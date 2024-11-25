ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 25 Kasım 2024 11:16
 ~ Son Güncelleme: 25 Kasım 2024 11:18
1 dk Okuma

‘Ayşe’ Kahire Film Festivali’nden ödülle döndü

Kahire'de “En İyi Sanatsal Katkı Ödülü”nü alan film, 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde de “En İyi İlk Film Ödülü”nü kazanmıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
‘Ayşe’ Kahire Film Festivali’nden ödülle döndü

Necmi Sancak’ın ilk uzun metraj filmi “Ayşe”, uluslararası prömiyerini yaptığı Kahire Film Festivali’nden ödülle döndü.

Bu yıl 45’incisi gerçekleşen festivalin uluslararası yarışmasında gösterilen film, Oscarlı Boşnak yönetmen Danis Tanović başkanlığındaki jüriden En İyi Sanatsal Katkı Ödülü’nü aldı.

Film, yarışmada Fabrice du Welz, Julie Delpy, Adam Elliot gibi yönetmenlerin son filmleriyle birlikte yarıştı.

"Ayşe", Down sendromlu kardeşi Rıdvan ile birlikte İstanbul’un yoksul mahallelerinden birinde yaşayan ve benzin istasyonunda çalışarak geçimlerini sağlayan Ayşe’nin hikâyesini anlatıyor.

Türkiye gösterimi açıklanacak

Ekim ayındaki 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi İlk Film Ödülü”nü kazanan Ayşe, yönetmeni Necmi Sancak’a En İyi Yönetmen Ödülü ve Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülünü de getirdi. Ayşe karakterine hayat veren Binnur Kaya ise performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.

Senaryosu Necmi Sancak, Ahmet Sancak ve Binnur Kaya tarafından yazılan filmde, Binnur Kaya’nın yanı sıra Rıdvan Sancak, Menderes Samancılar, Ali Seçkiner ve Şehnaz Bölen Taftalı rol alıyor. Yapımcılığını Necmi Sancak’ın üstlendiği filmin teknik ekibinde görüntü yönetmeni olarak Meryem Yavuz, kurguda Osman Bayraktaroğlu ve sanat yönetiminde Turgay Kutlu yer alıyor.

Ayşe’nin Türkiye’deki gösterim tarihi önümüzdeki aylarda açıklanacak. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Kahire Film Festivali Binnur Kaya Ayşe film festivali Necmi Sancak
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git