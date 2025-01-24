Ayşe Barım, 12 yılın ardından Gezi eylemleri nedeniyle gözaltına alındı

Bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım, Gezi Parkı protestolarının "planlayıcılarından" olduğu iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bugün gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Barım'a yöneltilen suçlama "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme".

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Barım'ın oyuncu Mehmet Ali Alabora ile yaptığı bir telefon görüşmesinde, Gezi Parkı protestoları sırasında sanatçılar tarafından bir bildiri yayımlanması konusunda fikir alışverişinde bulunulduğunu ve bu fikrin hayata geçirildiğini tespit ettiğini ifade etti.

Barım'ın, Beşiktaş Levent'te bulunan iş yerinde yapılan aramaların ardından "delil" olarak değerlendirilen bazı dijital materyal ile evraklara el konuldu.

Aynı soruşturma kapsamında oyuncular Dolunay Soysert ve Halit Ergenç de savcılık tarafından ifadeye çağrıldı. Başka oyuncuların da ifadeye çağrılması bekleniyor.

Ayşe Barım kimdir?

Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş ve bazı oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü

Kavala, Mater ve Alabora ile "yoğun" iletişim

Barım'ın, Gezi Davası sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Mater ve Mehmet Ali Alabora'yla protestolarla ilgili "yoğun" iletişiminin olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi Parkı protestolarının başlangıç tarihi olan 2013'te protestolara katılması için yönlendirdiği, kendisinin de oyuncularla protestolara katıldığı belirtildi.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için resen başlatılan diğer soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verilmişti. (TY)