Ayşe Barım kimdir?

Oyuncu ve sanatçı menajeri. ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı.

ID Danışmanlık Limited Şirketi’ni 2002 yılında kurdu. İletişim danışmanlığında uzmanlaşan ajans, TV, sinema projeleri, PR ve tanıtım hizmetleri sunuyor.

Ortaokul ve liseyi English Highschool for Girls’te okuyan Barım, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

1992 ve 2001 yılları arasında Kanal D, Atv ve Hürriyet’te Promosyon Direktörlüğü, Akmerkez Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Klan-Euro RSCG’de Müşteri İlişkileri Direktörlüğü, 1 Numara Hearst’te Genel Müdür Yardımcılığı ve DMC Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi.

Barım, ajansını şöyle tanımlıyor:

“Bundan 20 yıl önce, 2002 yılında ID’yi kurdum. O günden bugüne Türkiye’de menajerlik mesleğinin dünya standartlarında uygulanması için çalıştım. Zaman içerisinde Türk dizi ve film dünyası büyüyüp serpilirken ve dünyaya açılırken sektörü tüm paydaşlarıyla birlikte şekillendirdiğimiz bir süreç yaşadık.

Uzun yıllardır aynı ekiple çalışmanın getirdiği konfor ve güvenle, artık ID’yi ekip arkadaşlarıma devrederek geçtiğimiz yıl Alice müzikali ile başladığım yaratıcı yapımcılık yolculuğuna devam ediyorum. ID’yi kurduğumda 33 yaşındaydım. Bugün benimle birlikte çalışan arkadaşlarım da 30’lu yaşlarında. Onların birlikte oluşturduğumuz menajerlik standartlarını daha da ileriye taşıyacaklarına eminim.”

1970 doğumlu.

Ayşe Barım, 12 yılın ardından Gezi eylemleri nedeniyle gözaltına alındı