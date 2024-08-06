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Yayın Tarihi: 6 Ağustos 2024 17:49
 ~ Son Güncelleme: 6 Ağustos 2024 17:55
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Ayşe Ateş’e soruşturma: Suç duyurusu MHP'li İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın’dan

MHP genel başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, eski Ülkü Ocakları Genel Başkan'ı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin görülen davada, Ayşe Ateş'in kendilerine hakaret ettiğini iddia etti. İki isim Ayşe Ateş hakkında suç duyurusunda bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ayşe Ateş’e soruşturma: Suç duyurusu MHP'li İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın’dan
Fotoğraf: AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MHP genel başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'a duruşmada hakaret ettiği gerekçesiyle eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, MHP genel başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, eski Ülkü Ocakları Genel Başkan'ı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin görülen davada, eşi Ayşe Ateş'in kendilerine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu da şikayet üzerine Ayşe Ateş hakkında, soruşturma başlattı.

Ayrıca savcılık, Sinan Ateş cinayetine ilişkin davanın görüldüğü 32. Ağır Ceza Mahkemesinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi tutanaklarını talep etti.

Ayşe Ateş, savcılığın incelemesi neticesinde ifadeye çağrılabilir.

"Demek ki onlarda sistem böyle"

Ateş, Yönter ve Semih Yalçın'ın şikayetiyle hakkında soruşturma başlatılmasına “Oysa duruşmada Sinan Ateş'in ailesi sıfatıyla verdiğimiz beyanların mahkeme heyeti tarafından dikkate alınması ve ifade vermesi, kendini aklaması gereken şahısların İzzet Ulvi ve Semih olması gerekiyordu. Demek ki onlarda sistem böyle..." sözleriyle tepki gösterdi.

Ayşe Ateş dört ismi işaret etmişti

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin görülen duruşmada Ayşe Ateş, "Şu an bunları ilk defa anlatacağım çünkü beni de öldürürler diye korktum. Bugün bunları burada söylemezsem bir daha söyleyemem çünkü bana ne olur bilmem. Ölürsem bunlar mezara gitmesin benle. Sinan Ateş tam olarak şunu söyledi: 'Ayşe; Ulvi İzzet Yönter ve Semih Yalçın, Olcay Kılavuz ve Ahmet Yiğit Yıldırım'a talimat vermiş, onlar da kapı kapı dolaşıp kiralık katil arıyorlar." sözleriyle MHP'li dört ismi işaret etmişti.

(HA)

ayşe ateş Sinan Ateş İzzet Ulvi Yönter semih yalçın
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