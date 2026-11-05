Ayşegül Doğan: Barış ve Siyasallaşma Kurulu artık çalışmaya başlamalı

*DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında, HDP'ye yönelik 4 Kasım 2016 operasyonlarını "sivil darbe" olarak niteledi ve HDP'li siyasetçilerin 10 yıldır tutuklu olduğunu hatırlatarak AİHM kararlarının uygulanmamasını eleştirdi.

*İki yıldır istinafta bekletilen Kobanê Davası dosyalarına işaret eden Doğan, kesinleşmiş bir mahkûmiyet olmamasına rağmen tutukluların neden hâlâ hapiste olduğunu sordu. Doğan, Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nin toplumsallaşamamasının endişeleri artırdığını söyledi.

*Barış ve Siyasallaşma Kurulu'nun etkin çalışmasını, çerçeve yasadaki belirsizliklerin giderilmesini, ülkeye dönüşlerin başlamasını ve yasanın tamamlayıcı düzenlemelerle güçlendirilmesini istedi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un önümüzdeki hafta partilerle görüşmelerini tamamlamasının ve izleme komisyonunun kuruluşunun hızlanmasının beklendiğini belirtti.

*Öcalan'ın İmralı'da yeni bir çalışma ortamına geçmesini olumlu ama gecikmiş ve sınırlı bulduklarını söyleyen Doğan, İmralı'ya ziyaretlerin ve doğrudan iletişimin sağlanmasını talep etti. Ayrıca kayyım uygulamalarının bitmesini, ağır hasta mahpusların serbest bırakılmasını ve komisyon raporundaki önerilerin yasalaşmasını istedi.