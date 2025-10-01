Ayşe Barım hakkında ev hapsi kararı

Menajer Ayşe Barım, ajansına kayıtlı oyuncuları Gezi Direnişine yönlendirdiği iddiasıyla bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmekle" suçlanan Barım için savcılık 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis istiyor.

Duruşma öncesi Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ndeki polis yoğunluğu dikkat çekti. Adliyeye gelen herkes Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi.

Duruşmayı izlemek isteyenler de adliyenin ikinci katındaki koridora çekilen baryerlerin arkasında bekletildi.

Zaman zaman güvenlik görevlileri ve izleyiciler arasında tartışma yaşandı. İzleyicilere hakaret eden iki güvenlik görevlisi yanlarına gelen polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Davadan detaylar

Ayşe Barım saat 11.00 itibariyle tutulduğu Marmara (Silivri) Cezaevi'nden adliyeye getirildi. Duruşma 11.10'da başladı.

Duruşmada ilk olarak Barım'ı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet eden Sedat Gül'ü tanık olarak dinledi.

Gül, Barım'ı sosyal medyadan tanıdığını söyledi. Sorguda şikayetini hatırlamadığını belirtti. Ancak hakimin sorusu üzerine "İhbarın tam içeriğini hatırlamıyorum" dedi.

Ardından da "İlk ben yazdım ama onu (şikayetini kastederek). Ben sosyal medyada, haberlerde çok gördüğüm için bir vatandaş olarak görevimi yaptım sadece" diye konuştu.

Gül, avukatların "Sosyal medyada gördükleriniz dışında Barım hakkında bir bilginiz var mı?" sorusuna "Hayır yanıtını" verdi.

Ardından gelen "Neden şikayette bulundunuz" sorusunu da "Vatandaşlık hassasiyeti olsa gerek" diye cevapladı.

Son olarak da yine avukatların "Bir suç kaydınız var mı?" sorusuna "Hayır" dedi.

Oyuncular: Kendi isteğimizle Gezi'deydik

Mahkeme daha sonra Hümeyra Adak, Bergüzar Korel, Ceyda Düvenci, Dolunay Soysert, Halit Ergenç, Mehmet Günsur, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Rıza Kocaoğlu, Selma Ergenç, Sevilay Demirci (Yapımcı), Şükran Ovalı, Zafer Algöz ve Enver Aysever'i tanık olarak dinlendi.

Sanatçılar Ayşe Barım'ın kendilerini Gezi'ye yönlendirdiği, talimat verdiği veya teklif ettiği iddialarını kesin bir dille reddetti.

İlk olarak konuşan Bergüzar Korel "Ayşe Barım beni yönlendirmedi. Gezi'de hiç görmedim. Hiçbir yönlendirmesi olmadı. Bütün projelerin katılım kararı bana aittir" dedi.

Sanatçı Ceyda Düvenci, "Gezi Parkı olaylarına 3 gün katıldım. Barım'ın bana bir yönlendirmesi olmadı. Kendi isteğimle katıldım. Katıldığımda Barım Gezi'de değildi. Barım'ı 23 yıldır tanırım. İlgi alanı sadece hayvanlar ve çocuklardır. Apolitiktir" diye konuştu.

Daha sonra konuşan Dolunay Soysert "Gezi'de bir kere karşılaştık. Gezi'ye kendi idaremle gittim. Barım'ın bir yönlendirmesi olmadı. Zaten kendisi kesinlikle apolitiktir" dedi.

Halit Ergenç, Gezi Parkı'na 3-4 gün kadar gittiğini belirtti. Bazı gidişlerinin set çıkışı olduğundan bahsetti. Ergenç "Oradayken Barım'ı gördüğümü hatırlıyorum. Benden sonra mı önce mi geldi hatırlamıyorum. Yönlendirme olmadı. 23-24 yıldır birlikte çalışıyoruz. Bugüne kadar iş dışında bir yönlendirmesi olmadı. Gezi'ye gitme ya da gitmeme konusunda bir şey demedi" diye konuştu.

İşler: Tesadüfen gittim

Nejat İşler "Gezi'ye iki kere gittim. Bir yönlendirmesi olmadı. Zaten Gezi'ye de tesadüfen gittim. Bodrum'da yaşıyordum. İş görüşmesi ve hastaneye gitmek için İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldiğimde de Gezi'ye şöyle bir baktım. DİSK üyesiyim. DİSK'in çadırına gittim" ifadelerini kullandı.

