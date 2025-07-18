Ayşe Barım, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

Gezi Parkı eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım dün cezaevinden Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" iddiasıyla yargılanan Barım'ın ATK’ye sevkini avukatı Deniz Ketenci duyurdu.

27 Ocak’tan bu yana tutuklu bulunan Ayşe Barım’ın, kalbinde ve beyninde toplam 9 farklı ciddi hastalığı bulunuyor.

Ayşe Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

'Yüksek ölüm riski' belgelendi

Barım'ın avukatları, müvekkillerinin cezaevinde kalmasının hayatını ciddi şekilde tehlikeye attığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmuştu.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi tarafından hazırlanan kapsamlı sağlık raporu, Barım'ın hem kalp hem de beyin sağlığı açısından yüksek ölüm riski taşıdığını belgelemişti.

Avukatları Ayşe Barım için "Ani ölüm riski var" dedi

"Sağlıksız koşullarda mücadele veriyorum"

Ayşe Barım 7 Temmuz'da ilk görülen duruşmasında “162 gündür tutuklu yargılanıyorum, beyin anevrizmam var. Kalbimde 6 tane ayrı hastalık teşhis edildi. Sağlıksız koşullarda mücadele veriyorum” demişti.

Barım'ın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan yargılandığı davada, tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

(AB)