TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 22.09.2026 15:13 22 Îlon 2026 15:13
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 22.09.2026 15:29 22 Îlon 2026 15:29
Xwendin Xwendin:  3 xulek

Ayşegul Dogan: Em di rojên pêş de li benda geşedanên nû ne

Berdevka DEM Partiyê Ayşegul Dogan li navenda giştî ya partiya xwe derbarê mijar û geşedanên di rojevê de civîna çapemeniyê li dar xist.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Ayşegul Dogan: Em di rojên pêş de li benda geşedanên nû ne
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Berdevka DEM Partiyê Ayşegul Dogan diyar kir ku desteyên di çarçoveya qanûna pêvajoyê ku hatine avakirin de li qadan dest bi xebatan kirine.

"Desteyên Jêr de wê kî cih bigire nehatiye parvekirin"

Abdullah Ocalan: "Li ber Tirkiyeyê derfeteke dîrokî heye"
Abdullah Ocalan: "Li ber Tirkiyeyê derfeteke dîrokî heye"
14 Îlon 2026

Ayşegul Dogan destnîşan kir ku yek jî mijara civîna Desteya Rêveberiya Navendî ya prtiya wê pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk bû û wiha axivî: “Em di rojên pêş de ji bo bêçekkirinê li benda geşedanên nû ne. Yanî desteyên hatine avakirin li qadan ji bo bêçekkirinê xebatên xwe dikin. Birêz Ocalan jî divê di koordînatoriya bêçekkirin û siyasetê de dikaribe bi rola xwe rabe. Divê statuya birêz Ocalan bi cih were û şert û merc bên başkirin. Desteya Şopandinê ya ji bo qanûn hatiye avakirin civîna xwe ya yekem pêk anî. 4 Desteyên Jêr jî hatin avakirin. Li qadê hin xebat jî hatine kirin. Lê hê jî di van Desteyên Jêr de wê kî cih bigire hê bi raya giştî re nehatiye parvekirin.”

Buroya Hiqûqê ya Sedsalê: Nefreta li dijî Ocalan nefreta li dijî gelê Kurd e
Buroya Hiqûqê ya Sedsalê: Nefreta li dijî Ocalan nefreta li dijî gelê Kurd e
21 Îlon 2026

"Divê darazeke serbixwe pêk were"

Ayşegul Dogan diyar kir ku piştî vebûna Meclisê ya di 1ê Cotmehê de divê Desteya Çavdêriyê ya Meclise jî bê avakirin:

“Li gorî qanûna çarçoveyî divê Desteya Çavdêriyê bê avakirin. Piştî meclis vebû divê ew deste bê avakirin. Divê bi temsîlkirineke adil ew deste bê avakirin. Divê her gaveke ku bê avêtin gava beriya wê temam bike. Helbet ya girîng demokratîkkirin e. Ji ber ku li gorî rapora Komîsyona Meclisê divê piştî qanûna çarçoveyî qanûnên demokratîkbûyînê bikevin meriyetê. Divê darazeke serbixwe pêk were û biryarên Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropa bi cih werin.”

‘Divê şert û mercên birêz Ocalan bê başkirin’

Şandeya Îmraliyê: Piştî hevdîtinê bi Erdogan re divê em bilez bi Ocalan re jî hevdîtinê bikin
Şandeya Îmraliyê: Piştî hevdîtinê bi Erdogan re divê em bilez bi Ocalan re jî hevdîtinê bikin
13 Tebax 2026

Ayşegul Dogan anî ziman ku di serdema nû de dê partiya wan bi beşên cuda yên civakê re civînên wan berdewam bike:

“Hevserokên me îro bi saziyên Elewiyan re civiyan. Em ê bi beşên cuda yên civakê re jî civînekê li dar bixin. Divê di vê pêvajoyê de peyamên birêz Ocalan ji raya giştî re bên parvekirin û şert û mercên hevdîtinê bi siyasetmedar û rojnamegeran re pêk were. Divê ev yek ji aliyê hiqûqî ve jî bê misogerkirin. Her wiha divê zimanê heyî jî biguhere û hemû kes zimanekî nû bikar bine. Ev zimanê negatîf û dijber bandoreke neyînî li ser civakê dike. Divê em hewl bidin zimanekî nû û bi berpirsyariya xwe rabin.”

(FY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Ayşegul Dogan dem parti daxuyanî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê