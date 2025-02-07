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HABER
Yayın Tarihi: 7 Şubat 2025 10:46
 ~ Son Güncelleme: 7 Şubat 2025 10:56
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Ayşe Barım’ın kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı

Menajerin delil karartma suçlamasıyla gözaltına alınan kız kardeşi ve arkadaşı, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ayşe Barım’ın kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Gezi Parkı protestolarının “planlayıcılarından” olduğu iddiasıyla 27 Ocak’ta tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltılar devam ediyor.

Barım'ın avukat kardeşi I.S.G. ve doktor arkadaşı, "Barım'a ait delilleri karartmaya çalıştıkları" iddiasıyla dün (6 Şubat) gözaltına alındı.

İddialara göre, Ayşe Barım’ın bankadaki kasasına erişimi olan kardeşi I.S.G. ve arkadaşı, Barım’ın gözaltına alındığı sabahın gecesinde Levent’teki bir bankaya giderek kasadan bir çuval ve bir zarf aldı.

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Senarist Bozdağ da ifade verdi

Gözaltına alınan I.S.G. ve Barım’ın arkadaşı ifadelerinde, "Eğer şirketimize kayyım atansaydı zor duruma düşecektik. Bu duruma düşmemek için para ve altın aldık," dedi.

Ekol TV'nin haberine göre, Barım'ın kardeşi ve arkadaşı ifadeleri alındıktan sonra da serbest bırakıldı.

Öte yandan, Barım hakkında “sektörde tekelleşmeye neden olduğu” iddiasıyla başlatılan diğer soruşturma kapsamında da dün senarist Mehmet Bozdağ, "bilgi sahibi" sıfatıyla savcılıkta ifade verdi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Bozdağ, ifade işlemi sonrası adliyeden ayrıldı.

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Ne olmuştu?

Bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım, Gezi Parkı protestolarının "planlayıcılarından" olduğu iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 24 Ocak’ta gözaltına alındı ve 27 Ocak'ta tutuklandı.

Silivri Cezaevi’ne götürülen Barım'a yöneltilen suçlama "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme".

Ayşe Barım'a yöneltilen suçlamanın dayanaklarından biri, şirketi ID İletişim ile çalışan oyuncuların #occupygezi etiketiyle, 2013 yılında paylaşım yapmalarıydı.

Aynı soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan oyunculardan Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, Gezi'ye "kendi iradeleriyle" katıldıklarını söyleseler de haklarında "yalan tanıklık" iddiasıyla 27 Ocak'ta yeni bir soruşturma başlatıldı.

Savcılık, Ergenç ve Kocaoğlu'nun ifadelerinde "çelişki" bulunduğu iddia etti.

Aynı soruşturma kapsamında oyuncular Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan'ın da "tanık" sıfatıyla ifadesi alındı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Ayşe Barım ID İletişim gezi parkı soruşturması medya ve tekelleşme istanbul cumhuriyet başsavcılığı
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