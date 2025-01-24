ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 24 Ocak 2025 09:13
 ~ Son Güncelleme: 24 Ocak 2025 17:05
2 dk Okuma

Ayşe Barım, 12 yılın ardından Gezi eylemleri nedeniyle gözaltına alındı

Aynı soruşturma kapsamında oyuncular Dolunay Soysert ve Halit Ergenç de savcılık tarafından ifadeye çağrıldı. Başka oyuncuların da ifadeye çağrılması bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ayşe Barım, 12 yılın ardından Gezi eylemleri nedeniyle gözaltına alındı

Bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım, Gezi Parkı protestolarının "planlayıcılarından" olduğu iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bugün gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Barım'a yöneltilen suçlama "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme".

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Barım'ın oyuncu Mehmet Ali Alabora ile yaptığı bir telefon görüşmesinde, Gezi Parkı protestoları sırasında sanatçılar tarafından bir bildiri yayımlanması konusunda fikir alışverişinde bulunulduğunu ve bu fikrin hayata geçirildiğini tespit ettiğini ifade etti.

Barım'ın, Beşiktaş Levent'te bulunan iş yerinde yapılan aramaların ardından "delil" olarak değerlendirilen bazı dijital materyal ile evraklara el konuldu.

Aynı soruşturma kapsamında oyuncular Dolunay Soysert ve Halit Ergenç de savcılık tarafından ifadeye çağrıldı. Başka oyuncuların da ifadeye çağrılması bekleniyor.

Ayşe Barım kimdir?
Ayşe Barım kimdir?
Bugün 10:43
Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş ve bazı oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Kavala, Mater ve Alabora ile "yoğun" iletişim

Barım'ın, Gezi Davası sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Mater ve Mehmet Ali Alabora'yla protestolarla ilgili "yoğun" iletişiminin olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi Parkı protestolarının başlangıç tarihi olan 2013'te protestolara katılması için yönlendirdiği, kendisinin de oyuncularla protestolara katıldığı belirtildi.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için resen başlatılan diğer soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verilmişti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Ayşe Barım ID İletişim gezi parkı direnişi Gezi protestoları
ilgili haberler
“Bölüm başına KDV dahil 4 bin TL alan oyuncu var”
18 Ocak 2025
/haber/bolum-basina-kdv-dahil-4-bin-tl-alan-oyuncu-var-303717
Sinema 'yeniden' tekelleşiyor
18 Ocak 2025
/yazi/sinema-yeniden-tekellesiyor-303712
Türkiye'nin dizi ihracatı ve sektörün gündemi: Tamamen duygusal
18 Ocak 2025
/yazi/turkiye-nin-dizi-ihracati-ve-sektorun-gundemi-tamamen-duygusal-303734
Serenay Sarıkaya, sektörde 'tekelleşme' iddialarıyla ilgili ifade verdi
15 Ocak 2025
/haber/serenay-sarikaya-sektorde-tekellesme-iddialariyla-ilgili-ifade-verdi-303636
Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı
14 Ocak 2025
/haber/serenay-sarikaya-ifadeye-cagrildi-303613
Menajer Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı
13 Ocak 2025
/haber/menajer-ayse-barim-a-yurt-disina-cikis-yasagi-303580
Oyuncular Sendikası’ndan 'sektörde tekelleşme' açıklaması
11 Ocak 2025
/haber/oyuncular-sendikasindan-sektorde-tekellesme-aciklamasi-303542
Sinema ve televizyon sektöründeki ‘tekelleşme’ tartışmalarına giriş
10 Ocak 2025
/haber/sinema-ve-televizyon-sektorundeki-tekellesme-tartismalarina-giris-303504
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
Ünlü oyunculara ‘Gezi’ soruşturması
Bugün 16:19
/haber/unlu-oyunculara-gezi-sorusturmasi-303944
Ayşe Barım’ın gözaltına alınmasına tepkiler: “Suç yoksa Gezi var"
Bugün 10:11
/haber/ayse-barimin-gozaltina-alinmasina-tepkiler-suc-yoksa-gezi-var-303918
ilgili haberler
“Bölüm başına KDV dahil 4 bin TL alan oyuncu var”
18 Ocak 2025
/haber/bolum-basina-kdv-dahil-4-bin-tl-alan-oyuncu-var-303717
Sinema 'yeniden' tekelleşiyor
18 Ocak 2025
/yazi/sinema-yeniden-tekellesiyor-303712
Türkiye'nin dizi ihracatı ve sektörün gündemi: Tamamen duygusal
18 Ocak 2025
/yazi/turkiye-nin-dizi-ihracati-ve-sektorun-gundemi-tamamen-duygusal-303734
Serenay Sarıkaya, sektörde 'tekelleşme' iddialarıyla ilgili ifade verdi
15 Ocak 2025
/haber/serenay-sarikaya-sektorde-tekellesme-iddialariyla-ilgili-ifade-verdi-303636
Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı
14 Ocak 2025
/haber/serenay-sarikaya-ifadeye-cagrildi-303613
Menajer Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı
13 Ocak 2025
/haber/menajer-ayse-barim-a-yurt-disina-cikis-yasagi-303580
Oyuncular Sendikası’ndan 'sektörde tekelleşme' açıklaması
11 Ocak 2025
/haber/oyuncular-sendikasindan-sektorde-tekellesme-aciklamasi-303542
Sinema ve televizyon sektöründeki ‘tekelleşme’ tartışmalarına giriş
10 Ocak 2025
/haber/sinema-ve-televizyon-sektorundeki-tekellesme-tartismalarina-giris-303504
Sayfa Başına Git