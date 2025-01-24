Ayşe Barım’ın gözaltına alınmasına tepkiler: “Suç yoksa Gezi var"

Bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım, Gezi Parkı protestolarının "planlayıcılarından" olduğu iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bugün gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Barım'a yöneltilen suçlama "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme".

Barım’ın “sektörde tekelleşmeye neden olduğu” iddialarıyla hakkında yürütülen soruşturma sürerken başka bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına hukukçular, gazeteciler ve oyuncular tepki gösterdi.

Ayşe Barım, 12 yılın ardından Gezi eylemleri nedeniyle gözaltına alındı

Tepkiler

Avukat Hüseyin Ersöz: “Ayşe Barım hakkında başka bir suçtan adli kontrol uygulayıp; 12 yıl önce Gezi Olaylarına katıldığı iddiasıyla ‘darbeye teşebbüsten’ gözaltına almak ancak ‘ortaçağ karanlığında’ yaşanabilecek bir durumdur. Bu yaklaşımın ‘modern cadı avıyla’ eşdeğer olduğu düşüncesindeyim. Hukuk Devleti olan, vatandaşının Hukuk Güvenliği’ni ön planda tutan ülkelerde, Gezi Parkı Eylemleri gibi kitlesel protestolardan bir ‘darbe paranoyası’ yaratılmaz. Bu yaklaşım, hukuki olmaktan uzak olması bir yana, aksine ‘yargı eliyle toplum mühendisliği yapılması’ olarak nitelenebilir.”

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah: “Bu öyle böyle değil, inanılmaz bir saçmalık.”

Oyuncu Levent Üzümcü: "Ayşe’yi gözaltına almışlar. 12 yıl önceki Gezi direnişi nedeniyle hem de! Kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorlar koca bir toplumla! 79 kişinin katilleri ellerini kollarını sallarken ve sallayacakken hem de!"

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk: "Suç yoksa Gezi var! Ayşe Barım da sonunda gözaltına alındı. Gerekçe ise 'Gezi olaylarına sanatçıları yönlendirdiğine dair değerlendirmeler.' Bir suç uyduramadıklarında, Gezi hep kenarda duruyor nasılsa. Başlangıçta 'sektörde tekelleşmeyi bitirmek' diyerek yola çıkanlar, meseleyi 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya yönelik bir eylem' noktasına taşıdı. Şimdi herkesin şu soruyu sorması gerekiyor: 'Asıl amaç ne?' Amaç gerçekten 'sektörde tekelleşmeyi bitirmek' miydi?"

"Geçmişe dönük yeni bir 'Cadı avı'"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: "Başsavcılık, Ayşe Barım’ın gözaltına alınmasını bir basın açıklamasıyla duyurdu. açıklama okunduğunda, açıklamanın kendisi bizler için hiç yabancı değil. Bu açıklama, Gezi iddianamesinden ve gözaltı işlemi yapanların karar alma süreçlerinde yer verilen Gezi kararından alınmış. Bu gözaltı işlemi geçmişe dönük yeni bir 'Cadı avının' başlatıldığının da işaretidir. Ayşe Barım kendisine dair iddialara ilişkin ifadeye davet edilmemişken, Gezi nedeniyle gözaltına alınması başka bir sürecin, siyasiler dışında; sivil toplum, aktivistler ve yurttaşlar bakımından da başlatıldığını ortaya koymaktadır."

Film eleştirmeni ve gazeteci Şenay Aydemir: "İnşa edilen yeni rejim, şimdi yaptıklarınızın değil geçmişte yaptıklarınızın o zaman olmasa bile şimdi suç olduğunu söylüyor. 'En güçlü' olduğu iddia edilen siması üzerinden oyunculara ve sektöre mesaj veriliyor: Geçtim güncel politik sorunları mahallenizdeki trafik ışıkları hakkında bile söz etmeyeceksiniz."

Tiyatro yönetmeni ve Moda Sahnesi'nin kurucularından Kemal Aydoğan: "Yok artık! Arkadaş 11.5 yıl sonra Gezi planlayıcılığı diye bir suç mu kalır? Böyle bir suç çerçevesi mi çizilir? Rekabet Kurulu incelemesinden işin geldiği noktaya bak: Sektör ile Gezi birleşti. Gezi birkaç oyuncunun, menajerin, yapımcının düzenlediği kriminal olaya dönüştürüldü! TRT senaryosu yazanlar düzenin sahipleri."

Ayşe Barım kimdir?

Müzik yazarı ve eleştirmen Murat Meriç: “İyice delirdiler. Hiçbir şey bulamazlarsa ‘Gezi’ye katıldı’ yaftasını yapıştırıyorlar ve devam ediyorlar. İş nereden nereye geldi! Diğer iddialar unutuldu bile. Haberin altındaki yorumlar da acayip. Herkes o kadar inanmış ki Ayşe Barım’ın TC’yi yıkmak için çalıştığına… Vay be.”

Gazeteci ve yazar Serdar Akinan: “Ayşe Barım hakkında savcılık açıklamasına bakıyorum. Kesinlikle iddia ediyorum. Bu iddianame ile savcılık; Gezi sürecinde tweet atan veya mesajlaşan dilediği ismi, istediği an alır ve hapse atar. O hücrenin anahtarını da denize atar.”

Gazeteci Timur Soykan: “FETÖ'cüler sahte delil üretip kumpas kurardı. Artık Saray yargısı buna bile gerek görmüyor. Arşive bakıp hedef şahıs gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Soruşturmayı başka konuda açıp sonra gerekçe aramaya başlıyorlar. Ümit Özdağ'dan sonra Ayşe Barım için aynı senaryo işledi. Ayrıca Gezi Direnişi üzerinden herkese gözdağı vermek istiyorlar. Gezi bu ülkenin onurudur.”

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için resen başlatılan diğer soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verilmişti. (TY)