Nehir Erdoğan "Gezi'ye katıldım. İlk bi kaç gün gittim. Gezi'ye gitmem konusunda Barım'ın bir teklifi, yönlendirmesi olmadı. Barım'ı Gezi'de hiç görmedim" dedi.

Barım: Yaşam hakkımı elimde tutmak istiyorum

Daha sonra mahkeme huzura Ayşe Barım'ı aldı. Tutukluluğu üzerine beyanda bulunmasını istedi. Barım konuşurken kendini zor tuttu. Zaman zaman ağladı. Barım şunları söyledi:

“İlk duruşmada savunmamı yapmıştım. Bir daha vaktinizi almak istemiyorum. Vatandaş olarak ülkesine sorumluluklarını yerine getirmiş birisiyim. 19 yaşından beri çalışıyorum. Hayatım boyunca hiçbir suç işlemedim. Tanık olarak dahi mahkemede bulunmadım. Çok ağır suçlamalar ve iddialarla 248 gündür tutukluyum.

Her gün aynı kendime soruları sorup duruyorum. Şu an yaşadığım bu haksız süreç beni biraz korkutuyor açıkçası. Adaletin ve varlığına inanmak ve güvenmek istiyorum. Ama çaresizim birazcık da, biraz da zorlanıyorum. Çünkü tek başına yani bir hücrede gerçekten bir beyin ve kalp sorunlarıyla savaşıyorum.

Biraz da yorgunum anladığım kadarıyla. 30 kilodan fazla kaybettim. Hastaneler, raporlar, bayılmalarım, dilekçeler, itirazlarımız… Ne yazık ki kimse hasta olduğuma da çok ikna edemedi.

Ben aslında tedavi reddetmiyorum. Haziran ayından beri kalp rahatsızlığımla ilgili ciddi bayılmalar yaşadım.

Bayılmalarla ilgili devlet hastanelerine sevklerim başladı. Sevkler sırasında panik ataklar geçirdim. Zor bir şekilde oralara sevk oldum. En az on iki kere çeşitli devlet hastanelerine gittim.

En son Çam ve Sakura Hastanesine götürüldüm, bilim kuruluna girdim. Herhalde 20-30 hocaya, infaz koruma memurları eşliğinde muayene oldum.

Ben tedaviyi reddetmiyorum. Gerçekten tedavi olmak istiyorum ve olmak zorundayım. Tüm hastane raporlarım acilen ameliyat olmam gerektiğini açıkça belirtirken durumlar biraz göz ardı edildi. Olmam gereken ameliyatlarım gerçekten çok riskli ve bir an önce sağlığına kavuşmam gerekiyor.

En son sevk edildiğim hastanede bir damar yolu ve emar çekilmesi gerekiyordu. Damar yolunu bir türlü bulamadılar. İki kolum mor bir şekilde 10 gün dolaştım. Ben tedaviyi kendi tercihimle, kendi hocalarımla yaptırmak istiyorum.

Karp ameliyatımı daha fazla geciktirirsem kalp nakline kadar gidebilecek durumda olduğum raporlarda var. Ve iki tane anevrizmanın yanında cezaevindeyken oluşan bir anevrizma daha eklendi. Hareketli olduğu için patlatma olasılığı var.

O yüzden ameliyatları doktorumun yorumuyla, onun gözetiminde de yaptırmak istiyorum. Yani temel hakkım olan yaşam hakkımı elimde tutmak istiyorum ve kendim karar vermek istiyorum.

Cezaevinde yaşam mücadelesi verirken, bütün bunların başıma neden geldiğini tam olarak anlayamazken, özgürlüğümden ve sağlıklı yaşam hakkımdan neden yoksun bırakılıyorum diye soruyorum her zaman kendime."

"Savcı lehteki delilleri iddianameye koymadı"

Ayşe Barım'ın konuşmasının ardından mahkeme duruşmaya 13.30'a kadar ara verdi. Aradan sonra Barım'ın avukatları Sedat Özyurt, Aslı Kibar ve Deniz Ketenci beyanda bulundu.

