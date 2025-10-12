Ayşegül Doğan: Demokrasi imkânına gölge etmeyin

DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, son günlerde DEM Parti üzerinden yürütülen “Demirtaş’ın tahliyesi” polemiği ve İmralı Heyeti’nden Pervin Buldan’ın Abdullah Öcalan’dan aktardığı bazı ifadelerin hedef alınmasını eleştirdi.

Ayşegül Doğan X hesabından yaptığı paylaşımda “Türkiye’nin demokratikleşme umudu barıştan geçiyor. Demokrasi imkânına gölge etmeyin yeter” dedi.

Buldan: Yanlış bir yere çekilmesin, bu süreç ittifakıdır

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan paylaşımında ayrıca “Muhalif kisvesiyle yazanlar, eleştiri diye zehir saçanlar, günlerdir DEM Parti’yi linçe kalkışanlar; siz aslında barışa karşısınız. 'Düşman' kalmakta ısrarcısınız! Süreci anlamanızı, empatiyle yaklaşmanızı, barışa el uzatmanızı ya da omuz vermenizi beklemiyoruz” ifadelerine yer verdi.

DEM Parti yalanlamıştı

DEM Parti İmralı Heyeti, dün yaptığı açıklamada Halk TV yazarı Uğur Ergan’ın “Demirtaş’ın tahliyesine Öcalan set çekti” iddiasını yalanlayarak, iddiaların spekülasyondan ibaret olduğu vurgulamıştı.

Açıklamada “Sayın Öcalan’a atfettiği sözler gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın Öcalan’la görüşmelerimizde hiçbir şekilde bu tarz bir değerlendirme yapılmamıştır” denilmişti.

(AB)