Ayşe Tokyaz davası yarın: "Kim korudu, kim görmezden geldi?"

İstanbul’da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin dava yarın Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını açıkladığı davada, mahkemenin yarın kararını açıklaması bekleniyor.

Dosyada, Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesinin ardından eski polis Cemil K.’ye Esra Tokyaz ’ın ifadelerini gönderdikleri iddiasıyla iki polis memurunun da yargılanmaya başlamasıyla birlikte 9’u tutuklu 11 erkek sanık bulunuyor.

Savcılık mütalaasında, sanıklar hakkında farklı suçlardan ceza talep ederken bir sanığın beraatini istedi.

Cemil K. hakkında ağırlaştırılmış müebbet talep eden savcılık, sanığın Ayşe Tokyaz’ı tasarlayarak ve canavarca hisle öldürdüğü, sistematik şiddet uyguladığı, özel görüntülerle şantaj yaptığı ve genç kadının evden ayrılmasını engellediği değerlendirmesinde bulundu. Savcılık ayrıca Cemil K.’nin ölümün ardından cesedi valize koyarak delilleri gizlemeye çalıştığını belirtti.

Oğuz K. hakkında da tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından ceza istendi. Savcılık, Oğuz K.’nin cesedin bulunduğu valizin taşınması sırasında Cemil K. ile birlikte hareket ettiğini belirtti.

Cemal A. hakkında ise öldürmeye yardım suçundan ceza talep edildi. Mütalaada, Cemal A.’nın Ayşe Tokyaz’ı olayın yaşandığı eve götürdüğü, Cemil K. ile yoğun iletişim kurduğu ve olay sonrasında Esra Tokyaz’ı oyaladığı belirtildi.

Beş sanık hakkında delil karartma suçlaması

Savcılık, İlker U., Necmettin E., Erhan G., Barış A. ve Yusuf Z. hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan ceza istedi.

Bu sanıkların cesedin bulunduğu valizin taşınması ve boş araziye bırakılması sürecine para karşılığında dahil oldukları kaydedildi. Ancak öldürme eyleminden önce suç planına dahil olduklarına ilişkin yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle öldürme suçundan değil, delil karartma suçundan sorumlu tutulmaları istendi.

Polis memurları Necdet Ç. ve Zülfü B. hakkında ise görevi kötüye kullanma ile kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve paylaşma suçlarından ceza talep edildi. Mütalaaya göre polislerin resmi sistemlerde yaptıkları sorgulamalardan elde edilen bilgilerin Cemil K.’ye ulaştırılması nedeniyle bu suçların oluştuğu değerlendirildi.

Bir sanık için beraat talebi

Savcılık, Mustafa Enes A. hakkında ise beraat istedi. Sanığın olay sonrasında yalnızca bir kurye uygulaması üzerinden ev anahtarının taşınmasında kullanıldığı, öldürme suçuna yardım ettiğini gösteren kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı belirtildi. Sanık hakkındaki adli kontrol tedbirinin de kaldırılması talep edildi.

Ayşe Tokyaz’ın kardeşi Esra Tokyaz, önceki duruşmalarda sanıkların ve suç ortaklarının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Soruşturmanın yeterince derinleştirilmediğini söyleyen Tokyaz, önceki duruşmalarda dosyaya önemli görüntüler sunduğunu belirterek, “Ben tek başıma delil ararken, şehir şehir dolaşırken bu süreçte kim ne yaptı? Kim korudu, kim görmezden geldi? Kardeşimin adaletini sağlamak için buradayım” dedi.

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(EMK)