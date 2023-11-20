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Yayın Tarihi: 20 Kasım 2023 23:19
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2023 01:44
2 dk Okuma

MÜSLİM KIRMIZI HALIDAN KIRMIZI BÜLTENE NASIL GEÇTİ

Ayşegül Doğan: "Dışişleri Bakanı Fidan'ın sunumunda bir tek kez Kürt sözcüğü geçmedi"

Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, zamanında TV programcısı olarak yaptığı söyleşi için Salih Müslim'e Dışişleri Bakanlığı görevlilerinin eşlik ettiğini hatırlattı. "O zaman kırmızı halıyla karşılanmıştı."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/21/aysegul-dogan-disisleri-bakani-fidan-in-sunumunda-bir-tek-kez-kurt-sozcugu-gecmedi.jpg
MA

HEDEP Şırnak Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşmeleri sırasında Hakan Fidan'ın sunumunu değerlendirirken içinde hiç "Kürt" sözcüğü geçmezken pek çok kez "terör" sözcüğü geçtiğine dikkat çekti. 

"Yoksa Kürt meselesinin çözüldüğünü mü düşünüyorsunuz?"

Doğan,"Kürtleri içerde ve dışarda görmezden gelmek bakanlığınızın yeni dönem politikası mı? Bunun için mi kullanmıyorsunuz? Yoksa Kürt meselesinin çözüldüğünü mü düşünüyorsunuz?" diye sordu. 

Doğan, sorularına, “Bölge ve dünya barışına katkı sunacak bir demokratik teklifiniz var mı? Yoksa neden?” diyerek devam etti. “Türkiye son yıllarda çözümün değil daha çok sorunun bir parçası haline geldi. Sorun yaratıcı bir rol alıyor. Ortadoğu’daki tablo, işbirliğini artık mecburi kılıyor. [...] Biz de bölge halklarına kazandıran bir tutumun ortaya çıkmasını istiyoruz” dedi. 

Doğan: "Dışişleri Bakanlığı eşliğinde
Salih Müslim'le söyleşi yaptım"

Milletvekili olmadan önceki yıllarda 2016 darbesi öncesinde İMC TV’de programcı ve yönetici olan Doğan, o dönem Rojava'da Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanı olan Salih Müslim'le İMC TV için yaptığı söyleşide kendisine Dışişleri Bakanlığı görevlilerinin eşlik ettiğini aktardı: "[...] Bu söyleşi Dışişleri Bakanlığı’nın eşliğinde oldu. Ben Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılandım. Şu anda PYD Eşbaşkanı Salih Müslim kırmızı bültenle aranıyor. Neden 'terörist' oldu Salih Müslim? O gün kırmızı halı ile karşılanan Salih Müslim bu gün kırmızı bültenle aranan bir insana neden ve nasıl dönüştü?” diye sordu. 

(AEK)

Kürt sorunu PYD YPG/PYD
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20 Kasım 2023
/haber/cengiz-candar-pyd-teroristse-2015-te-neden-gorustunuz-kurtlerle-iki-millet-tek-devlet-dusturuna-gecelim-288195
Anadolu Ajansı Salih Müslim Prag'da Gözaltına Alındığını Duyurdu
25 Şubat 2018
/haber/anadolu-ajansi-salih-muslim-prag-da-gozaltina-alindigini-duyurdu-194635
Salih Müslim için Yakalama Kararı
22 Kasım 2016
/haber/salih-muslim-icin-yakalama-karari-180974
EL KAİDE-YPG ÇATIŞMASI
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10 Ekim 2013
/haber/salih-muslim-in-oglu-olduruldu-150538
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