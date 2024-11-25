‘Ayşe’ Kahire Film Festivali’nden ödülle döndü

Necmi Sancak’ın ilk uzun metraj filmi “Ayşe”, uluslararası prömiyerini yaptığı Kahire Film Festivali’nden ödülle döndü.

Bu yıl 45’incisi gerçekleşen festivalin uluslararası yarışmasında gösterilen film, Oscarlı Boşnak yönetmen Danis Tanović başkanlığındaki jüriden En İyi Sanatsal Katkı Ödülü’nü aldı.

Film, yarışmada Fabrice du Welz, Julie Delpy, Adam Elliot gibi yönetmenlerin son filmleriyle birlikte yarıştı.

"Ayşe", Down sendromlu kardeşi Rıdvan ile birlikte İstanbul’un yoksul mahallelerinden birinde yaşayan ve benzin istasyonunda çalışarak geçimlerini sağlayan Ayşe’nin hikâyesini anlatıyor.

Türkiye gösterimi açıklanacak

Ekim ayındaki 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi İlk Film Ödülü”nü kazanan Ayşe, yönetmeni Necmi Sancak’a En İyi Yönetmen Ödülü ve Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülünü de getirdi. Ayşe karakterine hayat veren Binnur Kaya ise performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.

Senaryosu Necmi Sancak, Ahmet Sancak ve Binnur Kaya tarafından yazılan filmde, Binnur Kaya’nın yanı sıra Rıdvan Sancak, Menderes Samancılar, Ali Seçkiner ve Şehnaz Bölen Taftalı rol alıyor. Yapımcılığını Necmi Sancak’ın üstlendiği filmin teknik ekibinde görüntü yönetmeni olarak Meryem Yavuz, kurguda Osman Bayraktaroğlu ve sanat yönetiminde Turgay Kutlu yer alıyor.

Ayşe’nin Türkiye’deki gösterim tarihi önümüzdeki aylarda açıklanacak. (TY)