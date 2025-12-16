ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 16.12.2025 11:46 16 Aralık 2025 11:46
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.12.2025 12:27 16 Aralık 2025 12:27
Okuma Okuma:  2 dakika

Ayşe Şan kapsamlı bir programla Diyarbakır'da anılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vefatının 29’uncu yılında Kürt müziğinin efsanevi ismi Ayşe Şan’ı tiyatro, panel ve konserden oluşan iki günlük kapsamlı bir programla anacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Ayşe Şan kapsamlı bir programla Diyarbakır'da anılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, "Taçsız Kraliçe" olarak hafızalara kazınan sanatçı Ayşe Şan anısına 17–18 Aralık tarihlerinde özel bir etkinlik serisi hazırladı. İki gün sürecek programda Ayşe Şan’ın yaşamı, sanatı ve Kürt müziğine bıraktığı miras ele alınacak.

Anma etkinlikleri, 17 Aralık Salı günü saat 18.30’da Ali Emiri Kültür Salonu’nda başlayacak. Berfin Zenderlioğlu tarafından hazırlanan ve Ayşe Şan’ın hayatını konu alan tiyatro oyunu izleyiciyle buluşacak.

“Kabri başında anma töreni gerçekleştirilecek”

Programın ikinci günü olan 18 Aralık’ta saat 13.00’te, sanatçının Yeniköy Mezarlığı’ndaki kabri başında anma töreni gerçekleştirilecek.

Aynı gün saat 18.00’de Ali Emiri Kültür Salonu’nda “Ayşe Şan’ın Müzik Hayatı” başlıklı bir panel düzenlenecek. Saliha Ayata’nın moderatörlüğünü üstleneceği panelde, Berfin Zenderlioğlu “Müzisyen ve Sanatçı Bir Kadın: Ayşe Şan”, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Zeynep Yaş ise “Ayşe Şan’ın Yaşamı ve Kürt Müziğindeki Yeri” başlıklı sunumlar yapacak.

25 sanatçı sahne alacak

Panelin ardından saat 19.30’da Ayşe Şan’ın eserlerinden oluşan özel bir konser verilecek. 25 sanatçının sahne alacağı gecede, Ayşe Şan’ın sesi ve müziği Diyarbakır’da bir kez daha yankılanacak.

Kürt müziğinin en önemli seslerinden Ayşe Şan, 18 Aralık 1996’da İzmir’de yaşamını yitirmişti. Sanatçının naaşı, 18 Haziran’da Diyarbakır’a getirilerek Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.

(NÖ)

Ayşe Şan diyarbakır büyükşehir belediyesi
