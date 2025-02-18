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HABER
Yayın Tarihi: 18 Şubat 2025 11:35
 ~ Son Güncelleme: 18 Şubat 2025 11:44
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Ayşe Barım’ı tahliye eden mahkemeye HSK soruşturması

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) bugüne kadar Gezi davasında hak savunucularının beraat etmesi yönünde oy kullanan hakimlere ya soruşturma açtı ya da başka şehirlere tayin etti.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Ayşe Barım’ı tahliye eden mahkemeye HSK soruşturması

Ayşe Barım’ın önce tahliye edilip sonra tekrar tutuklanmasıyla ilgili bir gelişme yaşandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), tahliye kararını veren İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Fatih Kapan hakkında soruşturma başlattı.

Gezi’ye HSK müdahalesi

HKS, 11 Temmuz 2019'da yayımladığı yetki kararnamesiyle 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci bir heyet oluşturdu.

Gezi Davasının ilk duruşmasına vekaleten heyete başkanlık eden ve Kavala hakkındaki tutukluluğunun devamı kararına şerh koyan Mahmut Başbuğ ile bir üye hakim ikinci heyete kaydırıldı, ilk heyet dosyadan alındı.

İlk heyette hem Osman Kavala hem de Yiğit Aksakoğlu için “tutukluluğun devamı” yönünde oy kullanan kıdemli üye Ahmet Tarık Çiftçioğlu’nun yeri değişmedi.

Gezi Davasında Heyet Değişti
Gezi Davasında Heyet Değişti
30 Temmuz 2019

HSK devamında davada 9 sanıkla ilgili beraat kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında da inceleme başlattı. Heyet değiştirildi.

Gezi Davasında Beraat Veren Hakimlere İnceleme
Gezi Davasında Beraat Veren Hakimlere İnceleme
19 Şubat 2020

Beraat kararının bozulması ve yeniden yargılama aşamasında ise İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin üye hakimi Kürşad Bektaş hapis kararına karşı "Sanıkların üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmalarına yeter her türlü kuşkudan uzak, somut, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraat ettirilmeleri kanaatindeyim" şerhi düştü. Bektaş HSK kararnamesiyle Tokat’a atandı.

Hakim ve savcılarda görev yeri değişiklikleri
HSK KARARNAMESİ
Hakim ve savcılarda görev yeri değişiklikleri
20 Haziran 2022

Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu’nun tahliye edilmesi yönünde oy kullanan mahkeme başkanı Sercan Karagöz de 17 Temmuz 2023’te Ağrı’ya tayin oldu.

Kavala'ya tahliye isteyen hâkim Sercan Karagöz, Ağrı'ya atandı
Kavala'ya tahliye isteyen hâkim Sercan Karagöz, Ağrı'ya atandı
18 Temmuz 2023

Süreçte hak savunucularının HSK'ye hakimler hakkında yaptığı başvurular ise sonuçsuz kaldı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Ayşe Barım gezi davası Osman Kavala
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8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ TAHLİYE KARARI VERDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazıyla Ayşe Barım'ın tahliyesi durduruldu
17 Şubat 2025
/haber/istanbul-cumhuriyet-bassavciliginin-itiraziyla-ayse-barim-in-tahliyesi-durduruldu-304633
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