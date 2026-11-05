Ayşegül Doğan: Barış ve Siyasallaşma Kurulu artık çalışmaya başlamalı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, bugün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.
Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) yönelik 4 Kasım 2016’da düzenlenen operasyonları hatırlatan Doğan, operasyonları “sivil darbe” olarak nitelendirdi. HDP’li siyasetçilerin 10 yıldır tutuklu olduğuna dikkat çeken Doğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmamasını eleştirdi.
“Kobanê davası tutsakları neden hâlâ hapiste?”
AİHM kararlarının uygulanmayacağı yönünde bir yaklaşım olduğunu söyleyen Doğan, Kobanê Kumpas Davası’nda tutuklu bulunan siyasetçilerin durumunu gündeme getirdi. Dosyaların iki yıldır istinafta bekletildiğini belirten Doğan, “Ortada hüküm yok, kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı yok. Peki, Kobanê Kumpas Davası tutsakları neden hâlâ hapiste?” diye sordu.
“Toplumun sorularına aracılık yapıyoruz”
Barış ve Demokratik Toplum Süreci’nin toplumsallaşamamasının endişeleri artırdığını belirten Doğan, halk buluşmalarında, cezaevi ziyaretlerinde ve farklı toplumsal kesimlerle yaptıkları görüşmelerde sürece ilişkin çok sayıda soruyla karşılaştıklarını söyledi.
Sürece mesafeli duranların da gelişmeleri anlamaya ve katkı sunmaya çalıştığını aktaran Doğan, şöyle konuştu:
“Zaman zaman onların sorularını kürsülerden yöneltiyor, sorularına aracılık yapmaya çalışıyoruz. Yalnızca bununla da yetinmiyoruz. Kendilerinin sürece demokratik katılımını sağlayabilmenin yollarına ilişkin de çalışmalar yürütüyoruz.”
"Çerçeve yasa tamamlayıcı düzenlemelerle güçlendirilmeli"
Sürecin ilerlemesi için atılması gereken adımları sıralayan Doğan, Barış ve Siyasallaşma Kurulu başta olmak üzere ilgili kurulların etkin biçimde çalışmaya başlaması gerektiğini söyledi.
Çerçeve yasaya ilişkin belirsizliklerin giderilmesini, ülkeye dönüşlerin başlamasını ve demokratik siyasal yaşama katılımın önünün açılmasını isteyen Doğan, yasanın tamamlayıcı düzenlemelerle güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Doğan, Meclis izleme komisyonunun çalışmalarının da tamamlanmasını beklediklerini söyledi. Önümüzdeki hafta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un siyasi partilerle yapacağı görüşmeleri tamamlamasının ve ardından komisyonun kuruluş takviminin hızlandırılmasının beklendiğini kaydetti.
"Öcalan’ın çalışma ve iletişim koşulları sağlanmalı"
Abdullah Öcalan’ın sürece etkin biçimde katılabilmesi için çalışma, görüşme ve iletişim koşullarının oluşturulması gerektiğini belirten Doğan, bu konuda henüz ilerleme sağlanmadığını söyledi.
Öcalan’ın İmralı Cezaevi’nde yeni bir çalışma ortamına geçmesini olumlu bulduklarını ancak bunun gecikmiş ve sınırlı bir adım olduğunu ifade eden Doğan, şöyle konuştu:
“Bu kadar önemli bir meseleyi çözmeye çalışıyorsunuz ve ana muhataplarından, ana aktörlerinden birisiniz. Barışı ve siyasallaşmayı gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Yıllardır buna dair çalışmalarınız var ama bir ada hapishanesindesiniz ve rutin bir görüşme periyodunuz dahi yok. Bu böyle nasıl ilerleyebilir? Bunun böyle ilerlemesi oldukça sorunlu ve paradoksal bir durum.”
Doğan, gazetecilerin ve hak örgütlerinin Öcalan’ı ziyaret edebilmesinin, sürece katılmak isteyen farklı kesimlerin kendisiyle doğrudan görüşebilmesinin önünün açılmasını istedi.
"Komisyon raporundaki öneriler yasalaşmalı"
Meclis Komisyonu’nun ortak raporunda yer alan demokratikleşme önerilerinin somut yasa tekliflerine dönüştürülmesi gerektiğini söyleyen Doğan, iktidar ve muhalefetin bu konuda uzlaşmasını istedi.
Sivil toplum örgütleri, gazeteciler, kadınlar, gençler, hak örgütleri, akademisyenler ve yazarların sürece demokratik katılımını sağlayacak yöntemlerin belirlenmesi gerektiğini vurguladı.
"Kayyım uygulamaları sona ermeli"
Kayyım uygulamalarının son bulmasını ve kayyımların görev sürelerinin uzatılmamasını isteyen Doğan, seçilmiş belediye başkanlarının görevlerine dönmesi gerektiğini söyledi.
AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması taleplerinden vazgeçmeyeceklerini belirten Doğan, ağır hasta mahpusların serbest bırakılmasını, cezaevi idare ve gözlem kurullarının baskı uygulamalarının sona ermesini istedi.
“Barış ve Siyasallaşma Kurulu artık çalışmaya başlamalı”
Gündemdeki Barış ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü ve Öcalan’ın çalışma koşullarına ilişkin tartışmalara da değinen Doğan, kurulun önemini vurguladı.
Öcalan’ın üstlendiği sorumluluğu yerine getirebilmesi ve sürece etkin katılabilmesi için kurulun hazırlıklarının tamamlanmasını beklediklerini söyleyen Doğan, “Barış ve Siyasallaşma Kurulu etkin bir şekilde çalışmaya başlamalı. Kurul çalışmalarına ilişkin hazırlıklar tamamlandıktan sonra da sürecin ivme kazanması için gereken her şey yapılmalı. Tüm taraflar üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli” dedi.
Çerçeve yasanın ve oluşturulan kurulların doğrudan görüşmeler için zemin hazırladığını belirten Doğan, İmralı’ya ziyaretlerin önünün açılması ve doğrudan iletişim imkânlarının sağlanması gerektiğini söyledi.
“Fiziki çalışma koşulları tartışmasını geride bırakıp aslına yönelmeliyiz. İmralı Adası’na gidişlerin önünün açılmasını ve doğrudan iletişim, görüşme imkânlarının sağlanmasını konuşmamız gerekiyor” dedi.
(EMK)