Deniz Ketenci ihbarcı Sedat Gül'ün beyanındaki çelişkilere dikkat çekti. "Sedat Gül, neden ihbar ettiğini ve ne dediğini bile hatırlamıyor. Her yere mail göndermiş ve ihbarda bulunmuş." diyen Ketenci "Gezi Parkı ana davasında hiçbir şekilde adı dahi geçmeyen Barım, bu davada suçlu olarak gösterilmektedir. İddia makamı iddianameyi düzenlerken lehte deliller toplanmışken bunlara değinmemiş ve belirli yerlerde yorum yapmıştır. Savcılık MASAK'tan rapor istemiş, bunun üzerine bütün materyaller incelenmiş ve bir suç unsuruna rastlanamamıştır. Tahliye için yaptığımız başvurular reddedildi. Gerekçe olarak ise atılı suçun boyutu ve mevcut delillerin toplanması ve tanıkların dinlenmesi olarak gösterilmiştir. İddia makamı iddianamede suçu tamamen ortadan kaldırmış ve bunu ifade etmenin bile saygısızlık olarak görüyorum" dedi.

Ketenci "İddia makamı tanık beyanlarını iddianameye koymuyor. Tanıklara yalancı sıfatı takıp gerçek dışı beyan verme ve kayırma ile suçluyor iddia makamı. Orada megafon kullanarak megafon olarak okuyarak konuşan oyuncular var. Burada iddia makamı konuşma yapan herkesi ID İletişim ile ilişkilendiriliyor. Halbuki yalnızca 4'ü ID İletişim'e bağlı." diye devam etti.

Savcı tutukluluğun devamını istedi

Beyanların ardından duruşma savcısı mütalaa verdi. İddia makamı kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve delil durumu nedeniyle tutukluluğun devamını istedi. Makkeme ara karar kurmak için duruşmaya ara verdi. Ara karar için salona sadece Barım'ın avukatları alındı. Gazeteciler ve izleyiciler kapı önünde bekletildi.

Bu sırada Barım'ın ev hapsi kararı haberi geldi. Salon dışında "Hak, hukuk, adalet" sloganları yükseldi. Adliye çalışanları sloganlara müdahale etti.

🔴 Ayşe Barım hakkında ev hapsi kararı



👉 Sanatçılar Ayşe Barım'ın kendilerini Gezi'ye yönlendirdiği, talimat verdiği veya teklif ettiği iddialarını kesin bir dille reddetti.https://t.co/VPMz9LiBUq pic.twitter.com/OnCdL4jD1K — bianet (@bianet_org) October 1, 2025

HASTALIĞI NEDENİYLE YAŞAM RİSKİ SÜRÜYOR Mahkeme Ayşe Barım'ın tutukluluğunun devamına karar verdi Ayşe Barım'a yönelik suçlama ve iddialar Sinema ve televizyon sektöründeki tekelleşme iddiaları uzun süredir gündemdeyken Rekabet Kurulu, 8 Ocak 2025'te kast ajansı ve menajerlik alanlarında faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Barım üzerinden başlayan tartışma, sektördeki serbest rekabetin engellenmesi ile ilgili önemli soruları gündeme getirdi. İddialara göre Barım, sektördeki güçlü etkisi nedeniyle bazı oyuncuların sürekli aynı projelerde yer almasını sağlıyor ve rekabeti engelleyen bir ortam yaratıyor. ID İletişim, iddiaları reddetse de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili 10 Ocak’ta soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Barım'a 13 Ocak’ta yurt dışına çıkış yasağı kondu ve hesap hareketleri inceleme altına alındı. Barım, bugün ise Gezi Parkı protestolarının "planlayıcılarından" olduğu iddiasıyla hakkında başlatılan başka bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Menajer, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ile suçlanıyor. Barım’ın menajerliğini üstlendiği isimlerden bazıları şöyle: Serenay Sarıkaya, Hazal Kaya, Lale Mansur, Hande Erçel, Bergüzar Korel, Ali Atay, Aslı Enver, Birce Akalay, Halit Ergenç, Ezgi Mola, Fahriye Evcen, Merve Dizdar, Pınar Deniz, Caner Cindoruk, Ekin Koç, Birkan Sokullu, Berkay Ateş, Ceyda Düvenci, Dolunay Soysert, Fatih Akın, İpek Bilgin.

(HA/EMK)