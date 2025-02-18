Ayşe Barım’ı tahliye eden mahkemeye HSK soruşturması

Ayşe Barım’ın önce tahliye edilip sonra tekrar tutuklanmasıyla ilgili bir gelişme yaşandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), tahliye kararını veren İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Fatih Kapan hakkında soruşturma başlattı.

Gezi’ye HSK müdahalesi

HKS, 11 Temmuz 2019'da yayımladığı yetki kararnamesiyle 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci bir heyet oluşturdu.

Gezi Davasının ilk duruşmasına vekaleten heyete başkanlık eden ve Kavala hakkındaki tutukluluğunun devamı kararına şerh koyan Mahmut Başbuğ ile bir üye hakim ikinci heyete kaydırıldı, ilk heyet dosyadan alındı.

İlk heyette hem Osman Kavala hem de Yiğit Aksakoğlu için “tutukluluğun devamı” yönünde oy kullanan kıdemli üye Ahmet Tarık Çiftçioğlu’nun yeri değişmedi.

Gezi Davasında Heyet Değişti

HSK devamında davada 9 sanıkla ilgili beraat kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında da inceleme başlattı. Heyet değiştirildi.

Gezi Davasında Beraat Veren Hakimlere İnceleme

Beraat kararının bozulması ve yeniden yargılama aşamasında ise İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin üye hakimi Kürşad Bektaş hapis kararına karşı "Sanıkların üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmalarına yeter her türlü kuşkudan uzak, somut, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraat ettirilmeleri kanaatindeyim" şerhi düştü. Bektaş HSK kararnamesiyle Tokat’a atandı.

HSK KARARNAMESİ Hakim ve savcılarda görev yeri değişiklikleri

Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu’nun tahliye edilmesi yönünde oy kullanan mahkeme başkanı Sercan Karagöz de 17 Temmuz 2023’te Ağrı’ya tayin oldu.

Kavala'ya tahliye isteyen hâkim Sercan Karagöz, Ağrı'ya atandı

Süreçte hak savunucularının HSK'ye hakimler hakkında yaptığı başvurular ise sonuçsuz kaldı.

(HA)