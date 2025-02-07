Ayşe Barım’ın kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı

Gezi Parkı protestolarının “planlayıcılarından” olduğu iddiasıyla 27 Ocak’ta tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltılar devam ediyor.
Barım'ın avukat kardeşi I.S.G. ve doktor arkadaşı, "Barım'a ait delilleri karartmaya çalıştıkları" iddiasıyla dün (6 Şubat) gözaltına alındı.
İddialara göre, Ayşe Barım’ın bankadaki kasasına erişimi olan kardeşi I.S.G. ve arkadaşı, Barım’ın gözaltına alındığı sabahın gecesinde Levent’teki bir bankaya giderek kasadan bir çuval ve bir zarf aldı.
Ayşe Barım kimdir?
Senarist Bozdağ da ifade verdi
Gözaltına alınan I.S.G. ve Barım’ın arkadaşı ifadelerinde, "Eğer şirketimize kayyım atansaydı zor duruma düşecektik. Bu duruma düşmemek için para ve altın aldık," dedi.
Ekol TV'nin haberine göre, Barım'ın kardeşi ve arkadaşı ifadeleri alındıktan sonra da serbest bırakıldı.
Öte yandan, Barım hakkında “sektörde tekelleşmeye neden olduğu” iddiasıyla başlatılan diğer soruşturma kapsamında da dün senarist Mehmet Bozdağ, "bilgi sahibi" sıfatıyla savcılıkta ifade verdi.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Bozdağ, ifade işlemi sonrası adliyeden ayrıldı.
Menajer Ayşe Barım’ın tutuklanması Gezi'nin yasa dışı tapelerinden
Ne olmuştu?
Bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım, Gezi Parkı protestolarının "planlayıcılarından" olduğu iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 24 Ocak’ta gözaltına alındı ve 27 Ocak'ta tutuklandı.
Silivri Cezaevi’ne götürülen Barım'a yöneltilen suçlama "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme".
Ayşe Barım'a yöneltilen suçlamanın dayanaklarından biri, şirketi ID İletişim ile çalışan oyuncuların #occupygezi etiketiyle, 2013 yılında paylaşım yapmalarıydı.
Aynı soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan oyunculardan Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, Gezi'ye "kendi iradeleriyle" katıldıklarını söyleseler de haklarında "yalan tanıklık" iddiasıyla 27 Ocak'ta yeni bir soruşturma başlatıldı.
Savcılık, Ergenç ve Kocaoğlu'nun ifadelerinde "çelişki" bulunduğu iddia etti.
Aynı soruşturma kapsamında oyuncular Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan'ın da "tanık" sıfatıyla ifadesi alındı. (TY)