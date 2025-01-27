Gezi Parkı protestolarının “planlayıcılarından” olduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan 24 Ocak’ta gözaltına alınan, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım tutuklandı.

Türkiye sinema endüstrisinin önde gelen menajerleri arasında olan Ayşe Barım 2002'de kurduğu ID İletişim şirketiyle gösteri ve sinema sanatçılarına menajerlik hizmetleri sunuyor. Ayrıca, sosyal medya yönetimi, dizi ve film projeleri için basın danışmanlığı alanlarında da etkinlik gösteriyor.

Emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Barım, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Barım hakkındaki soruşturma, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" kapsamında yürütüldü.

Ayşe Barım, savcılıkta ifadesinin alınmasından sonra, bu suçlamayla İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay ve savcı Furkan Kafalı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve tutuklandı.

Bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım aleyhine sosyal medya platformlarında başlatılan paylaşımlar sürerken İstanbul Cumhriyet Başsavcılığı haberlerdeki iddialardan yola çıkarak re'sen soruşturma açmıştı.



Başlangıçta Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, Barım'ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya’nın da 'tanık' olarak ifadesi alınmıştı.

Ayşe Barım cuma sabah saatlerinde, yeni bir soruşturma açılarak Gezi Davası'nda hüküm giyenlerin bir bölümüyle telefon konuşmaları gerekçesiyle göz altına alınmıştı.

Başsavcı Vekili Tuncay ve savcı Kafalı, dosyada ifadesine başvurulması gereken tanıkların bir kısmının dinlenilmemiş olması ve dijital verilerin değerlendirilmesinin yapılması gerektiği gerekçesiyle Barım’ın tutuklanmasını istedi ve sulh ceza mahkemesi savcıların isteği yönünde karar verdi.

Aynı soruşturma kapsamında oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan'ın da "tanık" sıfatıyla ifadesi alınmıştı.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada Barım'ın, Gezi Davası sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Mater ve Mehmet Ali Alabora'yla protestolarla ilgili "yoğun" iletişiminin olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi Parkı protestolarının başlangıç tarihi olan 2013'te protestolara katılması için yönlendirdiği, kendisinin de oyuncularla protestolara katıldığı iddia edildi.

ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu ve ortağı olan, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini de yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla da gündeme gelmiş ve Barım’ın bazı oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Bu iddialara ilişkin de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen başlatılan diğer soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verilmişti.

Barım'la ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle: