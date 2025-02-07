Ayşe Barım’ın kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı

Gezi Parkı protestolarının “planlayıcılarından” olduğu iddiasıyla 27 Ocak’ta tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltılar devam ediyor.

Barım'ın avukat kardeşi I.S.G. ve doktor arkadaşı, "Barım'a ait delilleri karartmaya çalıştıkları" iddiasıyla dün (6 Şubat) gözaltına alındı.

İddialara göre, Ayşe Barım’ın bankadaki kasasına erişimi olan kardeşi I.S.G. ve arkadaşı, Barım’ın gözaltına alındığı sabahın gecesinde Levent’teki bir bankaya giderek kasadan bir çuval ve bir zarf aldı.

Ayşe Barım kimdir?

Senarist Bozdağ da ifade verdi

Gözaltına alınan I.S.G. ve Barım’ın arkadaşı ifadelerinde, "Eğer şirketimize kayyım atansaydı zor duruma düşecektik. Bu duruma düşmemek için para ve altın aldık," dedi.

Ekol TV'nin haberine göre, Barım'ın kardeşi ve arkadaşı ifadeleri alındıktan sonra da serbest bırakıldı.

Öte yandan, Barım hakkında “sektörde tekelleşmeye neden olduğu” iddiasıyla başlatılan diğer soruşturma kapsamında da dün senarist Mehmet Bozdağ, "bilgi sahibi" sıfatıyla savcılıkta ifade verdi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Bozdağ, ifade işlemi sonrası adliyeden ayrıldı.

Menajer Ayşe Barım’ın tutuklanması Gezi'nin yasa dışı tapelerinden