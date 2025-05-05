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Yayın Tarihi: 5 Mayıs 2025 13:18
 ~ Son Güncelleme: 5 Mayıs 2025 16:43
2 dk Okuma

Ayşe Barım 7 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak

'Gezi Parkı' soruşturmasında tutuklanan menajer Ayşe Barım, ilk kez 7 Temmuz'da mahkeme karşısına çıkacak. İddianamesi kabul edilen Barım hakkında, 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ayşe Barım 7 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Gezi Parkı' soruşturmasında "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" iddiasıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılacak yargılama, 7 Temmuz’da görülecek.

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30 yıla kadar hapsi istendi

Ayşe Barım hakkında hazırlanan iddianamede, Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçunu işlediği iddia edildi.

Savcılık, Barım'ın 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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En az 5 ay tutuklu kalacak

Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Barım, sağlık sorunları nedeniyle 19 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmıştı. Avukatı 56 yaşındaki Barım'ın ağır kalp damar hastalıkları nedeniyle hayati risk taşıdığını belirtmişti.

İlk kez 7 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak olan Barım sağlık sorunlarına karşın 5 ay 10 gün boyunca tutuklu kalmış olacak.

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Ne olmuştu?

Birçok ünlü oyuncunun menajeri olan Ayşe Barım, dizi ve filmlerde haksız rekabete yol açtığına ilişkin iddialarla gündem olmuştu. Ancak Barım hakkındaki soruşturma bir anda Gezi Parkı eylemlerine yönelmişti. Barım 24 Ocak'ta hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

3 gün boyunca Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan Barım 27 Ocak günü tutuklanmıştı.

Barım hakkında hazırlanan 172 sayfalık iddianamede "Ayşe Barım'ın ID şirketine ait sanatçıların ilgili #occupygezi hashtag çalışmasına dahil olarak sosyal medya üzerinden paylaşım yaptıkları" ve sanatçıların 2021 yılı yazında çıkan yangınların ardından HelpTurkey hashtagi ile yapılan paylaşımlar yer aldı.

Soruşturma kapsamında oyuncular; Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan'ın "tanık" sıfatıyla ifadesi alındı.

Barım'ın, Mehmet Ali Alabora ile görüşmeleri de delil olarak sayıldı. Ancak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Haziran 2022’de açıkladığı Gezi Davası gerekçeli kararında "iddianameye konu tapelerin yasak delil mahiyetinde olduğuna” hükmetmişti.

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(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Ayşe Barım gezi parkı istanbul cumhuriyet başsavcılığı
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/haber/hsk-ayse-barimi-tahliye-eden-hakimi-gorevden-aldi-305029
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