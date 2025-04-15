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Yayın Tarihi: 15 Nisan 2025 11:42
 ~ Son Güncelleme: 15 Nisan 2025 11:48
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“Ayşe" İstanbul’da ilk kez İstanbul Film Festivali’nde

“Ayşe”, Down sendromlu kardeşi Rıdvan ile birlikte yaşayan ve benzin istasyonunda çalışarak geçimlerini sağlayan Ayşe’nin hikâyesini anlatıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Ayşe" İstanbul’da ilk kez İstanbul Film Festivali’nde

Necmi Sancak’ın ilk uzun metraj filmi “AYŞE”, İstanbul prömiyerini 44. İstanbul Film Festivali’nde yapıyor. 

Binnur Kaya, Rıdvan Sancak, Menderes Samancılar ve Ali Seçkiner’in oynadığı film, festivalin Yeni Bakışlar bölümünde yarışacak. Film ekibinin de katılacağı festival gösterimleri, 21 Nisan Pazartesi günü Atlas 1948 Sineması’nda, 22 Nisan Salı günü de Kadıköy Sineması’nda gerçekleşecek.

Geçtiğimiz yıl Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi İlk Film, En İyi Yönetmen, Film-Yön En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini alan, Kahire Film Festivali’nden de En İyi Sanatsal Katkı Ödülü’nü kazanan “AYŞE”, Down sendromlu kardeşi Rıdvan ile birlikte yaşayan ve benzin istasyonunda çalışarak geçimlerini sağlayan Ayşe’nin hikâyesini anlatıyor.

“Ayşe" İstanbul’da ilk kez İstanbul Film Festivali’nde
“Ayşe" İstanbul’da ilk kez İstanbul Film Festivali’nde
Bugün 11:42

(EMK)

 

Haber Yeri
İstanbul
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