HABER
Yayın Tarihi: 24 Ekim 2025 22:11
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2025 22:23
1 dk Okuma

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

ATK raporunda, “Hastane şartlarında tedavisinin sürdürülmesi gerektiği, cezaevi koşullarında kalmasının uygun olmadığı” tespiti yer aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Ayşe Barım/Facebook

Temsil ettiği sanatçıları Gezi Parkı direnişine yönlendirdiği iddiasıyla 27 Ocak’ta tutuklanan, sekiz aydan fazla süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen ve hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılan menajer Ayşe Barım hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararı kaldırıldı.

Barım, kısa süre önce yeniden tutuklama kararıyla gündeme gelmişti. Ancak sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yapılan değerlendirmelerin ardından karar iptal edildi.

Ayşe Barım kimdir?
Ayşe Barım kimdir?
24 Ocak 2025

ATK raporu

Açık kalp ameliyatı geçirmesi gerektiği belirtilen Ayşe Barım, sağlık sorunları nedeniyle Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edilmişti. ATK raporunda, “Hastane şartlarında tedavisinin sürdürülmesi gerektiği, cezaevi koşullarında kalmasının uygun olmadığı” tespiti yer aldı.

Gazeteci Dilek Yaman Demir’in aktardığı bilgilere göre, raporun ardından mahkeme Barım hakkındaki yeniden tutuklama kararını kaldırdı.

Ayşe Barım: Sosyal medya hukuku ve pasif devrim
Ayşe Barım: Sosyal medya hukuku ve pasif devrim
3 Ekim 2025
Başsavcılık Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz etti
Başsavcılık Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz etti
2 Ekim 2025
Ayşe Barım hastanedeyken 27. Ağır Ceza yeniden tutuklama kararı verdi
Ayşe Barım hastanedeyken 27. Ağır Ceza yeniden tutuklama kararı verdi
2 Ekim 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Ayşe Barım gezi davası GEZİ DAVASI
Ayşe Barım hastanedeyken 27. Ağır Ceza yeniden tutuklama kararı verdi
2 Ekim 2025
/haber/ayse-barim-hastanedeyken-27-agir-ceza-yeniden-tutuklama-karari-verdi-312179
Başsavcılık Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz etti
2 Ekim 2025
/haber/bassavcilik-ayse-barim-in-tahliyesine-itiraz-etti-312142
Ayşe Barım hakkında ev hapsi kararı
1 Ekim 2025
/haber/ayse-barim-hakkinda-ev-hapsi-karari-312109
Ayşe Barım: Sektör bana sahip çıkmadı, ömür boyu unutmayacağım
22 Eylül 2025
/haber/ayse-barim-sektor-bana-sahip-cikmadi-omur-boyu-unutmayacagim-311750
HASTALIĞI NEDENİYLE YAŞAM RİSKİ SÜRÜYOR
Mahkeme Ayşe Barım'ın tutukluluğunun devamına karar verdi
3 Eylül 2025
/haber/mahkeme-ayse-barim-in-tutuklulugunun-devamina-karar-verdi-311126
Ayşe Barım: Ani ölüm riski altında yaşam mücadelesi veriyorum
27 Ağustos 2025
/haber/ayse-barim-ani-olum-riski-altinda-yasam-mucadelesi-veriyorum-310872
