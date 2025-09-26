Ayşe Tokyaz cinayeti davası: Bir polis tutuklu bir polis hakkındaki adli kontrol devam edecek

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti soruşturmasında, kardeşi Esra Tokyaz’ın ifadelerinin şüpheliye sızdırılması üzerine başlatılan inceleme kapsamında tutuklanan Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli iki polis, bugün ilk kez Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Mahkeme ara kararında, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz yargılanan sanığın ise adli kontrolüne devam kararı verildi.

Eksikliklerin giderilmesi için duruşma 19 Kasım tarihine ertelendi.

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen ve 20 suç kaydı bulunan 55 yaşındaki O.K'nin "kasten öldürmeye iştirak" suçundan, polis memuru İ.U.U'nun da "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklanması kararlaştırılmıştı.

Cemil Koç'un "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" gibi suçlar nedeniyle polislik mesleğinden ihraç edildiği belirlenmişti.

Tokyaz'ın en son ihraç polis memuru Cemil Koç'un Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiği, bu evde öldürülüp valize konulduğu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığı tespit edilmişti.

Şiddeti meşrulaştırmamak ve yeniden üretmemek adına nasıl haber yazabiliriz?

1-Kadın ve onu öldüren erkeğin fotoğrafını yan yana kullanmayabiliriz.

2- Öldürülen kadının sosyal medyasından fotoğrafını alıp kullanmayın lütfen, onun yerine eylemlerden güçlendiren fotoğraflar kullanabilirsiniz. Kadını suçlayan ve okura kadının özel hayatı hakkında bilgi verirken, kadını suçlayan yargılayan bir kurguya neden oluyor.

3-Cinayet hakkında detaylı bilgi vermemek gerekiyor. Yol yöntem gösterirseniz kopya cinayetlere neden olabilirsiniz.

4-Cinayeti, şiddeti asla gerekçelendirmeyin "aşıktı", "ekonomik sorunları vardı" vs vs.

5-Erkek şiddetinin münferit değil sistematik bir sorun olduğunu anlatabilirsiniz. Bunun için istatiksel veri kullanıp STK'lerden görüş alabilirsiniz.

Bonus: Asla romantize etmeyin!