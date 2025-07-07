Ayşe Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

“Gezi Parkı protestolarının planlayıcılarından biri olmak” iddiasıyla "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmekle" suçlanan ve 5 aydan uzun süredir cezaevinde tutuklu bulunan oyuncu menajeri Ayşe Barım, bugün ilk kez hâkim karşısına çıktı. Barım'ın tutukluluğunun devamına karar verildi; salondaki izleyiciler ara kararı yuhaladı. Bir sonraki duruşma 1 Ekim'e ertelendi.

İDDİANAME HAZIRLANDI Ayşe Barım'a 30 yıl hapis istemi

t24'ten Can Öztürk'ün haberine göre, salonda ayakta alkışlanan Barım, savunmasında, "Gezi Parkı eylemlerinin ardından soruşturmalar açıldı, davalar görüldü. Bu soruşturmalarda adım geçmedi. Ama 12 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmekle suçlandım. Ben buna anlam veremiyorum" dedi. Barım, "Yaşam hakkımı geri istiyorum. Ben yaşam hakkımı sizin adaletiniz ve vicdanınıza bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

30 yıla kadar hapsi isteniyor

Cezaevinde son bir ay içinde dört kez baygınlık geçirdiği belirtilen, avukatlarının kalbinde çok ciddi problemler tespit edildiği, beynindeki anevrizmanın genişlediği ve patlama riski bulunduğu belirtilen sağlık raporunu mahkemeye sunarak tahliye talep ettiği Ayşe Barım'ın yargılandığı dava, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Barım, protestoların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla gözaltına alınmış ve 27 Ocak'ta tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Barım hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Barım ayakta alkışlandı

Barım’ın menajerliğini yaptığı; Zerrin Tekindor, Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya, İbrahim Selim, Birce Akalay, Hakan Kurtaş, Merve Dizdar, Serkan Altunorak, Miray Daner, Ceyda Düvenci, Ezgi Mola, Bergüzar Korel, Metin Akdülger, Birkan Sokullu, İpek Bilgin gibi oyuncu ve sanatçı isimler duruşmayı salonda takip ediyor.



Duruşma başlamadan dosyada ismi geçen tanıklar salonda yerini aldı. Salona gelen Ayşe Barım ayakta karşılandı. Barım'ın kilo kaybettiği görüldü. Duruşma, Barım'ın kimlik tespiti ve iddianamenin hatırlatılmasıyla başladı.

"İftira kampanyaları başlatıldı"

Barım savunmasına şunları söyledi:

"Benimle ilgili bütün iddialar asılsızdır. Bu iddialar sosyal medya hesaplarında kimliği belirsiz kişiler tarafından yayılmıştır. Savunmamı yapmadan kendimden bahsetmek istiyorum. Hürriyet ,ATV, Kanal D'de çalıştıktan sonra kendi şirketim ID İletişim'i kurdum. Bu sektöre çok emek verdim. Bu 23 yıldır ekibim ile birlikte çok önemli işlere imza attık. Sosyal medyada daha çok bot hesaplarca hakkımda çok aşağılayacı iftira kampanyaları başlatıldı.

"12 yıl sonra suçlandım"

Bu kampanyalar ile birlikte çalışmaktan gurur duyduğum bir oyuncum üzerinen haksız para kazandığım yönündeydi. Bu iddialar benim sektörde 'tekelci' sıfatı taşıyan Ayşe Barım yaratıldı. Bu iddiaların üzerinden 1 ay geçmesiyle yeni bir iftira atıldı. Benim Gezi Parkı olaylarını provoke ettiğim üzerine iftiralar atıldı. Polisler evime geldi ve gözaltına alındım, 3 gün nezarethanede bekletildim. 27 Ocak'tan bugüne tutukluyum. Tutukluluğumun 92. gününde iddianamem hazırlandı. Gezi Parkı eylemlerinin ardından soruşturmalar açıldı, davalar görüldü. Bu soruşturmalarda adım geçmedi. Ama 12 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmekle suçlandım. Ben buna anlam veremiyorum.

Parka bir kere gittim

İddianamede de birçok fotoğrafım var ancak üzerimdeki kıyafetim aynı çünkü ben parka 1 kere gittim. O günde de oyuncularım parka gitme kararı almıştı. Bunun üzerine parka gitme zorunluluğum oluştu. Spontan bir karar üzerine oyuncularım setten çıkıp oraya gittiğim için ben de oraya gittim. O dönemde orada bir dolu ünlü Gezi Parkı'na gidiyordu. Ünlü isimler Gezi Parkı Oteli'nin yanında toplandı. Orada bir açıklama yapılmak istendi. Oyuncular bir megafonu elden ele gezdirerek açıklama yaptı. Benimle çalışmayan bir çok oyuncu da oradaydı ancak iddianamede hepsi benim oyuncum gibi gösterilmiş. Örnek olarak Şafak Sezer ve Zerrin Tekindor gibi birçok oyuncu o dönem bizimle çalışmıyor. Ancak 2013'te bizimle çalışmıyor diye gösteriliyor. 43 oyuncu ile çalışıyormuşuz o zaman 12 oyuncumuz oradaymış. Ben başarılı bir menajer olarak yalnızca 12'sini mi yönlendirebilmişim?

