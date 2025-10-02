Ayşe Barım hastanedeyken 27. Ağır Ceza yeniden tutuklama kararı verdi

Gezi Parkı davasına dahil edilerek “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla tutuklanan ve 8 ay sonra dün 26. Ağır Ceza Mahkemesince "ev hapsi" ile tahliye edilen Ayşe Barım evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Barım'ın tahliye kararını 27. Ağır Ceza Mahkemesi bozdu ve hastanedeki Barım'ın tutuklanmasını istedi.

Barım'ın sağlık durumunun nasıl seyrettiğine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsvacısı Akın Gürlek perşembe sabah saatlerinde Barım'ın "ev hapsi"yle tahliye edilmesi kararına itiraz etmişti.

Kararı veren İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Barım'ın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan yargılandığı davada tahliyesine yönelik itirazı inceleyerek reddetmişti.

Dosya, bu karara da itiraz edilmesi üzerine "bir üst mahkeme" kabul edilen İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İnceleme bu mahkemede devam ederken Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı. Gece geç vakitlerde 27. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararını bozdu.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi dünkü duruşmada Barım'ın beyin ve kalp rahatsızlığına ilişkin dosyadaki raporlarda beyin anevrizmasına yönelik tespitler, Adli Tıp Kurumunun raporunun sonuç bölümünde yer alan kayıtlar ve önerilen tedavi ve işlemler ile tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrolle de sağlanabileceğine hükmetmiş ve Barım'ın "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.

Türk Tabipleri Birliğinin Ayşe Barım'la ilgili raporu

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Bilim Kurulu, Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan menajer Emine Ayşe Barım’ın sağlık durumuna ilişkin hazırladığı 19 sayfalık tıbbi rapor ve 16 sayfalık hukuki değerlendirmede, Barım’ın mevcut koşullarda tutulmasının yaşam ve sağlık hakkını ihlal ettiğini belirtti.

TTB Bilim Kurulu'ndan Ayşe Barım'ın tahliyesi için 6 maddelik rapor

27 Ocak 2025’ten bu yana cezaevinde bulunan Barım için avukatının talebi üzerine ilgili uzmanlık alanlarından sekiz hekimin katılımıyla bir Bilim Kurulu oluşturuldu.

Kurul, tıbbi belgeler ve muayene raporlarını inceleyerek 19 sayfalık tıbbi değerlendirme ve 16 sayfalık hukuki görüş hazırladı.

Raporda, Barım’ın beyin anevrizması, kalp kası bozukluğu, sol karıncık çıkışında daralma ve kapak yetmezliği ile uykuda solunum durması hastalıklarının bulunduğu; bu hastalıkların hapishane koşullarında birbirini tetikleyerek ölüm riskini artırdığı vurgulandı. Ayrıca ağır kaygı bozukluğu ve panik atakların da tedaviyi güçleştirdiği belirtildi.

TTB Bilim Kurulu, Barım’ın tedavisinin kendi seçeceği hekimler tarafından yapılması gerektiğini, mevcut durumun sağlık hakkı ihlali ve işkence yasağının ihlali niteliğinde olduğunu ifade etti. Hukuki değerlendirmede ise CMK 109/4 uyarınca tutukluluğun sonlandırılabileceği, kaçma tehlikesinin bulunmadığı ve tutukluluğun ölçüsüz olduğu sonucuna varıldı.

Barım için avukatının talebiyle sekiz uzmandan oluşan Bilim Kurulunun raporunda öne çıkan değerlendirmeler şöyle oldu: