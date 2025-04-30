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Yayın Tarihi: 30 Nisan 2025 09:30
 ~ Son Güncelleme: 30 Nisan 2025 09:58
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Ayşegül Doğan'dan Sırrı Süreyya Önder açıklaması

"Doktorların son açıklamaları dışındaki karanlık söylentilere itibar etmeyiniz."

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Ayşegül Doğan'dan Sırrı Süreyya Önder açıklaması
Fotoğraf: DEM Parti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, TBMM Grup Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Önder, 15 Nisan gecesi geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası ameliyat oldu. Ana aort damarında boydan boya yırtılma meydana geldiği belirlenen Önder'in ameliyatı yaklaşık 12 saat sürdü. Milletvekili, ameliyattan sonra yoğun bakıma alındı ve 13 gündür yoğun bakımda. Önder'in sağlık durumu başta DEM Partililer olmak üzere iktidar yetkilileri tarafından da yakından takip ediliyor. 

Sosyal medya hesabı X'ten dün gece yaptığı açıklamada, Doğan, Şöyle dedi:

"Sevgili arkadaşımız, yoldaşımız Sırrı Süreyya Önder için umutlu bekleyişimiz sürüyor. Doktorların son açıklamaları dışındaki karanlık söylentilere itibar etmeyiniz. Şifa nöbetindeyiz; dualar, iyi dilekler ve temennilerle…"

Sırrı Süreyya Önder kimdir?
Sırrı Süreyya Önder kimdir?
16 Nisan 2025

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Sırrı Süreyya Önder dem parti ayşegül doğan
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