"2013'te Kavala'yı tanımıyordum"

Telefonda konuşmam benim orada oyuncularımı yönlendirdiğim anlamına gelmiyor. Ben o gün orada olmayan oyuncularım ile de 6 kere konuşuyorum. Ben başarılı bir menajer olarak orada işimi yapıyordum. Ben 2013 yılında Osman Kavala'yı tanımıyordum. Beni Osman Kavala ile Fatih Akın tanıştırıyor ve bu 2014 yılında yaşanıyor. Daha sonradan suçlu bulunan biriyle sonradan tanışmam suçlamalara dahil edilmemeli. Ben Çiğdem Mater Utlu ile de 2019 yılında mezunu olduğum Boğaziçi Üniversitesi’nde tanıştım. Gezi Parkı eylemleri zamanında kendisi ile tanışıklığım yok.

"Gezi Parkı'nı organize etmem mümkün değil"

Yayınlanmayan bir bildirinin tapesi benim adımın da içinde bulunmadığı bir bildiri suç unsuru olarak gösteriliyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Ben öğrencilik hayatımda da profesyonel hayatımda da bir siyasi partinin, görüşün üyesi olmadım. Çok da temkinliyimdir, sektörde de böyle bilinirim. Gezi Parkı olaylarının olduğu yaz ben daha çok Ege kıyılarında ve yurtdışındayım. Bir kere gittiğim Gezi Parkı'nı organize etmem mümkün değil.

"İzninizle sağlıklı bir şekilde yaşamak istiyorum"

Buraya girmeden önce tespit edilen kalp rahatsızlığım ve beyin anevrizmam var. Bütün bunlar olurken ben içeride bir sağlık mücadelesi veriyorum. İlk itirazımızda Asliye Ceza Mahkemesi beni tahliye etmişken savcılık beni yeniden tutukladı. Yaşam hakkımı geri istiyorum. Ben yaşam hakkımı sizin adaletiniz ve vicdanınıza bırakıyorum. Ben 1.5 aydır 12 kere hastaneye sevk edildim. İzninizle sağlıklı bir şekilde yaşamak istiyorum."

"Bildiri hakkında bir bilgim yok"

Barım'ın savunmasını tamamlamasıyla tanık beyanlarına başlandı. Tanık olarak beyan veren Banu Kamile Zeytinoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ben o dönem Gümüşsuyu'nda oturuyordum. Buna rağmen Gezi Parkı eylemlerinde hiç bulunmadım. Mehmet Ali Alabora'ya destek için hazırladığı bildiri hakkındaki bildiri bize bildirildi. Biz hepimiz "Mehmet Ali Alabora yalnız değildir" diye bir bildiriyi imzaladık. Yayınlanmayan bildiri hakkında bir bilgim yok."

"Ayşe, nasıl planlanmış olabilir?"

Mahkeme 12.18 itibarıyla yemek ve ihtiyaç molası verdi. Duruşmaya saat 13.15'te devam etti.

Barım'ın avukatlarından Deniz Ketenci beyanlarına şu ifadelerle başladı:

"Bu soruşturma bildiğiniz üzere bir ihbarla başladı. Bir vatandaş 6 tane Ayşe barım hakkındaki paylaşımları birleştirerek CİMER’e başvuruda bulunuyor. Müvekkilimiz bu konuda soruşturma açılmasına yer olmadığı kararı verilmesi üzerinden 36 saat sonra evi basılarak gözaltına alınıyor. İfadesinde kendisine sorulan sorular az önce konuştuğu hususlardı. Aslında oyuncular Ayşe’yi yönlendirmiş. Ayşe’nin yönlendirme gibi bir durum yok. Ayşe orada basın olması nedeniyle bulunuyor menajer olarak görevini yapıyor. Hem Ayşe hem de oyuncular yapım şirketi ile anlaşma imzalıyor bu nedenle Ayşe orada bulunmak zorunda. Gezi parkı olayları daha önce planlanan bir olaydı. Ayşe, nasıl planlanmış olabilir. Help Turkey suçlaması üzerine de konuşmak istiyorum. O dönemde 2 milyon 100 bin kişi Help Turkey paylaşımları yapmış. Zaten burada Ayşe bu paylaşımları yapmamış yaptırmamaış. Başkasının Ayşe’nin haberi olmadan yaptığı paylaşımlar nasıl suç olarak gösterilebilir."

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"Ölüm riskiyle cezaevinde tutuluyor"

Barım'ın sağlık durumu hakkında Ketenci şöyle konuştu:

"Çam Sakur Hastanesi’nde toplanm 6 adet kalp rahatsızlığı tespit edildi. Kalp pili takılması önerildi. Ben bu raporunu kendi tanıdığım bi kalp doktorunda gönderdim. İleride kalp nakline kadar varan bir durum dedi. Ayşe suçsuz yere orada kapalı kapılar ardında tutuluyor. Beyninde yeni bir anevrizma tespit edildi. Ayşe ölüm riskiyle cezaevinde tutuluyor. Ayşe yarın orada ölse bunun sorumluluğu kimde olacak bilmiyoruz."

İkinci duruşma 1 Ekim'de

Barım'ın savunmasının ardından tanık beyanları alınmaya başlandı. Mahkeme 13.15'e kadar yemek ve ihtiyaç arası verdi.

Duruşmaya, Barım'ın avukatının "Aslında oyuncular Ayşe’yi yönlendirmiş. Ayşe’nin yönlendirme gibi bir durum yok. Ayşe orada basın olması nedeniyle bulunuyor menajer olarak görevini yapıyor" beyanlarıyla devam edildi.

Savcılık mütalaasında Barım'ın tutukluluğunun devamını istedi. Duruşmaya ara karar için 15 dakika ara verildi. Barım'ın tutukluluğunun devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 1 Ekim'e ertelendi.

(AB)