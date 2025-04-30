Ayşegül Doğan'dan Sırrı Süreyya Önder açıklaması

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, TBMM Grup Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Önder, 15 Nisan gecesi geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası ameliyat oldu. Ana aort damarında boydan boya yırtılma meydana geldiği belirlenen Önder'in ameliyatı yaklaşık 12 saat sürdü. Milletvekili, ameliyattan sonra yoğun bakıma alındı ve 13 gündür yoğun bakımda. Önder'in sağlık durumu başta DEM Partililer olmak üzere iktidar yetkilileri tarafından da yakından takip ediliyor.

Sosyal medya hesabı X'ten dün gece yaptığı açıklamada, Doğan, Şöyle dedi:

"Sevgili arkadaşımız, yoldaşımız Sırrı Süreyya Önder için umutlu bekleyişimiz sürüyor. Doktorların son açıklamaları dışındaki karanlık söylentilere itibar etmeyiniz. Şifa nöbetindeyiz; dualar, iyi dilekler ve temennilerle…"

Sevgili arkadaşımız, yoldaşımız #SırrıSüreyyaÖnder için umutlu bekleyişimiz sürüyor.

Doktorların son açıklamaları dışındaki karanlık söylentilere itibar etmeyiniz.

Şifa nöbetindeyiz; dualar, iyi dilekler ve temennilerle… — ayşegül doğan (@aysegul__dogan) April 29, 2025

Sırrı Süreyya Önder kimdir?

(TY)