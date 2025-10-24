Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Temsil ettiği sanatçıları Gezi Parkı direnişine yönlendirdiği iddiasıyla 27 Ocak’ta tutuklanan, sekiz aydan fazla süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen ve hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılan menajer Ayşe Barım hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararı kaldırıldı.

Barım, kısa süre önce yeniden tutuklama kararıyla gündeme gelmişti. Ancak sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yapılan değerlendirmelerin ardından karar iptal edildi.

Ayşe Barım kimdir?

ATK raporu

Açık kalp ameliyatı geçirmesi gerektiği belirtilen Ayşe Barım, sağlık sorunları nedeniyle Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edilmişti. ATK raporunda, “Hastane şartlarında tedavisinin sürdürülmesi gerektiği, cezaevi koşullarında kalmasının uygun olmadığı” tespiti yer aldı.

Gazeteci Dilek Yaman Demir’in aktardığı bilgilere göre, raporun ardından mahkeme Barım hakkındaki yeniden tutuklama kararını kaldırdı.

Ayşe Barım: Sosyal medya hukuku ve pasif devrim

Başsavcılık Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz etti

Ayşe Barım hastanedeyken 27. Ağır Ceza yeniden tutuklama kararı verdi

(EMK)