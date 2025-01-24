Ayşe Barım kimdir?

Oyuncu ve sanatçı menajeri. ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı.
ID Danışmanlık Limited Şirketi’ni 2002 yılında kurdu. İletişim danışmanlığında uzmanlaşan ajans, TV, sinema projeleri, PR ve tanıtım hizmetleri sunuyor.
Ortaokul ve liseyi English Highschool for Girls’te okuyan Barım, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.
1992 ve 2001 yılları arasında Kanal D, Atv ve Hürriyet’te Promosyon Direktörlüğü, Akmerkez Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Klan-Euro RSCG’de Müşteri İlişkileri Direktörlüğü, 1 Numara Hearst’te Genel Müdür Yardımcılığı ve DMC Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi.
Barım, ajansını şöyle tanımlıyor:
“Bundan 20 yıl önce, 2002 yılında ID’yi kurdum. O günden bugüne Türkiye’de menajerlik mesleğinin dünya standartlarında uygulanması için çalıştım. Zaman içerisinde Türk dizi ve film dünyası büyüyüp serpilirken ve dünyaya açılırken sektörü tüm paydaşlarıyla birlikte şekillendirdiğimiz bir süreç yaşadık.
Uzun yıllardır aynı ekiple çalışmanın getirdiği konfor ve güvenle, artık ID’yi ekip arkadaşlarıma devrederek geçtiğimiz yıl Alice müzikali ile başladığım yaratıcı yapımcılık yolculuğuna devam ediyorum. ID’yi kurduğumda 33 yaşındaydım. Bugün benimle birlikte çalışan arkadaşlarım da 30’lu yaşlarında. Onların birlikte oluşturduğumuz menajerlik standartlarını daha da ileriye taşıyacaklarına eminim.”
1970 doğumlu.
Ayşe Barım, 12 yılın ardından Gezi eylemleri nedeniyle gözaltına alındı
Hakkındaki iddialar
Sinema ve televizyon sektöründeki tekelleşme iddiaları uzun süredir gündemdeyken Rekabet Kurulu, 8 Ocak 2025'te kast ajansı ve menajerlik alanlarında faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
Barım üzerinden başlayan tartışma, sektördeki serbest rekabetin engellenmesi ile ilgili önemli soruları gündeme getirdi.
İddialara göre Barım, sektördeki güçlü etkisi nedeniyle bazı oyuncuların sürekli aynı projelerde yer almasını sağlıyor ve rekabeti engelleyen bir ortam yaratıyor.
ID İletişim, iddiaları reddetse de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili 10 Ocak’ta soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Barım'a 13 Ocak’ta yurt dışına çıkış yasağı kondu ve hesap hareketleri inceleme altına alındı.
Barım, bugün ise Gezi Parkı protestolarının "planlayıcılarından" olduğu iddiasıyla hakkında başlatılan başka bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Menajer, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ile suçlanıyor.
Barım’ın menajerliğini üstlendiği isimlerden bazıları şöyle:
Serenay Sarıkaya, Hazal Kaya, Lale Mansur, Hande Erçel, Bergüzar Korel, Ali Atay, Aslı Enver, Birce Akalay, Halit Ergenç, Ezgi Mola, Fahriye Evcen, Merve Dizdar, Pınar Deniz, Caner Cindoruk, Ekin Koç, Birkan Sokullu, Berkay Ateş, Ceyda Düvenci, Dolunay Soysert, Fatih Akın, İpek Bilgin. (TY)