Ayşegül Doğan: Dillerden niye korkuyorsunuz?

TBMM Genel Kurulu, dün (15 Mayıs) Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Oturumda, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grubu, Kürt Dili Bayramı vesilesiyle bir araştırma önergesi sundu.

“Kürtçe anadilinin korunması için atılacak adımların belirlenmesi amacıyla” sunulan önergenin gerekçesini açıklamak üzere DEM Parti Şırnak Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan söz aldı.

“Kürtçenin yasal hiçbir güvencesi yok”

Önergenin anadilinde eğitim hakkı, anadillerin Türkiye’de özgürce konuşulabilmesi, yasal güvenceye kavuşturulması ve Anayasa’da bir yer bulabilmesiyle ilgili olduğunu belirten Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Doğrusu ben de bir Kürt olarak, Türkiyeli bir Kürt olarak bugün bu Parlamentoda Kürtçe konuşarak başlamak isterdim. Yalnızca Kürtçe değil, diğer dillerin de bu Parlamentoda konuşulabilmesini çok arzu ederdim. Bu ülkenin yurttaşı olarak benim duyduğum hicap sizler tarafından duyuluyor mu, merak ediyorum. 21’inci yüzyıldayız, bugün 15 Mayıs Kürt Dili Bayramı ve bu ülkede yaklaşık 20 milyon hatta belki daha fazla insan Kürtçe konuşuyor. Yani Türkçeden sonra bu ülkede en çok konuşulan dilde eğitim görülemiyor. Bu dilin yasal hiçbir güvencesi yok.”

“15 Mayıs Kürt Dili Bayramı kutlu olsun”

Doğan, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit’in Kürtçe anadilinde eğitimin anayasal güvenceye alınması için verdiği önergenin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından “Anayasa’ya aykırılık gerekçesiyle” geri gönderildiğini söyledi.

“Kürtçeyi yaşatanları, bugüne getirenleri, vazgeçmeyenleri; inatla, ısrarla hatta ne yazık ki can pahasına bedel ödeyen ve çok dilli, çok kültürlü, çok kimlikli bir Türkiye için yani daha demokratik, aslında demokratik, dahası fazla, özgür, eşit ve adil bir ülke tasavvuru için vazgeçmeyen herkese 15 Mayıs Kürt Dili Bayramı dolayısıyla bir kez daha teşekkür ederiz ve onlardan çok büyük bir ilham aldığımızı, esin kaynağımız olduklarını hatırlatmak isterim” diyen Doğan, bu sözleri Kürtçe olarak da ifade etti.

“Diller bölmez, bütünleştirir”

Ayşegül Doğan’ın Kürtçe konuşması sırasında AKP, MHP ve İYİ Parti’li vekiller “Türkçe resmî dildir”, “Mecliste Türkçe konuşulması icap eder”, “Kürtçe konuşulduğunda mikrofon kapatılmalı” diyerek tepki gösterdi. Doğan ise Kürtçe yaptığı konuşmanın ardından tepkilere şöyle yanıt verdi:

“Önce Türkçesini ifade ettim, sonra Kürtçeye geçtim; izin ve müsaade alarak değil, bildirimde bulunarak. Bu da farklı ana dil hakkına duyduğumuz saygının gereği yaptığım bir şey. Aynı saygıyı biz de bekliyoruz, kendi ana dilimiz için bekliyoruz. O yüzden tüm siyasi parti gruplarını, başta Kürtçenin bir yasal güvenceye ve statüye kavuşması için, üzerindeki yasakların kaldırılması için, bu retçi ve inkârcı politikaların son bulması için bizim önergemize desteğe davet ediyorum. Sayın milletvekilleri, dillerden korkmayın, savaşlardan korkun. Dillerden niye korkuyorsunuz? Diller bölmez, bütünleştirir; ayrıştırmaz, aradaki mesafeleri kapatır.”

(VC)