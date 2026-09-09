Ayşe Tokyaz davasında ihraç polis Cemil K.'ye ağırlaştırılmış müebbet

Karar açıklandı
Cemil K.’ye ağırlaştırılmış müebbet
Ayşe Tokyaz’ı canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmekten yargılanan Cemil K.’ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. K. ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme veya verme suçundan 2 yıl hapis ve 5 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.
Cemil K., başka bir dosyada cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise 7 yıl hapis cezası aldı.
Diğer sanıklara verilen cezalar şöyle:
- Oğuz K.: Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 5 yıl hapis. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan beraat.
- Erhan G.: Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 5 yıl hapis.
- Barış Can A.: Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 5 yıl hapis.
- Yusuf Ziya S.: Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 5 yıl hapis. Başka bir dosyadan aldığı 2 yıl 2 ay 20 günlük ceza nedeniyle hakkında mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanmasına karar verildi.
- İlker Umut U.: Kamu görevlisinin görevi kötüye kullanması suçundan 1 yıl 6 ay hapis.
- Necdet Ç.: Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme veya verme suçundan 1 yıl 9 ay hapis.
- Zülfo B.: Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme veya verme suçundan 1 yıl 9 ay hapis ve 500 TL adli para cezası.
Beraat kararları
Cemal A. ve Mustafa Enes A., kasten öldürmeye yardım suçundan beraat etti.
Umut U. ise görevi kötüye kullanma suçundan beraat etti.