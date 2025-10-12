ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 12 Ekim 2025 11:43
 ~ Son Güncelleme: 12 Ekim 2025 12:09
1 dk Okuma

Ayşegül Doğan: Demokrasi imkânına gölge etmeyin

DEM Parti Sözcüsü Doğan, “Muhalif kisvesiyle yazanlar, eleştiri diye zehir saçanlar, günlerdir DEM Parti’yi linçe kalkışanlar; siz aslında barışa karşısınız" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ayşegül Doğan: Demokrasi imkânına gölge etmeyin

DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, son günlerde DEM Parti üzerinden yürütülen “Demirtaş’ın tahliyesi” polemiği ve İmralı Heyeti’nden Pervin Buldan’ın Abdullah Öcalan’dan aktardığı bazı ifadelerin hedef alınmasını eleştirdi.

Ayşegül Doğan X hesabından yaptığı paylaşımda “Türkiye’nin demokratikleşme umudu barıştan geçiyor. Demokrasi imkânına gölge etmeyin yeter” dedi.

Buldan: Yanlış bir yere çekilmesin, bu süreç ittifakıdır
Buldan: Yanlış bir yere çekilmesin, bu süreç ittifakıdır
13 Temmuz 2025

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan paylaşımında ayrıca “Muhalif kisvesiyle yazanlar, eleştiri diye zehir saçanlar, günlerdir DEM Parti’yi linçe kalkışanlar; siz aslında barışa karşısınız. 'Düşman' kalmakta ısrarcısınız! Süreci anlamanızı, empatiyle yaklaşmanızı, barışa el uzatmanızı ya da omuz vermenizi beklemiyoruz” ifadelerine yer verdi.

DEM Parti yalanlamıştı

DEM Parti İmralı Heyeti, dün yaptığı açıklamada Halk TV yazarı Uğur Ergan’ın “Demirtaş’ın tahliyesine Öcalan set çekti” iddiasını yalanlayarak, iddiaların spekülasyondan ibaret olduğu vurgulamıştı.

Açıklamada “Sayın Öcalan’a atfettiği sözler gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın Öcalan’la görüşmelerimizde hiçbir şekilde bu tarz bir değerlendirme yapılmamıştır” denilmişti.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
ayşegül doğan dem parti demirtaş
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git