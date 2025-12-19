Ayrışım’dan yeni kitap: Georges Abdallah Olayı

Ayrışım Yayınları, yıllardır Filistin için mücadele eden ve Fransa’da 41 yıl mahpusluk süreci yaşayan Lübnanlı devrimci Georges Abdallah’ın mücadelesini konu alan “Georges Abdallah Olayı” kitabını yayımladı.

Mücadele Tarihi dizisinin yeni kitabı, Saïd Bouamama’nın imzasını taşıyor.

Birsen Akbalık’ın Türkçeye çevirdiği kitap, Abdallah’ın uzun yıllar cezaevinde alıkonulmasını, yargılanma süreçlerini ve ABD ile Fransa devletlerinin yargıya müdahalesini anlatıyor.

217 sayfalık kitap, bir yandan Abdallah’ın dava tutanaklarına geçirdiği siyasi savunmasını, emperyalizmin dünyadaki suçlarını teşhirini içerirken bir yandan da Fransız solunun süreçteki konumunu eleştirel bir bakışla değerlendiriyor.

Kitap aynı zamanda Fransa’da sistematik polis tacizine maruz kalan Barış İçin Fransız Yahudileri (European Jews for a Just Peace-EJJP) aktivisti Pierre Stambul’un* önsözünü ve 1970’ler Fransası’nda silahlı mücadele veren Doğrudan Eylem (Action Direct) örgütü militanı, Abdallah’ın da eski hapishane arkadaşı Jean Marc Rouillon’un sonsözlerini içeriyor.

Saïd Bouamama hakkında

Fransa’da yaşayan Cezayirli sosyolog ve hak savunucusu. Çalışmalarında işçi sınıfı mahalleleri, göç ve göçmenlerin Fransız toplumundaki konumu, gençlik ve yurttaşlık ile cinsiyet, ırk ve sınıf temelli ayrımcılığın farklı biçim ve görünümlerine odaklanarak bir tahakküm sosyolojisi geliştiriyor.

2012 yılında düzenlenen iki ulusal toplantının ardından kurulan Birleşik Göç ve Halk Mahalleleri Cephesi’nin (Front Uni des immigrations et des quartiers populaires – FUIQP) kurucuları ve organizatörleri arasında yer aldı. Ayrıca Georges Abdallah’ın serbest bırakılması için yürütülen kampanyalarda da aktif rol üstlendi.

Türkçeye çevrilen eserleri arasında, Notabene Yayınları’ndan çıkan ve Şule Ünsaldı’nın çevirisini yaptığı Afrika Devriminin Figürleri: Kenyatta’dan Sankara’ya adlı kitabı bulunuyor.