kürtleri kullanıyorsunuz. Buna izin vermeyiz!

Bir yandan demokrat, insan haklarına saygılı görünmeye çalışan, öte yandan sorunları kördüğüme çevirmiş olan devlet ezberleriyle statükoya göz kırpan bir lider “değişim” iddiasında gerçekten kararlı mı?



Yıllardır hiçbir hukuk normu gözetilmeden tecritte tutulan Sayın Öcalan… — ayşegül doğan (@aysegul__dogan) November 15, 2023

Özel ne demişti? CHP Genel Başkanı Özgür Özel Özel, 40. Kuruluş Yıl Dönümü törenlerine katılmak ve bir dizi temas için, gittiği KKTC'de gazetecilerle konuşurken CHP Kurultayı'nda cezaevindeki HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı selamlamasının kınanmasına tepki gösterdi. Özel Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirirken "Abdullah Öcalan'dan medet umacağıma Selahattin Demirtaş'a yapılan hukuksuzluğu eleştirmek çok daha izah edilebilir bir şeydir."dedi. Kıyaslamalarına devam eden Özel "Selahattin Demirtaş bir partinin genel başkanıyken alındı, cezaevine kondu ve birçok hak ihlâl kararlarına rağmen hâlâ orada tutuluyor. Oysaki kendisi 40 bin kişinin katili Abdullah Öcalan'la mektup arkadaşlığı yapmaktadır. Ondan mektup alıp, yerel seçimlerde mektup okutturmaktadır. Binali Yıldırım'ı destekletmektedir." diyerek Öcalan'ı Erdoğan'ın, Demirtaş'ı kendisinin yanında konumlandırdı.

(AEK)